Miriam Lord: Les Bisto Kids ont un avant-goût de leur propre sauce Davy

Mercredi matin a été déjà assez mauvais pour commencer avant que la réponse de Dawson Street aux Bisto Kids n’entre au galop avec des coups de fouet de sauce Davy pour saupoudrer les vieux os bouillis des squelettes du boomtime de Fianna Fáil.

Il a couronné quelques heures misérables pour le parti, par opposition à la coalition dont il est membre.

Le Taoiseach Micheál Martin et le ministre du Logement, Darragh O’Brien, étaient peut-être en poste au Dáil en tant que représentants de ce gouvernement, mais lorsque l’opposition a eu l’occasion d’embarrasser le Fianna Fáil pour les délits du passé, elle en a pleinement profité.

Le Sinn Féin a eu une journée sur le terrain.

Sa motion visant à abandonner un élément controversé du projet de loi sur le logement abordable a annulé toutes ces chances de faire tortiller les soldats du destin. Persécutant Fianna Fáil avec la lecture répétée de son disque galeux Celtic Tiger est un passe-temps régulier de l’opposition, mais ce qui a rendu cet épisode différent était la gamme impressionnante de bastions institutionnels et institutionnels qu’il avait alignés pour renforcer l’affaire.

La défense des actions du Taoiseach est de rejeter les accusations bien usées de courbure devant les développeurs comme des exemples de populisme de base et d’opportunisme politique cynique.

Mais cette fois, les perpétuellement indignés ont pu se lever au Dáil et suggérer que si le Fianna Fáil ne veut pas écouter ce qu’ils ont à dire, c’est absolument parfait.

«Vous n’avez pas à nous croire sur parole. Demandez ce lot … »

Le président après l’orateur a déclaré à O’Brien que sa proposition de programme de prêt immobilier partagé avait été rejetée par des poids aussi lourds que l’ancien chef du Département des dépenses publiques et de la réforme, la Banque centrale, des économistes, des universitaires, des chroniqueurs d’affaires, l’ESRI, la LSE et l’organe de représentation des commissaires-priseurs.

O’Brien secoua la tête et sourit. Mais ses collègues, s’ils écoutaient dans leurs bureaux, ont dû grimacer pendant la majeure partie du débat de deux heures.

Imelda Munster, du Sinn Féin, a déclaré que la ministre aimerait peut-être faire valoir que seul son parti s’oppose à sa politique, mais que «tout le monde s’y oppose … même le Fine Gael», se moquant de la folie des conseillers du FG en révolte .

«Même Fine Gael, Ministre!

Rebranded

Les gens se demandent pourquoi le gouvernement est si déterminé à introduire ce programme de prêt face aux conseils d’experts que cette décision va gonfler le prix des maisons et remplir les poches des promoteurs immobiliers, a fait remarquer le nouvellement rebaptisé Paul Murphy, maintenant membre de People Before Profit. et un politicien qui a connu plus de régénérations que le Dr Who.

«La réponse nous regarde en face. Parce que c’est ce que Fianna Fáil veut que nous fassions.

O’Brien secoua la tête et sourit. Mais ses collègues, s’ils écoutaient dans leurs bureaux, ont dû grimacer pendant la majeure partie du débat de deux heures alors que les relations passées accablantes du parti avec les développeurs ont été traînées et agitées pour que tous les voient et se souviennent.

Il y avait tellement de matière dans la riche couture «au lit avec les développeurs» qu’il a fallu une demi-heure avant que quiconque mentionne la «teinte Galway», la collecte de fonds abandonnée des Galway Races où les chefs de file de l’industrie du bâtiment en surchauffe ont fait la cour à Fianna Fáil.

Maurice Quinlivan du Sinn Féin a rectifié cette omission avec une vision exagérée du ministre dans une «version moderne de la tente de Galway. Vous savez, vous aurez des réunions Zoom et Teams avec vos amis promoteurs immobiliers. »

Les DT de l’opposition ont demandé pourquoi le gouvernement poursuit le projet face à de sérieuses objections. Cian O’Callaghan des sociaux-démocrates craignait que cela marque un retour au «mauvais vieux temps» du Fianna Fáil sans tenir compte des avertissements des commentateurs économiques indépendants en faveur des politiques lancées par les promoteurs et l’industrie immobilière.

«C’est un retour, très malheureusement, à l’ère de Bertie Economics.»

Bertiénomique

La bertiénomique à nouveau à la hausse. Prise de décision «dirigée par le développeur». Le mauvais vieux temps.

Après que Fianna Fáil ait passé la dernière décennie à essayer de changer le récit.

Et maintenant, voici le gourou de la politique du logement du Sinn Féin, Eoin Ó Broin, un Eoin sérieux portant les lunettes rondes les plus rondes et ressemblant au Minion extra spécial de Mary Lou McDonald, s’appuyant sur un assortiment impressionnant de dignitaires de l’établissement afin qu’il puisse dire aux travailleurs ordinaires: «Nous ne pouvons pas permettez à Fianna Fáil de nous ramener au mauvais vieux temps du Celtic Tiger.

O’Brien, qui n’est pas une violette rétractable, a vigoureusement défendu sa position, accusant le Sinn Féin de se livrer à une «hystérie à la Trump» et à une «politique d’hystérie cynique». Tout le grain au moulin pour les Shinners.

Mais le ravivage calculé des souvenirs de la crise économique et du rôle ignominieux de Fianna Fáil dans celui-ci, ainsi que les liens répétés de Fianna Fáil avec des promoteurs immobiliers et des grands constructeurs n’auront pas été à l’aise pour le parti. Le partenaire de la Coalition Fine Gael, qui se réclame de son rôle pour sortir le pays de la récession, se tient bien clair.

Vraisemblablement, le client a également payé à Davy une belle somme. Imaginez avoir le courage de facturer une commission pour vendre quelque chose à vous-même et à vos amis

Mais l’embarras ne s’est pas terminé avec le débat.

Au cours de l’Ordre des affaires, Mary Lou McDonald a de nouveau tourné les vis du Fianna Fáil en évoquant les excès du Celtic Tiger avec la restauration de «gros bonus» pour les banquiers seniors «gros chat» chez AIB, une banque renflouée par les contribuables lorsque l’économie s’est effondrée coup. «Des bonus scandaleux pour le personnel d’élite», a-t-elle lancé. «C’est un coup de pied dans les dents pour chaque famille et travailleur qui se débat en ces temps extraordinaires.»

Bonus gonflés

Le Taoiseach a expliqué tristement que les banquiers AIB ne reçoivent pas de bonus gonflés, car le paiement ne s’applique qu’aux agents de change dont la société a été reprise par la banque et à sa structure de rémunération différente pour les agents de change.

Il y a eu une flambée de rire antipathique, en partie provoquée par les révélations du jour sur le fait que Davy Stockbrokers a été condamné à une amende de 4,1 millions d’euros pour avoir géré une vente en 2014 pour un client en détresse qui a par la suite découvert que ses obligations de l’Anglo Irish Bank avaient été achetées à un prix renversé par un consortium de 16 high-flyers de – surprise, surprise! – Davy Stockbrokers, qui les a ensuite revendues avec profit.

Vraisemblablement, le client a également payé à Davy une belle somme. Imaginez avoir le courage de facturer une commission pour vendre quelque chose à vous-même et à vos amis. Les Bisto Kids de Dawson Street se vautrant dans la sauce Davy. Incroyable bagage à main.

Le Taoiseach a déclaré que la situation était terrible et que le comportement des cadres était «inacceptable» et «profondément décevant», mais au moins le régulateur était sur la bonne voie, ce qui est un réconfort. Alan Kelly, du Labour, a déclaré qu’il y aurait une loi pour les riches et une autre pour les pauvres jusqu’à ce qu’une législation soit introduite pour obliger les cadres supérieurs des sociétés financières à rendre des comptes. Sinon, «il est fort probable que les dirigeants qui agissent de cette manière à l’avenir pourront se cacher derrière les amendes infligées à leur entreprise».

Le Taoiseach n’était pas vraiment rassurant.

«Nous travaillerons avec vous et d’autres pour voir ce qui peut être fait de plus pour décourager un tel comportement», a-t-il déclaré à Kelly.

Voyez ce qui peut être fait pour «décourager» un tel comportement?

Peut-être que Micheál pourrait entrer dans sa succursale locale de SuperValu et fourrer quelques bouteilles de sherry Schooner dans son pull et voir ce qui se passe. Il sera découragé jusqu’à la garda la plus proche.

Ils doivent trembler dans leurs mocassins.

Ou riant dans leur sauce Davy.