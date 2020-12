Au sommet, les dirigeants de l’UE se reculent pour avancer

Pour les dirigeants de l’UE, les nouvelles affaires de leur sommet étaient principalement des affaires anciennes.

Jeudi peu avant 19 heures, le président du Conseil, Charles Michel proclamé un « accord » sur le nouveau budget à long terme de l’UE, le cadre financier pluriannuel (CFP) et son plan de relance du coronavirus. La déclaration de Michel ressemblait terriblement à celui qu’il a émis à 7 heures du matin le 21 juillet, lorsque les dirigeants se sont mis d’accord pour la première fois sur le forfait de 1,82 billion d’euros.

La décision remarquable mais totalement banale des chefs d’État et de gouvernement de l’UE d’accepter en décembre de faire ce qu’ils avaient convenu de faire en juillet était le résultat du blocage par la Hongrie et la Pologne du plan historique de budget et de relance en raison de leur opposition à un nouveau mécanisme. lier les fonds au respect des principes de l’état de droit. En fin de compte, la chancelière allemande Angela Merkel a aidé à négocier un compromis qui n’a pas beaucoup modifié l’accord initial.

« Nous avons économisé beaucoup de travail pour ce dernier Conseil », a déclaré Mme Merkel d’une manière particulièrement discrète lors de la conférence de presse de clôture du sommet vendredi matin. « Et c’est un grand soulagement grâce à cet effort conjoint que nous avons réussi à faire passer le budget. »

D’autres dirigeants, dont Michel, ont salué cette décision comme une percée. En fait, il s’agissait principalement d’un exercice de contrôle des dommages qui a remis le paquet sur la voie de la mise en œuvre après un retard de quatre mois et qui a laissé les responsables essayant de faire croire aux journalistes que seules quelques semaines avaient été perdues.

La lutte budgétaire n’a pas été la seule raison pour laquelle les dirigeants ont passé jeudi soir et vendredi à l’aube à regarder en arrière.

En tant que premier ordre du jour, les dirigeants ont adopté des conclusions sur la lutte contre la pandémie de coronavirus en cours – accordant essentiellement une approbation formelle à une série d’étapes dont ils ont discuté précédemment lors de plusieurs vidéoconférences informelles, y compris l’élaboration de plans nationaux pour le déploiement de vaccins et le soutien à la création une «Union européenne de la santé» qui donnerait à Bruxelles plus de pouvoir juridique en matière de politique de santé pendant les pandémies.

Merkel, lors de la conférence de presse, a déclaré que présider la présidence allemande du Conseil de l’UE au cours des six derniers mois l’avait laissée « convaincue » de la nécessité d’une plus grande coopération formelle de l’UE sur les questions de santé. Elle a déclaré que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait été forcée de traiter avec les gouvernements nationaux adoptant leurs propres mesures non coordonnées dans les premiers stades de la crise.

« [She] a obtenu un groupe très disparate de chefs d’État et de gouvernement, qui ont vraiment agi de manière très confuse dans la première vague de la pandémie, un peu sur la bonne voie », a déclaré Mme Merkel.

Au cours du dîner, les dirigeants ont commencé à débattre d’un plan de réexamen des objectifs de réduction des émissions pour 2030 que le Conseil avait initialement fixés en 2014, mais la discussion sur le changement climatique a rapidement touché un mur. Les dirigeants sont donc passés à une autre vieille affaire: les tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale dont ils ont parlé lors d’un sommet en octobre et avaient promis de revenir lors de leur réunion de décembre et de prendre des mesures plus définitives.

En fin de compte, cependant, les dirigeants ont de nouveau rejeté la question, chargeant le haut diplomate du bloc, Josep Borrell, de jeter les bases de sanctions potentielles en préparant un rapport «sur l’état d’avancement de la politique UE-Turquie, relations économiques et commerciales et sur les instruments et les options sur la façon de procéder. »Le rapport de Borrell est attendu en mars, ce qui laisse à Ankara quelques mois de plus pour arranger les choses.

Dans un autre exemple de redux de 2014, les dirigeants ont voté pour prolonger de six mois les sanctions imposées à la Russie il y a six ans en réponse à l’invasion et à l’annexion de la Crimée par le Kremlin. Alors que les pays préconisent une ligne dure envers Moscou a exprimé sa satisfaction, le basculement n’a marqué aucun changement dans ce qui est une politique russe largement stagnante, alors même que les personnalités de l’opposition implorent l’UE d’en faire plus.

Passant brièvement aux événements actuels, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé une déclaration appelant à une revitalisation des liens avec les États-Unis lors de l’investiture du nouveau président, Joe Biden. La proposition du Conseil vise un large éventail de partenariats, y compris un effort conjoint pour faire pression sur la Chine sur le commerce et d’autres questions. Mais la visite jusqu’à nos jours n’était qu’un arrêt au stand.

Avec les assiettes à dessert qui contenaient la salade d’agrumes et la glace au miel écartées, les dirigeants ont repris leurs discussions tendues sur les nouveaux objectifs climatiques proposés et ont passé la nuit. « Disons simplement que la nuit dernière a été consacrée à en discuter. Ce n’était pas facile », a déclaré Michel.

En fin de compte, ils sont parvenus à un accord unanime peu après 7 heures du matin vendredi pour porter l’objectif de réduction des émissions pour 2030 à une réduction nette de 55% par rapport aux niveaux de 1990, contre 40% – un accord qui, selon Michel, « pérenniserait » l’UE. et faire du bloc le pionnier mondial dans la lutte contre le changement climatique.

La Pologne, la République tchèque et la Hongrie, en particulier, avaient entamé le débat pour demander « plus de clarté » sur la manière dont l’UE dans son ensemble aiderait les économies plus pauvres et plus dépendantes du charbon à faire face aux coûts supplémentaires et à une plus grande perturbation sociale et économique des émissions plus agressives. réductions. Ce qui est devenu le plus clair, cependant, c’est que « plus de clarté », en particulier pour Varsovie, signifiait plus d’argent.

À un moment donné, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a proposé un texte alternatif, incitant certains dirigeants à se plaindre du fait que Michel laissait les choses devenir incontrôlables et laissait trop de marge de manœuvre à un pays qui a pris l’habitude de moudre les engrenages de l’UE, tout en retour sur les principes démocratiques fondamentaux. À 2 h 30, un diplomate de l’UE, dans un message adressé à POLITICO, a eu recours à un emoji à la tête explosive pour indiquer l’état des pourparlers.

Au moins, les relations futures de l’UE avec la planète ont fait l’objet d’une audience complète. Le Royaume-Uni n’a pas été aussi chanceux. Seulement après que Michel eut annoncé un accord, et vanté «L’Europe est le leader de la lutte contre le changement climatique», le sommet s’est-il finalement tourné vers les négociations dans l’impasse avec la Grande-Bretagne sur une relation commerciale post-Brexit. Les chances semblent maintenant minces d’un accord avant la fin de la période de transition le 31 décembre, et les dirigeants de l’UE27 ont reçu une brève mise à jour de von der Leyen, qui a rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson mercredi soir.

Johnson a émis ses propres notes pessimistes depuis ce repas à Bruxelles, tout en s’engageant également à faire une tournée des capitales de l’UE dans l’espoir de relancer les pourparlers. Mais il n’a presque plus de temps. Von der Leyen a été particulièrement sombre en résumant l’état des négociations sur le Brexit, et a déclaré qu’une décision serait probablement prise dimanche. « D’une manière ou d’une autre, dans moins de trois semaines, ce sera un nouveau départ pour de vieux amis », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse de vendredi matin.

Mais c’est Merkel qui a donné le ton général: au cours de la présidence du Conseil, lors des négociations avec la Hongrie et la Pologne ces dernières semaines, autour de la table au sommet, et lors de la conférence de presse finale où elle a rarement tenu à remercier les ambassadeurs de les 27 États membres de l’UE qui travaillent normalement de manière invisible mais qui ont continué à travailler à Bruxelles – et à se rencontrer face à face – tout au long de la pandémie.

« Je pense que nous avons été une bonne équipe pour surmonter les défis qui étaient à l’ordre du jour pendant la présidence allemande », a déclaré Merkel, remerciant Michel et von der Leyen.

Mais alors que le porte-parole de Michel a clôturé la conférence de presse en souhaitant à tout le monde de bonnes vacances, Merkel, son micro encore chaud, a révélé ses propres inquiétudes persistantes pour la santé et la sécurité en Europe. «Qui sait ce qui se passe», dit-elle.

Jacopo Barigazzi, Maïa de la Baume, Lili Bayer, Jillian Deutsch, Cristina Gonzalez, Karl Mathiesen, Rym Momtaz, Kalina Oroschakoff et Hans von der Burchard ont contribué au reportage.