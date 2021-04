Washington élargit sa pression fiscale numérique pour cibler les 100 plus grandes entreprises du monde

Dans le cadre d’une refonte majeure du système fiscal mondial, le président américain Joe Biden souhaite que les 100 plus grandes entreprises du monde – celles dont les revenus atteignent au moins 20 milliards de dollars – paient dans les coffres des pays où qu’elles vendent leurs produits ou services, selon des propositions envoyées à plus. plus de 130 gouvernements impliqués dans des négociations fiscales en cours.

Le discours de Washington vise à réorienter des années de négociations tendues qui se sont concentrées sur la recherche de moyens pour que les pays augmentent les taxes sur les grandes entreprises technologiques, notamment Google et Facebook. Les responsables américains ont repoussé ces plans et souhaitent que toute refonte de la racine et des succursales inclue à la fois les entreprises numériques et non numériques après que les États-Unis ont affirmé que les plans actuels ciblaient injustement leurs entreprises locales.

Les propositions américaines – confirmées par trois responsables ayant une connaissance directe de la question – ont été envoyées mercredi à d’autres pays impliqués dans des négociations fiscales en cours supervisées par l’Organisation de coopération et de développement économiques, un groupe basé à Paris composé de pays pour la plupart riches qui tente de marteler un accord mondial d’ici la fin du mois de juin.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement des négociations de l’OCDE. Le Financial Times a rapporté plus tôt les propositions fiscales américaines.

Le discours de Washington est audacieux, mais mènera probablement à une controverse. Il tente de réécrire le manuel sur un éventuel accord mondial sur la taxation du monde numérique après que les responsables américains ont appelé toutes les entreprises internationales – et pas seulement Google et Facebook – à être soumises au nouveau pacte mondial.

«Les Etats-Unis ne peuvent accepter aucun résultat discriminatoire à l’égard des entreprises américaines», a précisé l’administration Biden dans ses propositions, selon une présentation de la proposition obtenue par POLITICO.

Selon la proposition, l’administration Biden veut que toutes les entreprises internationales dont le chiffre d’affaires annuel mondial avoisine 20 milliards de dollars paient une forme d’impôt sur les sociétés partout où elles vendent leurs produits ou services, ont déclaré les responsables. Cela limiterait le nouveau prélèvement à environ 100 plus grandes entreprises du monde, y compris Google et Facebook, mais aussi à des géants non numériques tels que le constructeur automobile allemand Volkswagen.

La proposition américaine viserait les bénéfices mondiaux de ces entreprises, en divisant un montant encore à déterminer de recettes fiscales entre les pays, selon l’endroit où les entreprises vendent leurs produits. Washington s’attend également à ce que des pays comme la France et le Royaume-Uni suppriment les taxes existantes sur les services numériques qui concernent uniquement les entreprises américaines, une fois qu’un accord mondial aura été conclu.

Cette approche remplacerait les propositions existantes de l’OCDE visant à cibler les activités numériques des entreprises multinationales et les entreprises en contact avec les consommateurs dans le monde entier. La complexité de la délimitation des activités numériques, y compris la publicité en ligne, a attiré les critiques des géants de l’entreprise qui devraient payer des impôts.

Il remplacerait également le régime mondial actuel d’imposition des entreprises uniquement dans les pays où elles comptabilisent leurs bénéfices.

«Les États-Unis proposent d’abandonner la distinction entre [automated digital services] et [consumer-facing businesses] et se concentrer sur les 100 plus grands [multinational enterprises], pour rendre le système plus gérable », le directeur de la fiscalité directe de la Commission européenne, Benjamin Angel, tweeté Jeudi. «Un examen attentif de leur proposition est maintenant nécessaire. Les mois à venir seront cruciaux. »

Les responsables ont déclaré que l’approche américaine rapporterait probablement autant que les propositions axées sur le numérique actuellement sur la table de l’OCDE, estimées à environ 100 milliards de dollars.

«En bout de ligne: le champ d’application complet est le plus simple et le plus fondé sur les options administrables», lit-on dans la présentation américaine.

De mal en pis?

Tout le monde n’a pas accueilli favorablement le discours de Washington.

Les propositions américaines ne résolvent toujours pas le problème des règles d’imposition des sociétés qui permettent à de nombreuses entreprises de contourner leurs obligations, selon Tove Maria Ryding, responsable de la politique et du plaidoyer pour le Réseau européen sur la dette et le développement, un groupe de la société civile qui fait campagne. pour un système financier mondial plus équitable.

«Il est vraiment absurde de mettre en place un nouveau système fiscal mondial qui ne s’applique qu’aux 100 plus grandes entreprises», a déclaré Ryding. «Ce dont nous avions besoin, c’était d’une réforme fondamentale du système de prix de transfert cassé de l’OCDE – et non d’un système supplémentaire en plus de l’ancien.

«Le système d’imposition des sociétés était très complexe et inefficace au départ – il y a maintenant un risque réel qui va de mal en pis», a-t-elle ajouté.

L’OCDE travaille sur deux initiatives, appelées pilier 1 et pilier 2, dans le cadre des négociations mondiales qui durent plusieurs années. Le premier se concentre sur la taxation des entreprises multinationales, selon l’endroit où elles vendent leurs biens et services. Le second vise à introduire un taux minimum global d’imposition des sociétés dans le but d’entraver les paradis fiscaux.

Plus tôt cette semaine, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a pesé sur le pilier 2, qui est similaire à l’impôt minimum américain de 10,5% sur les revenus immatériels à faible imposition des entreprises américaines dans le monde – connu sous le nom de GILTI.

Yellen va plus loin, exhortant les autres pays à adopter la proposition de Biden de doubler la taxe GILTI à 21% en tant qu’impôt minimum mondial. L’administration américaine espère que le doublement du seuil aidera la Maison Blanche à payer pour un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars chez elle, tout en empêchant les États-Unis d’être sous-évalués sur la scène mondiale.

Pourtant, ce discours a été accueilli avec scepticisme sur la manière d’amener le reste du monde à accepter un impôt minimum de cette ampleur, d’autant plus que les négociations du pilier 2 via l’OCDE se sont concentrées sur la sécurisation d’un seuil minimum d’imposition des sociétés à l’échelle mondiale d’environ 12,5%. C’est le taux d’imposition actuel des sociétés en Irlande, une juridiction populaire pour les multinationales en raison du régime de faible imposition de Dublin.