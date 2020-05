Vacances d’été: les français pourront-ils voyager à l’étranger ?

Le corona virus est le sujet d’actualité le plus discuté du moment. Il occasionne énormément de dégâts sur le plan sanitaire. Cette pandémie a mis au ralenti toute l’économie mondiale. Face à tant de ravages, il est légitime de s’interroger sur les éventualités d’une sortie de crise. Du reste, le virus a entraîné l’annulation de tous les vols internationaux. Au vu de cette situation, les chances d’un voyage à l’étranger à l’occasion des vacances d’été s’amenuisent pour les Français.

Incertitude pour voyager en Europe cet été

Dans le souci de ralentir la propagation du covid-19, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aériennes. Ces mesures étaient prévues à l’origine pour durer quelques semaines. Toutefois, la situation ne semble pas s’arranger. Bien que le nombre de cas infecté semble diminuer de jour en jour dans beaucoup de pays, la rigueur reste de mise. Néanmoins, la sortie en douceur du confinement enclenché par certains gouvernements européens pousse à l’optimisme.

En ce qui concerne l’autorisation des voyages à l’international, rien n’est encore fait. Il y a une grosse incertitude par rapport à ce sujet. Le fait que les autorités européennes entretiennent le flou sur l’ouverture des frontières aériennes n’arrange pas la situation. Cette indécision a plutôt de grandes chances de saper les vacances d’été. En fait, la plupart des Français désespèrent de savoir s’ils pourront visiter d’autres pays dans le cadre des vacances. Par ailleurs, l’Union européenne n’a encore fixé aucune date pour l’autorisation des voyages à l’étranger.

Selon cette institution, la priorité doit être donnée à la sortie du confinement et à la relance de l’économie du continent. Tout cela doit être fait sans mettre en danger la santé de la population. Pour ce qui est de l’ouverture des frontières extérieures, une décision sera prise quand la situation se sera améliorée. Par conséquent, pour les vacances d’été, les Français devront patienter avant de savoir s’ils pourront quitter l’Hexagone.

Les destinations internationales difficiles d’accès

La crise du covid-19 est une véritable catastrophe pour le secteur du voyage et du tourisme. Beaucoup de pays à travers le monde ont hermétiquement fermé leurs frontières. Il est donc très difficile aux ressortissants étrangers d’avoir accès à ces contrées. Au nombre des destinations dont l’accès est compliqué, il y a :

La Thaïlande.

L’Australie.

L’Afrique du Sud.

Cuba.

L’Inde.

L’Argentine.

Le Vietnam.

Les Seychelles.

Le Sri Lanka.

Le Costa Rica.

Il ne s’agit bien entendu pas d’une liste complète. Il y a encore beaucoup d’autres pays qui ont fermé leurs portes aux étrangers. Certaines nations du Maghreb comme la Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont également interdit tout voyage vers la France et vice versa.

Un trafic aérien au ralenti pour les vols internationaux

Comme vous l’avez très certainement compris, la pandémie du corona virus n’a pas fait que des victimes humaines. Le tourisme aussi en a pris un terrible coup. Depuis de nombreux mois, les vols internationaux sont à l’arrêt. C’est une situation qui risque de perdurer tant l’issue de cette crise est encore incertaine. Les gouvernements prennent toutes les mesures possibles pour empêcher une seconde vague de contamination. La reprise des vols internationaux devra se faire petit à petit. Le renouveau du tourisme s’effectuera au fur et à mesure que la situation mondiale s’améliore.

Toutefois, ce sont les vols intérieurs qui seront autorisés dans un premier temps. Il s’ensuivra, la levée progressive des interdictions de voyage. La dernière étape de ce processus sera l’autorisation des vols internationaux, mais on en est encore très loin pour le moment. Le chemin vers cette telle perspective semble encore très long.

Où partir en vacances en France cet été ?

À défaut de partir à l’étranger pour vos vacances d’été, vous pouvez faire un voyage en France. Il y a de nombreuses destinations que vous pouvez visiter en famille en attendant que les vols internationaux soient de nouveau autorisés. Vous pourrez donc découvrir :

Le Pays basque et ses contrées atypiques.

Porto-Vecchio et ses hautes montagnes.

La Polynésie.

La Martinique et ses plages paradisiaques.

La Bretagne

La presqu’île de Crozon.

Les gorges du Verdon.

L’Alsace.

Les belles plages de normandie

Vous avez là quelques-unes des meilleures destinations de vacances d’été en France. Elles remplaceront valablement vos voyages à l’étranger. Il vous faudra cependant patienter jusqu’à la fin du confinement avant de pouvoir effectuer votre déplacement en France.

Dans l’optique de passer un agréable séjour tout en luttant contre la pandémie, vous devez maintenir les bonnes habitudes. Il s’agit notamment de l’utilisation des masques de protection et du lavage fréquent des mains. En l’absence d’un vaccin et de traitement efficaces contre le virus, seuls les gestes barrières peuvent endiguer le mal.

Personne ne pouvait penser que le monde allait vivre l’une des pires crises sanitaires de son histoire. La pandémie du corona virus continue toutefois de faire de nombreuses victimes et paralyse l’activité mondiale. Tous les vols internationaux ont été suspendus à cause d’elle et nul ne sait quand cette situation pourra se décanter. Tout ce qu’il y a à faire, c’est d’espérer la fin de la crise du covid-19 pour que la vie puisse reprendre son cours normal.