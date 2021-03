Boris Johnson accusé d’avoir snobé le Sinn Féin lors de sa visite en Irlande du Nord

LONDRES – Le Sinn Féin a accusé Boris Johnson de refuser de discuter des questions politiques qui pèsent sur le gouvernement de coalition d’Irlande du Nord lors d’une visite officielle dans la région.

Le Premier ministre britannique a atterri dans la région vendredi après-midi pour voir de première main comment le gouvernement britannique aide l’Irlande du Nord à lutter contre la pandémie de coronavirus, selon son porte-parole officiel.

Johnson doit visiter un centre de vaccination avec Arlene Foster, première ministre d’Irlande du Nord et chef du Parti unioniste démocratique, et le ministre de la Santé de la région, Robin Swann. Johnson rencontrera plus tard Foster en privé, mais l’ordre du jour ne comprend pas de réunion avec Michelle O’Neill, vice-première ministre d’Irlande du Nord et vice-présidente du Sinn Féin.

Lors de sa dernière visite dans la région en août 2020, il est apparu publiquement aux côtés de Foster et O’Neill ensemble au château de Hillsborough, la résidence officielle du secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord.

Un responsable du Sinn Féin a déclaré qu’O’Neill n’était invité à rejoindre Johnson que pour des opportunités médiatiques, mais ce que le parti voulait, c’était une discussion sérieuse avec le Premier ministre pour s’attaquer à une série de questions politiques qui menacent la stabilité de l’exécutif au pouvoir en Irlande du Nord. , y compris les parties non respectées des accords entre les deux moitiés de la coalition conclues en 2015 et 2020 avec l’intervention du gouvernement britannique.

«Boris était prêt à nous inviter pour des séances de photos, pas pour une discussion sérieuse. Sur cette base, nous refusons d’y assister. Nous ne sommes pas intéressés à jouer avec la machine de relations publiques de Boris. Nous voulons et avons besoin de discussions sérieuses sur un large éventail de questions dont le Premier ministre britannique devrait se soucier. Boris semble vouloir soutenir la position d’Arlene. Nous le laisserons à cela », a déclaré le responsable.

O’Neill a pris à Twitter pour dire « je ne rencontrerai pas Boris Johnson aujourd’hui », ajoutant qu’elle et la dirigeante du Sinn Féin Mary Lou McDonald « ont une demande de longue date de rencontrer le Premier ministre britannique pour discuter des engagements que son gouvernement a reniés et aussi de son approche imprudente et partisane au Protocole irlandais. Il n’a pas facilité la demande de réunion. «

Le porte-parole officiel de Johnson a refusé de répondre à cette allégation. Il n’a pas non plus été en mesure de dire si le Premier ministre rencontrerait le Parti social-démocrate et travailliste.

«Michelle O’Neill a été invitée à se joindre au Premier ministre lors de la visite. Je n’ai rien d’autre à ajouter », a déclaré le porte-parole.

Les deux parties sont amèrement divisées sur le protocole d’Irlande du Nord, la composante de l’accord de retrait du Brexit qui a été conclu pour maintenir une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’UE.

Foster a déclaré que Johnson devrait abandonner le protocole, qui, selon elle, nuisait à l’économie. «Pas un seul parti syndicaliste d’Irlande du Nord ne soutient ce protocole irréalisable. Plutôt que de protéger le Belfast [Good Friday] Accord et ses accords successeurs, le protocole a créé une division sociétale et un préjudice économique », a-t-elle déclaré.

Le député du Sinn Féin, Chris Hazzard, a déclaré que le gouvernement britannique devrait aller plus loin dans la mise en œuvre du protocole. «Ce que nous devons voir Boris Johnson faire, c’est honorer et mettre en œuvre les accords conclus, y compris le protocole irlandais. Nous devons également voir le gouvernement britannique appliquer pleinement l’Accord du Vendredi saint, y compris sa disposition relative à un référendum d’unité afin que les gens puissent avoir leur mot à dire sur leur propre avenir.

