Coronavirus: le gouvernement impose une interdiction de voyager de 48 heures depuis la Grande-Bretagne en réponse à une nouvelle souche de virus

Le gouvernement a imposé une interdiction de 48 heures sur les voyages non essentiels de Grande-Bretagne à partir de minuit en réponse à une nouvelle variante de Covid-19 à propagation rapide qui a émergé en Angleterre.

L’interdiction s’applique aux futurs passagers sur les vols et les ferries. Aucune interdiction ou restriction de voyage ne s’appliquera aux voyages entre la République et l’Irlande du Nord.

L’interdiction est une réponse aux inquiétudes croissantes du gouvernement concernant une souche plus infectieuse de Covid-19 qui se propagerait rapidement en Angleterre.

Les trois dirigeants du parti gouvernemental ont eu des entretiens cet après-midi et ont décidé que l’urgence de la situation justifiait une interdiction temporaire à partir de minuit, avant une discussion approfondie de la question par le Cabinet mardi.

Le médecin-chef Tony Holohan a rencontré aujourd’hui d’autres responsables de la santé publique, puis a informé le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Plusieurs pays européens, dont l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, ont imposé dimanche de nouvelles restrictions aux voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison des préoccupations concernant la nouvelle souche de virus.

S’exprimant sur l’émission This Week Radio de RTÉ, avant que la décision sur l’interdiction ne soit prise, M. Donnelly a déclaré que d’autres pays avaient mis en place des restrictions de voyage et que le gouvernement «examinait exactement la même question».

«Nous examinons les vols, nous examinons les ferries, nous envisageons les voyages à destination et en provenance de l’île de Grande-Bretagne et d’Irlande en général et nous y réfléchissons sérieusement en ce moment», a-t-il déclaré.

Irlandais en Grande-Bretagne – partagez vos histoires

Interrogé sur le fait que le gouvernement dise aux Irlandais de ne pas voyager, M. Donnelly a répondu: «En premier lieu, le gouvernement britannique leur dit qu’ils ne peuvent pas venir. Soyons très clairs à ce sujet. Le gouvernement britannique ne dit pas qu’il devrait utiliser son jugement. Le gouvernement britannique dit qu’ils ne peuvent pas venir. »

‘Submergé’

Les responsables de la santé publique discutent actuellement de la question alors que le Royaume-Uni a averti qu’il était devenu «submergé» par le virus.

M. Donnelly a également déclaré qu’il craignait que la nouvelle variante du virus Covid-19 ne soit arrivée en Irlande. Il n’y a eu aucun cas confirmé.

«Je ne pense pas que quelque chose soit inévitable, mais je serai très, très, agréablement surpris si ce n’est pas ici», compte tenu du nombre de vols ferries et de voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande.

Il serait «très naïf de penser que cela ne serait pas potentiellement ici».

Il a déclaré qu’il aimerait que le nord et le sud de l’Irlande mettent en place des mesures similaires pour lutter contre Covid-19.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des restrictions entre le Nord et le Sud, il a dit qu’il n’y aurait pas de restrictions «physiques», mais qu’ils envisageraient de conseiller aux gens de ne pas voyager.

«Nous n’envisageons certainement pas de sceller physiquement la frontière. Ce n’est pas politiquement pratique, mais ce que nous pourrions certainement faire, c’est de donner des conseils très forts en termes de voyage au nord et au sud », a-t-il déclaré.

Un éminent expert en santé publique a appelé le gouvernement à imposer des restrictions de voyage depuis la Grande-Bretagne comme une «précaution raisonnable» pour empêcher qu’une variante mutante de Covid-19 ne se propage à l’État.

Le Dr Gabriel Scally a déclaré que le taux de propagation dans le sud-est de l’Angleterre était très élevé et que l’analyse précoce de la nouvelle variante «suscite des inquiétudes» qui justifient des restrictions sur les voyages.

« Je pense que c’est une précaution raisonnable d’arrêter les vols pour le moment sans donner un point fixe à ce sujet », a-t-il déclaré au europe-infos.fr dimanche matin.

Le ministère de la Santé a déclaré dimanche matin que l’analyse du laboratoire national de référence des virus de l’UCD n’avait trouvé aucune preuve de la variante du virus dans les infections analysées à ce jour.

Le gouvernement britannique a imposé un verrouillage de Londres et de la majeure partie du sud-est de l’Angleterre sur une variante du coronavirus qui, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que les versions précédentes du virus.

Les personnes vivant sous les nouvelles règles de niveau 4 en Grande-Bretagne, le verrouillage le plus sévère, ont été invitées à ne pas voyager en dehors de leur région et les autres en dehors de la zone ont été avisés de ne pas s’y rendre.