Oscars 2022: mes prédictions pour les nominés de l’année prochaine

Essayons à nouveau, d’accord? C’est une mesure de la vitesse à laquelle Covid est descendu que, à la mi-février de l’année dernière, lorsque nous avons tenté de prédire les nominés de la meilleure photo 2021, nous n’avons même pas jugé utile de mentionner que des problèmes de santé pourraient intervenir. Pourtant, nous en avons encore trois.

Le procès des Chicago 7 et Mank ressemblait toujours à des images d’Oscar. Minari avait déjà fait ses débuts pour être acclamé à Sundance (ainsi que The Father, que nous n’avons aucune excuse pour laisser de côté). Tenet et Hillbilly Elegy, également parmi nos sélections, ont été nominés dans d’autres catégories. Les autres ont tous été retardés et réapparaissent ci-dessous.

La morale est que l’industrie cinématographique, malgré toutes les catastrophes que la nature peut visiter, suit toujours des pratiques établies grinçantes. Nous connaissons les réalisateurs qui comptent. Nous ressentons les préoccupations qui dynamisent l’Académie. Des choses étranges se produisent encore.

Sound of Metal et Promising Young Woman avaient été créés en février de l’année dernière, mais presque personne ne les avait encore identifiés comme candidats à un prix. Peut-être que des nouvelles sur les lauréats de l’année prochaine sont déjà publiées dans les journaux commerciaux.

Peut être pas. Nous verrons sûrement un retour à des pratiques plus conventionnelles d’ici la fin de l’année. Cannes pourrait éventuellement diffuser certaines des fonctionnalités ci-dessous en juillet. Toronto passera presque certainement à l’action d’ici septembre. Là encore, vérifiez à quel point nous en savions peu sur le monde à venir à la fin de l’hiver 2020.

Nous pouvons prédire avec certitude que tous ces titres seront, à tout le moins, terminés. Il y a une chance extérieure que Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese soit terminé, mais le grand homme a travaillé lentement ces dernières années. Il serait donc insensé de parier là-dessus.

Les cinq premiers ici faisaient tous partie des prévisions de l’année dernière. L’année prochaine, les Oscars reviendront raisonnablement à 10 meilleurs nominés. Nous n’avons donc pas besoin de faire des remarques «s’il n’y en a que huit».

WEST SIDE STORY

Réalisé par Steven Spielberg

Le premier de nos titres de retour a été boosté par une bande-annonce bien reçue dévoilée lors de la diffusion télévisée des Oscars de cette année. Bien sûr, les gens se sont plaints à propos de Spielberg en train de refaire un gagnant du meilleur film classique. Mais les gens font revivre West Side Story sur scène tout le temps avec à peine un murmure de plainte. Laissez le grand homme avoir une fissure à un classique américain. Rita Moreno revient. Tony Kushner de Angels in America remodèle le scénario.

L’EXPÉDITION FRANÇAISE

Réalisé par Wes Anderson

The French Dispatch, réalisé par Wes Anderson



L’un des nombreux titres ici qui jouera à Cannes si Cannes se produit, The French Dispatch a Anderson envoyer un énorme casting étoilé sur une ville française fictive au milieu du 20e siècle. Del Toro! Ronan! Swinton! Seydoux! McDormand! Murray (Bill)! Ils sont tous ici. Si c’est quelque part le meilleur d’Anderson, alors il est sûr d’être en lice. Pourrait-il battre son propre record de neuf nominations pour le Grand Budapest Hotel?

BLOND

Réalisé par Andrew Dominik

Cela pourrait difficilement sembler plus délicieux. Le réalisateur de L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford incarne Ana de Armas en pleine ascension dans une adaptation de la version oblique de Joyce Carol Oates sur la vie de Marilyn Monroe. Bobby Cannavale est Joe DiMaggio. Adrien Brody est Arthur Miller. «J’ai vu le premier montage de l’adaptation d’Andrew Dominik et c’est surprenant, brillant, très dérangeant», a récemment écrit Oates. Si c’est tout cela, alors c’est bien dedans.

DUNE

Réalisé par Denis Villeneuve

Timothée Chalamet à Dune



Hmm? Difficile d’appeler ici. Nous pouvons parier que la version de Villeneuve d’un roman fantastique classique concourra pour tous les prix techniques flashy. Il a la meilleure forme d’image avec Arrivée. Les acteurs nominés aux Oscars incluent Oscar Isaac, Timothée Chalamet et Josh Brolin. Mais, après avoir fait ses débuts avec de bonnes critiques, Blade Runner 2049 de Villeneuve a fléchi avec le public et la haute saison de la saison des récompenses. On verra. Le moins sûr de nos fonctionnalités de retour?

ANNETTE

Réalisé par Leos Carax

Il y a une dizaine d’années, il semblerait insensé d’inclure une comédie musicale Leos Carax mettant en vedette la musique de Sparks. Mais l’électorat plus jeune et plus international des Oscars qui a voté pour Parasite et Moonlight est probablement aussi enthousiasmé par le suivi tant attendu du réalisateur à Holy Motors que les critiques du monde entier. Adam Driver et Marion Cotillard jouent dans un film qui devrait actuellement ouvrir Cannes début juillet.

CODA

Réalisé par Sian Heder

Il y a eu trois premières de Sundance parmi les nominés de cette année. Nous serions donc fous de ne pas en inclure au moins un ici. Le remake de Heder d’un drame français concernant une jeune femme vivant dans une communauté de pêcheurs avec ses parents sourds (le titre signifie «enfant d’adultes sourds») a remporté le concours dramatique américain à Sundance et s’est vendu pour un montant record de 25 millions de dollars à Apple + TV. L’acteur irlandais Ferdia Walsh-Peelo co-stars.

QUI PASSE

Réalisé par Rebecca Hall

Les critiques à Sundance étaient positives plutôt qu’extatiques. Mais c’est précisément le genre de film qui a toujours marqué avec Oscar. Tessa Thompson et Ruth Negga jouent deux vieux amis noirs américains – le personnage de Negga «passe» pour les blancs – se rencontrant à New York d’avant-guerre. Les performances ont été unanimement saluées et Negga peut probablement compter sur une deuxième nomination de sa part. Basé sur le roman admiré de Nella Larsen.

LA PUISSANCE DU CHIEN

Réalisé par Jane Campion

Aucun mal à Campion, mais cela compte probablement comme le titre le plus «Oscar-baity» ici (le film de Spielberg souffre d’un remake). Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Benedict Cumberbatch jouent dans une adaptation du roman de Thomas Savage concernant un homme prenant les armes contre la nouvelle épouse de son frère. Campion fait partie des sept femmes à avoir été nominée pour le meilleur réalisateur aux Oscars. Elle est la seule femme à avoir remporté la Palme d’Or. Faut-il en dire plus?

FOND SOGGY

Réalisé par Paul Thomas Anderson

Ne soyez pas trop excité. PTA ne s’est pas mis à travailler sur un film basé sur l’évolution de Great British Bake Off (mais pourquoi pas?). Notre hypothèse est que le titre n’est que provisoire. Cooper Hoffman, fils du regretté collaborateur d’Anderson Philip Seymour Hoffman, joue aux côtés de Bradley Cooper et Benny Safdie dans l’histoire d’un enfant acteur se frayant un chemin à Los Angeles dans les années 1970. Il y a beaucoup de thèmes PTA familiers là-bas.

DANS LES HAUTEURS

Réalisé par Jon M Chu

Ecoute, je connais le problème ici. Est-il vraiment possible que des adaptations de deux comédies musicales à la suite de jeunes dans les quartiers titulaires de New York puissent en faire la meilleure catégorie d’images? Eh bien, peut-être. Pensez simplement à la façon dont les journaux commerciaux résoudraient cette rivalité. Quoi qu’il en soit, la prise de Chu sur l’élégie de Lin-Manuel Miranda et Quiara Alegría Hudes à Washington Heights a écrit partout « pleaser ». Anthony Ramos et Corey Hawkins jouent dans un film qui va déclencher l’été.

