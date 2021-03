Le commissaire européen a froid dans le dos pour promouvoir les camps de migrants en Grèce

ATHÈNES – La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, s’est rendue lundi en Grèce dans le but de promouvoir le travail de l’Union en faveur de la protection des migrants.

Au lieu de cela, le gouverneur local a évité Johansson, joignant ses forces à des centaines de manifestants qui exigeaient qu’elle arrête exactement le projet qu’elle était là pour faire avancer.

Johansson est actuellement en visite de deux jours en Grèce pour inspecter les progrès réalisés dans la construction de nouveaux camps de migrants sur les îles de Lesbos et Samos, un effort de 250 millions d’euros que l’UE a entrepris après l’incendie d’une ancienne installation de migrants à Lesbos l’automne dernier.

Mais lors de son apparition sur l’île de Lesbos lundi, Johansson a été accueillie par des centaines de résidents locaux en colère, qui se sont rassemblés devant le bâtiment où elle devait rencontrer les maires, le gouverneur régional du nord de la mer Égée Kostas Moutzouris et le ministre grec des migrations Notis Mitarachi.

Les manifestants ont brandi des banderoles proclamant «non aux structures sur l’île». Et ils ont scandé: «Ni à Lesbos, ni nulle part, nous ne transformerons pas les îles grecques en prisons.»

Vers midi, Moutzouris est sorti du bâtiment des autorités régionales pour saluer la foule et annoncer qu’il avait annulé la réunion. Il a exprimé la certitude que les camps ne seraient pas construits. C’était une grande ligne d’applaudissements.

Le gouverneur régional a déclaré qu’il avait décidé d’annuler sa réunion après avoir lu un article de blog publié vendredi par Johansson, détaillant ses raisons de visiter Lesbos. Dans ce document, Johansson a fait valoir que maintenant – avec des installations moins encombrées et le réchauffement climatique – était le moment d’améliorer les zones de traitement et de camp. Selon les données de l’ONU, les flux migratoires vers la Grèce ont chuté de façon spectaculaire l’année dernière, avec un peu plus de 16 000 personnes arrivant dans le pays.

Moutzouris, cependant, a estimé que Johansson ignorait le sentiment régional.

«Il est clair qu’elle ne prend pas en compte la population locale et qu’elle était ici pour discuter des décisions déjà reçues», a-t-il déclaré.

Moutzouris a déclaré qu’il prévoyait initialement de rencontrer Johansson et lui a même offert un cadeau, une sculpture sur bois d’une branche d’olivier – le symbole traditionnel de la paix. Mais Moutzouris a déclaré avoir découvert samedi que sa rencontre avec Johansson inclurait plus de cinq personnes et ne devait durer qu’une demi-heure. Il a appelé cela «une réunion prétentieuse» et a déclaré qu’il avait envoyé une lettre de protestation dimanche au bureau du commissaire.

Moutzouris s’est également accroché à l’insistance de Johansson sur le fait que les nouveaux camps de migrants seraient des installations «ouvertes», une question controversée en Grèce, où le gouvernement et les autorités locales ont poussé ces dernières années à fermer les camps surpeuplés et à les remplacer par des «fermés». centres de détention.

« Ce blog était honnête et Johansson a dit les choses comme elle les voit », a déclaré Moutzouris. «Elle parle clairement de centres d’accueil ouverts [in her blog], alors que jusqu’à ce moment-là, on nous a dit qu’il s’agirait d’installations fermées.

Lors d’une conférence de presse avec Mitarachi, le ministre grec des migrations, Johansson a maintenu sa position. Les nouveaux camps, a-t-elle dit, «ne seront pas fermés, car nous ne détenons pas de personnes parce qu’elles sont des migrants.»

Elle a noté qu’il y aurait un système de sortie contrôlée pour ceux qui ne sont pas autorisés à rester en Europe.

«Même si vous n’avez pas le droit de rester dans l’Union européenne, vous êtes un être humain, vous avez des droits, vous avez de la dignité», a déclaré Johansson.

Elle a déclaré que le nouveau camp de Lesbos qui remplacerait la tristement célèbre installation de Moria qui a brûlé en septembre dernier serait prêt à temps et que les gens n’auront pas à passer un autre hiver dans des tentes. Cependant, la construction n’a même pas encore commencé, sept mois après l’incendie. Mitarachi a déclaré que les travaux commenceraient probablement cet été.

Johansson a également réitéré ses inquiétudes concernant les informations selon lesquelles les garde-côtes grecs refusaient parfois des migrants. Les autorités grecques, a-t-elle dit, «peuvent faire plus» pour enquêter sur ces présumés refoulements.

«Nous devons protéger nos frontières extérieures et nous avons besoin de droits fondamentaux et cela va de pair, ce n’est pas une contradiction», a-t-elle déclaré.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a reçu un nombre croissant de rapports ces derniers mois suggérant que les demandeurs d’asile pourraient avoir été refoulés ou renvoyés en Turquie immédiatement après avoir atteint le sol grec. Il a également été signalé que les autorités grecques auraient laissé des migrants à la dérive en mer.

Mitarachi a de nouveau fermement nié que les garde-côtes grecs aient été impliqués dans des refoulements. Mais, a-t-il ajouté, «les pays ont des frontières et il y a des règles et des règlements [about] comment les autorités compétentes doivent exercer et exécuter leurs obligations constitutionnelles pour les protéger. »

Mitarachi a déclaré qu’environ 14 000 migrants se trouvent actuellement dans des camps sur cinq îles de la mer Égée, contre environ 42 000 en 2019. Environ 58 000 sont dans des camps à travers la Grèce, contre 92 000 en 2019.