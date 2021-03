Votre guide tout-en-un sur le déploiement du vaccin contre le coronavirus en Belgique

Appuyez sur play pour écouter cet article

Depuis des semaines, le déploiement des vaccins en Belgique a été l’objet de mépris.

Le pays a 579 000 doses actuellement inutilisées dans un congélateur, même si les autorités disent qu’elles ont largement abandonné la pratique de garder des doses de réserve en stock pour un deuxième vaccin car les approvisionnements sont «stables». La Belgique se classe quatrième en partant du bas en Europe lorsque mesurée par le pourcentage de personnes qui ont obtenu au moins un coup de feu, avec seulement 7,8% le week-end dernier, selon le tracker de POLITICO.

Le problème des doses inutilisées n’est guère nouveau. Le mois dernier, le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, a admis cela à « des retards dans le processus qui ne sont pas acceptables », selon les médias belges.

Mais les fonctionnaires jurent que le changement arrive bientôt. En fait, ils suscitent l’espoir que chaque adulte intéressé pourra obtenir son premier coup avant le 11 juillet, jour férié annuel flamand. C’est un objectif ambitieux – le rythme actuel du pays ne ferait pas vacciner 70% des adultes belges avant juin 2022.

Pourtant, avec le nombre de vaccins disponibles qui devrait augmenter régulièrement au deuxième trimestre de 2021, cela pourrait bien être possible – à moins de nouveaux revers, bien sûr, une grande mise en garde étant donné que les livraisons de vaccins n’ont pas encore répondu aux attentes. La Belgique a également récemment choisi de ne pas suspendre temporairement la distribution du vaccin Oxford / AstraZeneca, même comme de nombreux autres pays européens l’ont fait, lui permettant peut-être de rattraper un peu.

Le pays est maintenant entré dans la phase 1B de sa stratégie de vaccination, passant de l’inoculation des personnes dans les maisons de retraite et les agents de santé à un plus large éventail de personnes âgées, qui peuvent désormais se faire vacciner dans des centres de vaccination dédiés.

Dans le même temps, les plans de hiérarchisation de certains «travailleurs essentiels» sont réduits, ce qui signifie que les hauts fonctionnaires de l’UE et les députés européens devront probablement attendre plus longtemps pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Donc, si vous êtes en Belgique, voici ce que vous devez savoir sur quand et comment vous pourriez recevoir votre photo.

Qui se fait vacciner maintenant? Qui est le suivant? Quand suis-je debout?

Les critères de qualification pour la phase 1B varient légèrement entre les trois régions belges – Flandre, Wallonie et Bruxelles.

À Bruxelles, les autorités ont commencé il y a deux semaines à vacciner les personnes de plus de 75 ans. Et elles espéraient inviter tous les adultes de 65 ans et plus d’ici la semaine dernière à planifier leur premier vaccin. Cependant, depuis la semaine dernière, la région bruxelloise n’avait fait que vacciner les personnes de 74 ans et plus, indiquant que le processus était en retard.

« Il y a beaucoup de personnes dans la tranche d’âge des 70 ans et plus », a déclaré Inge Neven du service de santé de la région bruxelloise, ajoutant qu’il y a toujours un goulot d’étranglement dans les livraisons de vaccins. La semaine dernière, Bruxelles n’a reçu que 15 000 doses.

Ces doses sont actuellement distribuées dans sept centres de vaccination de la région de la ville, et trois centres supplémentaires devraient ouvrir cette semaine.

Neven a déclaré que les autorités abaisseraient progressivement l’âge de qualification jusqu’à ce que tout le monde de 65 ans et plus se fasse vacciner contre le coronavirus. Ensuite, les personnes «vulnérables» seront éligibles – c’est-à-dire tous les résidents de 18 ans et plus atteints de maladies graves comme le cancer, ou les personnes de 45 ans et plus qui souffrent de problèmes tels que l’obésité ou des problèmes respiratoires chroniques.

Puis, en avril, des jabs seront administrés à tous les adultes souffrant de comorbidités, telles que le diabète ou l’obésité, bien que les détails exacts soient encore en cours de finalisation.

Enfin, début juin, la Belgique prévoit de passer à la phase 2, ce qui signifie que les centres de vaccination seront ouverts à tous les adultes. Les politiciens espèrent que tous ceux qui veulent un coup pourront en obtenir un avant les vacances d’été.

« Si les vaccins sont livrés comme promis, nous pouvons administrer au moins un premier vaccin à chaque personne de plus de 18 ans avant le 11 juillet », a récemment déclaré le ministre flamand de la Santé Welzijn Wouter Beke à la télévision belge.

Un objectif similaire est possible pour la région bruxelloise, selon Neven, même si elle a ajouté une grande mise en garde.

«L’approvisionnement en vaccins est encore assez incertain», a-t-elle déclaré. « Mais si la Flandre peut le faire, nous le pouvons aussi. »

Comment obtenir un rendez-vous?

Tous les résidents belges – y compris les étrangers enregistrés – seront invités par e-mail et SMS à prendre rendez-vous lorsqu’ils sont éligibles, les assureurs maladie fournissant les détails nécessaires. Ceux qui ne répondront pas recevront une invitation postale quelques jours plus tard.

Les gens peuvent ensuite utiliser ces invitations pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.

Pour les députés européens et les fonctionnaires travaillant dans les institutions européennes, le processus est un peu différent. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont tous leurs propres centres de vaccination, qui devraient ouvrir cette semaine. Ici, les eurocrates peuvent se faire vacciner s’ils répondent aux mêmes critères que ceux définis par les autorités régionales bruxelloises.

Initialement, la Belgique avait prévu d’offrir des vaccins aux «travailleurs essentiels» en avril – une décision qui a suscité des attentes dans la bulle européenne selon laquelle les députés, les commissaires ou les hauts fonctionnaires pourraient se faire vacciner rapidement contre le coronavirus en raison de leur rôle clé dans l’élaboration des politiques de l’UE.

Mais Neven a déclaré que la région bruxelloise réduisait maintenant ces plans: «Avec la hausse des infections à coronavirus, nous aimerions donner la priorité aux personnes vulnérables souffrant de comorbidités», a-t-elle déclaré.

Potentiellement, un large éventail de travailleurs essentiels pourraient recevoir leur vaccin plus tard en mai, après que toutes les personnes vulnérables aient été protégées et juste avant que les centres de vaccination ne soient ouverts à tous, a-t-elle déclaré. Mais ces plans sont toujours en discussion, a-t-elle ajouté. Pour l’instant, les seuls travailleurs essentiels éligibles au vaccin sont les policiers.

Les diplomates, quant à eux, recevront leurs vaccins via le ministère belge des Affaires étrangères.

« Tout [accredited] les membres du personnel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales ainsi que les membres de leur famille … seront inclus dans la stratégie nationale de vaccination », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que les mêmes règles pour les groupes d’âge et les vulnérabilités s’appliquent.

Le système de réservation de vaccins bénéficiera-t-il d’une mise à niveau?

Le système belge de réservation de vaccins n’a pas toujours reçu des critiques élogieuses.

Il y a eu des avertissements concernant des escrocs qui envoient de fausses invitations demandant de l’argent aux gens en échange de la prise de rendez-vous. Et les médias belges ont rapporté que certaines invitations sont allées aux mauvaises personnes. Un élève flamand d’âge préscolaire a même reçu deux invitations par e-mail à utiliser le système – toutes deux adressées à d’autres personnes que lui.

Une autre critique est que, inévitablement, certaines personnes ne répondront pas à leurs invitations au vaccin, risquant de ne pas utiliser certaines doses.

Pour éviter cela, d’autres pays comme l’Allemagne ont conçu un système ouvert où les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous elles-mêmes et ensuite prouver leur éligibilité au centre de vaccination.

Neven a déclaré que Bruxelles «travaillait sur un système complémentaire pour être en mesure de le faire également» – une étape qui pourrait aider une fois que toute la population adulte sera éligible pour un vaccin.

