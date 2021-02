St Stephen’s Green a fermé ses portes sur l’instruction de Garda, dit l’OPW

Des centaines de manifestants anti-lockdown se sont affrontés avec gardaí devant St Stephen’s Green à Dublin.

Gardaí est dans une impasse avec les manifestants sur Grafton Street après que des manifestants aient lancé des pétards dans des affrontements avec gardaí.

Il y avait une forte présence de Garda à l’extérieur du parc dans le centre-ville de Dublin samedi après-midi lorsque la manifestation a commencé vers 14 heures.

Avis de fermeture: St.Stephen’s Green, Dublin

St Stephens Green est fermé aujourd’hui, samedi 27 février 2021, sur instruction d’An Garda Síochána. #Être prudent pic.twitter.com/8xsfedZezb – OPW – Bureau des travaux publics #StaySafe #HoldFirm (@opwireland)

27 février 2021

Photographie: Ronan McGreevy



Le Bureau des travaux publics (OPW) a déclaré que St Stephen’s Green avait été fermé sur ordre de gardaí.

L’OPW a tweeté l’ordonnance de clôture, ajoutant que la décision était «sur les instructions d’An Garda Síochána».

Gardaí a déclaré qu’ils exploitaient un «plan de maintien de l’ordre» dans le centre-ville de Dublin samedi après-midi.

«Un certain nombre de détournements de trafic et d’autres plans de maintien de l’ordre sont actuellement en place. Ceux qui effectuent leurs voyages essentiels peuvent rencontrer des obstacles au cours de leur voyage et devront profiter de diversions », a déclaré la Garda sur Twitter.