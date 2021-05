Nama s’apprête à approuver la vente de 69 appartements à Dublin à un fonds basé au Royaume-Uni

AY ILLUMINATE lampe à suspension NAMA 2 (Naturel - Rotin)

AY ILLUMINATE lampe à suspension NAMA 2.Ay illuminate est située dans les Pays-Bas et produit son éclairage dans différents pays de l'Asie et de l'Afrique. Les designers d'Ay illuminate s'inspirent à la fois à la nature qu’aux différentes cultures qui se réfléchissent dans l’utilisation de formes naturelles recyclées organiques et de matériaux combinés avec le savoir-faire de la main-d’œuvre locale. L’équipe de designer tire son inspiration en travaillant avec les artisans locaux. Cela permet à Ay illuminate d'être conscients des matériaux disponibles et des compétences de l'artisanat. C’est la meilleure manière pour découvrir la meilleure solution pour prendre la beauté unique de chaque technique. Pour les rendre des lampes d’impact faites de Bambou ou coussins fait d'agape tissés à la main, les designer d'Ay illuminate travaillent toujours avec ce qui trouvent dans la nature et dans les cultures dans le monde entier. En collaboration rapprochée avec les artisans d’Asie et d’Afrique, ils explorent les matériaux naturels et les habilités de la main-d’œuvre traditionnelle. Tout cela fait de manière contemporaine et avec un design avec des formes organiques créées avec les techniques locales et avec des matériaux naturels. Les produits d'Ay illuminate célèbrent la beauté unique de l'artisanat traditionnel dans le monde entier.Ampoule non inclus E-27 MAX. 60 WATTDimensions: ø58 h51 cm