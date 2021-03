Q&A: Que peuvent faire les personnes entièrement vaccinées? Pouvez-vous embrasser votre grand-mère?

Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées, l’attention commencera à se tourner vers ce que la population entièrement vaccinée peut faire en toute sécurité maintenant qu’elle est protégée du Covid-19.

D’autres pays, notamment les États-Unis, ont publié des orientations à l’intention de ceux qui sont pleinement protégés, mais l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) travaille toujours sur les lignes directrices irlandaises.

Quelle proportion de la population a été vaccinée?

Dimanche dernier, un peu plus de 680 000 doses de vaccins Covid-19 avaient été administrées mais, surtout, seulement 184 191, soit moins de 4% de la population, avaient reçu leur deuxième dose. Il faut deux semaines après la deuxième dose pour obtenir une immunité complète, de sorte que tous ces receveurs de deux doses ne sont pas encore totalement protégés. Étant donné que seulement un sur 27 de la population a reçu deux doses, il reste encore du chemin à parcourir avant qu’un grand nombre de personnes ne soient entièrement protégées et puissent bénéficier de relaxations.

Mais que peuvent faire les vaccinés?

Pas grand chose encore. Les seules restrictions assouplies pour les personnes entièrement vaccinées concernent les résidents des maisons de retraite qui ont été les premiers à être vaccinés. Les responsables de la santé ont assoupli les restrictions de visite dans les maisons de soins, permettant aux résidents d’avoir deux visiteurs par semaine là où le niveau de vaccination a été élevé. Cependant, même dans ce cas, les visiteurs doivent suivre des mesures strictes de prévention et de contrôle des infections telles que le port d’un masque. Certains foyers autorisent les visites dans la chambre des visiteurs vaccinés.

Sur quels conseils Nphet travaille-t-il pour les vaccinés?

Ce n’est pas encore clair. Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré la semaine dernière que Nphet se mettrait d’accord sur des lignes directrices dans les quinze jours à venir.

Qu’ont fait les autres pays?

En Israël, où la moitié de la population a été entièrement vaccinée, les personnes vaccinées peuvent, avec un «laissez-passer vert», utiliser les piscines et les gymnases, visiter les bars et assister à des concerts. Aux États-Unis, où 14% de la population ont été entièrement vaccinés mais où les niveaux de transmission communautaire sont encore élevés, les personnes entièrement vaccinées peuvent se rencontrer à l’intérieur ou visiter des personnes non vaccinées à faible risque de maladie Covid-19 grave sans porter de masque ou distancer physiquement. Ceci est basé sur les directives publiées par les Centers for Disease Control (CDC) and Prevention des États-Unis le 8 mars.

Alors, un grand-parent vacciné peut-il embrasser un petit-enfant aux États-Unis?

Oui, on a dit aux grands-parents entièrement vaccinés qu’ils pouvaient se rendre à l’intérieur avec leur fille en bonne santé non vaccinée et ses enfants en bonne santé sans avoir à porter de masques ou à distance physique, à condition qu’aucune des personnes non vaccinées ne soit à risque de maladie Covid-19 grave.

Une mamie irlandaise peut-elle embrasser son petit-enfant?

Le conseil ici est: pas encore, si les deux ne sont pas dans le même ménage. Karina Butler, présidente du Comité consultatif national de l’immunisation, a déclaré que si les taux de transmission étaient faibles dans la communauté, de tels câlins seraient possibles car la transmission est à faible risque chez les enfants.

Certains pensent que Nphet devrait adopter les mêmes directives que le CDC en tant que «bonus de vaccin» pour maintenir la confiance avec un public à qui on a dit que la vaccination était un moyen d’échapper aux restrictions.

«Les lignes directrices ont un sens parfait et nous devrions les présenter ici, sans aucun doute, car elles ont un sens immunologique», a déclaré le professeur Luke O’Neill, immunologiste au Trinity College de Dublin.

«Il devrait être possible pour deux personnes vaccinées de se rencontrer et de se comporter comme elles le feraient avant la pandémie et elles devraient pouvoir rencontrer quelqu’un qui n’est pas vulnérable.»

Mais qu’en est-il des variantes redoutées en circulation?

C’est également une préoccupation. Il est prouvé que les vaccins empêchent la transmission du virus d’une personne à l’autre, mais cela est encore loin d’être définitif et la propagation des variantes brésilienne et sud-africaine, contre lesquelles les vaccins existants ne sont pas aussi efficaces, suscite des inquiétudes.

«Tant que nous n’aurons pas fait vacciner une plus grande partie de la population, nous devrions être très prudents quant à l’ouverture et à l’abandon des mesures de santé publique, car tout le monde en a assez des restrictions», a déclaré le Dr Anne Moore, spécialiste des vaccins, maître de conférences à l’école de l’UCC biochimie.