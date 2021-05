Le procès Deirdre Morley fait état d’une détérioration de l’état mental avant les meurtres

Quatre jours après avoir pris la vie de ses trois enfants en les étouffant, Deirdre Morley a déclaré aux médecins de l’hôpital universitaire de Tallaght qu’elle «souhaitait avoir une machine à voyager dans le temps».

Mme Morley a plaidé non coupable en raison de la folie des meurtres de Conor (9), Darragh (7) et Carla McGinley (3), qui ont été trouvés morts le 24 janvier 2020.

Le jury chargé de l’affaire s’est retiré pour examiner un verdict mercredi à 15 h 35, après une journée de preuves principalement concentrées sur la détérioration de l’état mental de Mme Morley au cours des années et des mois qui ont précédé les meurtres.

Dans son exposé au jury, le juge Paul Coffey a déclaré que «dans cette affaire triste et tragique», il n’y avait «aucune contestation quant à ce que devrait être le verdict. L’accusation et la défense conviennent que la défense de folie s’applique ».

Le tribunal avait entendu plus tôt que, quelques semaines après son admission à l’hôpital psychiatrique central en janvier 2020, sous un nouveau régime de médicaments qu’elle a décrit comme une «drogue miracle», Mme Morley a déclaré à un psychiatre qu’elle se sentait plus comme la « vieux moi ».

Cependant, elle a dit que « le chagrin était insupportable, elle voulait une baguette magique pour revenir trois semaines en arrière et demander de l’aide ».

«Mes enfants et mon mari me manquent vraiment», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas comment tu apprends à vivre avec ces choses.»

Elle pouvait maintenant voir qu’elle avait de nombreux soutiens, et que «les gars allaient bien», les choses dont elle s’inquiétait étaient toutes des caractéristiques normales du développement.

Mme Morley a déclaré au psychiatre légiste Dr Brenda Wright que «dans ma tête, c’était tellement plus. . . Maintenant, tout ce que je peux penser, c’est ce qu’ils avaient pour eux. . . Je ne me souviens pas de ce qui m’inquiétait.

Elle s’est assise tranquillement, vêtue d’une robe sombre à motifs, alors que le tribunal a entendu le témoignage du Dr Wright et d’un autre psychiatre légiste, le Dr Mary Davoren.

Le Dr Wright a déclaré que lorsqu’elle a demandé à Mme Morley si elle envisageait des alternatives au meurtre des enfants, elle a répondu: «Non, je ne pouvais pas ne pas les emmener avec moi. Je pensais qu’ils seraient irrémédiablement endommagés par le suicide de leur mère. Je pensais que c’était la bonne chose à faire, la chose difficile, mais la bonne chose.

De nombreuses preuves psychiatriques présentées au tribunal ont brossé le portrait d’une personne qui a souffert périodiquement de stress et d’anxiété pendant une grande partie de sa vie adulte, à partir de la fin des années 1990.

Elle a demandé l’aide de conseillers et de professionnels de la santé à différents moments, et a finalement passé plusieurs semaines à l’hôpital St Patrick à l’été 2019. Mais le tribunal a également appris qu’elle gardait l’étendue de sa maladie cachée à ses proches.

Il y avait un fil conducteur dans ses discussions avec les professionnels de la santé selon laquelle elle était un parent inadéquat, mais cela n’a pas été révélé à son entourage, a déclaré l’avocate Anne-Marie Lawlor SC.

Diagnostics

Les psychiatres qui ont témoigné devant le tribunal sont parvenus à des conclusions légèrement différentes quant à son diagnostic. Le Dr Wright a déclaré qu’elle avait diagnostiqué à Mme Morley un trouble affectif bipolaire de type II.

Le Dr Davoren a déclaré que le diagnostic de Mme Morley avait changé à plusieurs reprises, y compris avant et après son admission à l’hôpital psychiatrique central. Un certain nombre de facteurs ont rendu difficile l’évaluation précise de son état mental.

«Au minimum, elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent.»

Cependant, les deux ont convenu qu’elle satisfaisait aux critères d’un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale.

Le tribunal a appris comment, lorsque Mme Morley est devenue mère de Conor, elle était initialement «sur un nuage neuf», mais en l’espace de quatre mois, des angoisses et des doutes ont commencé à s’installer sur le fait qu’il ne tombe pas dans une routine.

«J’étais dur avec moi-même. C’était un bon bébé heureux et satisfait », a-t-elle dit.

Quand Conor était un enfant en bas âge, elle s’inquiétait tellement de son alimentation qu’elle a pleuré à un moment donné pendant une journée entière. Elle a de nouveau douté d’elle-même lorsque Darragh est devenue un bambin «bruyant».

Au fil des ans, elle s’inquiétait du fait que «Conor ne faisait pas de vélo, Darragh ne nageait pas, Carla n’était pas propre. Plus tard, elle s’est préoccupée de leur utilisation des écrans.

«Je pensais que si je ne faisais pas tout correctement, ils en souffriraient», dit-elle.

Les membres de la famille ont essayé de la soutenir et de la rassurer, mais «quand j’étais dans le vif du sujet, il n’y avait pas moyen de me parler», a-t-elle dit au Dr Wright.

Son mariage avec Andrew McGinley était un bon mariage qui a connu des «pics et des creux», en particulier au cours des six derniers mois. Mais elle dira plus tard au Dr Wright: «Je me demande à quel point nos luttes étaient mes luttes.»

Le tribunal a appris qu’il était «très paternel, il adore les enfants. . . Je n’ai jamais cessé de l’aimer. C’était un très bon gars.

Stress lié au travail

Elle souffrait également parfois de stress lié au travail et craignait «qu’il se passe quelque chose sur ma montre» lorsqu’elle était infirmière en pédiatrie.

Son travail était surtout une source de joie mais aussi une source de stress, car elle voulait être tout pour tous les hommes, a-t-elle déclaré au Dr Davoren.

En mars 2018, elle a pris 12 semaines de congé en raison du stress. Plus tard cette année-là, « je n’ai rien pu apprécier. » Elle ne pouvait pas passer la journée sans une sieste et a perdu 10 livres en six semaines.

Le tribunal a appris que son médecin généraliste avait noté qu’elle se sentait dépassée pour s’occuper des enfants et coupable. Elle a commencé à prendre des antidépresseurs. En février de l’année suivante, elle a décrit dans une revue psychiatrique un fantasme qu’elle était «dans un appartement à Paris, pas d’enfants, juste moi».

Elle s’est brièvement améliorée, mais en juillet 2019, elle était suffisamment malade pour être admise en tant que patient hospitalisé à St Patrick. Là, elle a été décrite comme «débordée, de mauvaise humeur, de manque de sommeil et d’appétit, de culpabilité excessive, de mauvaise estime de soi, de réveil tôt le matin, de mauvaise concentration».

Le tribunal a appris qu’en janvier 2020, elle était tombée dans un état d’illusion et de psychose. Elle avait une liste de ses propres échecs en tant que mère et elle craignait qu’ils ne sachent pas comment y faire face et ne soient pas en mesure de faire face à l’avenir. En résumé, l’avocat de la défense Michael Bowman SC a déclaré que ce qu’elle considérait comme des difficultés et que les enfants passaient à l’acte était une manifestation de sa maladie. En réalité, c’étaient des enfants merveilleux, heureux et engageants.

Elle a dit au Dr Wright qu’elle ne savait pas quand elle avait commencé à réfléchir à un plan. «Je voulais m’évaporer pendant longtemps. . . Je ne sais pas quand il est devenu plus définitif. J’y ai pensé mais j’ai pensé que je ne pouvais pas laisser les enfants.

Elle a eu ses premières pensées de tuer les enfants les lundi ou mardi 20 et 21 janvier 2020. Il y avait deux pensées récurrentes: «Je devais y aller, je ne pouvais pas ne pas les emmener avec moi» et «je les ai ruinés par mal la parentalité et ma maladie mentale. J’ai senti qu’ils étaient condamnés. Ils allaient être malades mentaux et ne seraient pas en sécurité. »

Le tribunal a entendu sa description du moment où elle avait pris la vie des enfants en les étouffant tous les trois. Les deux psychiatres ont convenu qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait était mal et qu’elle était incapable de s’abstenir de commettre l’acte.

M. Bowman a rappelé au jury que «cette affaire a pour cœur la perte tragique de trois jeunes vies».

Il impliquait «deux parents qui étaient totalement attachés au bien-être de leurs enfants et qui les aimaient très, très profondément».

L’une des ironies vraiment tragiques de cette affaire, a-t-il déclaré, était que «Mme Morley est une femme qui a consacré toute sa vie professionnelle aux soins et au bien-être des enfants en tant qu’infirmière pédiatrique. Elle a profondément ressenti la perte de patients dont elle avait la charge.

Le jury de 10 hommes et deux femmes reprendra les délibérations jeudi.

Si vous rencontrez des problèmes dans cet article, vous pouvez appeler Pieta House 1800 247247 ou envoyer un SMS «HELP» au 51444, contacter Aware au 1800 80 4848 ou [email protected] ou les Samaritains au 116123 ou [email protected] Vous pouvez également envoyer un SMS « BONJOUR » au 50808