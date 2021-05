Nicola Sturgeon prépare le terrain pour le prochain chapitre de la lutte pour l’indépendance écossaise

Jaldes Oxelio Bronz – 60 Capsules – Prépare et sublime l'été des peaux mates - Jaldes

Complément alimentaire spécifiquement élaboré pour les peaux normales à mates pour préparer sa peau au soleil. Le formule de OXELIO bronz* à base d'astaxanthine, de cuivre et d'huile de carthame permet de préserver l'hydratation de la peau et sublimer le bronzage, pour une peau lumineuse et dorée tout l'été. Le cuivre participe à la pigmentation normale de la peau. L'huile de Carthame aide à maintenir l'hydratation de la peau grâce à sa teneur en Acides gras essentiels. Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. L'astaxanthine est un pigment extrait de l'Haematococcus pluvialis, une micro-algue d'eau douce cultivée dans le désert. 1 à 2 capsules par jour. Il est souhaitable de commencer la prise 2 semaines avant, de poursuivre pendant la période d'exposition solaire puis de poursuivre 2 semaines après. Ne dispense pas d'une protection solaire adaptée au type de peau. OXELIO bronz peut être associé au sérum OXELIO topique qui apporte un concentré d'antioxydants naturels (caroténoïdes de carottes et de tomates, vitamine E) qui aide à préparer la peau à l'exposition solaire. Pour un effet apaisant après exposition, OXELIO topique contient également de l'huile d'amande d'abricot adoucissante et un macérat de calendula aux propriétés réparatrices dans de l'huile de jojoba nourrissante. Sa galénique fluide et hydratante légèrement orangée donne un effet bonne mine immédiat. Ne dispense pas d'une protection solaire adaptée au type de peau Pour tout achat d'un produit JALDES, profitez de notre offre découverte et recevez gratuitement* 1 Jaïlys Protecteur d'une valeur de 11,75€. * Offre valable dans la limite du stock disponible.