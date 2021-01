Désarroi et dénonciations en Europe alors que Washington sombre dans le chaos

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les images choquantes des partisans du président américain Donald Trump en maraude à l’intérieur du Capitole des États-Unis mercredi ont laissé les alliés traditionnels de l’Amérique étonnés et consternés, et certains rivaux sournoisement joyeux.

Le chaos à Washington, après quatre ans de chaos semé par Trump et deux mois de son refus d’accepter la défaite électorale, était choquant mais pas tout à fait surprenant. En Europe, il a confirmé une sombre conclusion à laquelle de nombreux dirigeants étaient parvenus il y a longtemps: que Trump était un symptôme et non la cause de quelque chose de mal rompu en Amérique, et que la plus grande inquiétude n’était pas le président sortant mais ses dizaines de millions de ne va nulle part.

Immédiatement après que les élections du 3 novembre sont allées et venues sans vainqueur clair, les dirigeants européens avaient déclaré qu’ils étaient prêts pour des jours, des mois voire des années d’incertitude concernant leur allié transatlantique en difficulté. La confirmation de la victoire de Joe Biden a suscité un soupir collectif de soulagement et des messages rapides de félicitations. Mais alors que les dirigeants mondiaux ont réagi tout aussi rapidement au chaos du Capitole mercredi, en utilisant un langage normalement réservé aux nations instables avec peu de traditions démocratiques, il était clair que l’image de l’Amérique en tant que phare de la liberté avait subi un coup potentiellement irréparable.

«Scènes honteuses au Congrès américain», le Premier ministre britannique Boris Johnson tweeté. «Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné.»

Mais la réprimande était trop tardive. Une femme avait déjà été abattue à l’intérieur du Capitole; des émeutiers ont attaqué la police qui a pulvérisé des gaz lacrymogènes; Le vice-président Mike Pence avait été chassé de la chambre du Sénat, perturbant le décompte officiel des votes du collège électoral; Le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été infiltré et volé; les législateurs et les journalistes étaient en lock-out protecteur. (Les autorités ont déclaré plus tard que la femme qui avait été abattue était décédée.)

Alors que Trump publiait un message mitigé, appelant au calme mais exprimant publiquement sa sympathie pour la foule déchaînée et réitérant ses allégations d’élections volées, les conséquences étaient graves: pour peut-être la première fois depuis 1865, l’année de la fin de la guerre civile et d’Abraham Lincoln. assassiné, le transfert du pouvoir aux États-Unis ne peut être considéré comme pacifique.

«Scènes choquantes à Washington DC», le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg posté sur Twitter, accompagné d’un plaidoyer: «Le résultat de cette élection démocratique doit être respecté.»

Qualifiant les scènes de Washington d ‘«horribles», le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a directement imploré Trump de reconnaître la victoire de Biden. « Cher @realDonaldTrump, » Rutte a écrit. « Reconnaître @Joe Biden en tant que prochain président aujourd’hui.

Le président français Emmanuel Macron a publié un déclaration vidéo, en français et en anglais, rappelant la longue histoire d’amitié entre les nations remontant à l’époque révolutionnaire. «Depuis le 18e siècle, les États-Unis d’Amérique et la France sont liés par un pacte de liberté et de démocratie», a déclaré Macron. «La France avec Lafayette a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et d’indépendance. La France avec Alexis de Tocqueville a reconnu les États-Unis d’Amérique comme un emblème de la démocratie.

Plus tard, en anglais, Macron a ajouté: «Je voulais simplement exprimer notre amitié et notre foi aux États-Unis. Ce qui s’est passé aujourd’hui à Washington, DC n’est certainement pas américain. Nous croyons en la force de notre démocratie. Nous croyons en la force de la démocratie américaine.

«Le Congrès américain est un temple de la démocratie», a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel tweeté, peu de temps après, des séquences vidéo ont montré des équipes du FBI SWAT lourdement armées marchant dans l’une des cages d’escalier en marbre du Capitole. «Pour assister aux scènes de ce soir dans #Washington DC est un choc.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen foi professée «Dans la force des institutions américaines et de la démocratie» et a déclaré qu’elle était impatiente de travailler avec Biden.

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a envoyé une lettre de soutien à Pelosi. «Mes pensées sont tout à fait pour votre sécurité et celle de vos collègues et j’espère que l’ordre pourra être rapidement rétabli et qu’un transfert de pouvoir pacifique pourra avoir lieu, conformément aux souhaits du peuple américain», a-t-il écrit. «Vous avez mon soutien et ma solidarité sans réserve dans ces moments très difficiles.»

Parallèlement aux expressions de consternation, il y avait des trolls.

La Turquie, qui a eu une relation tendue avec l’administration Trump, a appelé au calme. «La Turquie invite toutes les parties aux États-Unis à faire preuve de modération et de bon sens pour surmonter cette crise politique intérieure», a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu depuis Ankara.

Dans un communiqué, le gouvernement du Venezuela a déclaré que les États-Unis avaient un avant-goût de leur propre médicament.

«Le Venezuela condamne la polarisation politique et la spirale de violence qui ne fait que refléter la crise profonde que traverse actuellement le système politique et social des États-Unis», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Avec cet épisode malheureux, les États-Unis vivent ce qu’ils ont généré dans d’autres pays avec leurs politiques d’agression.»

Certains observateurs ont décrit les événements de Washington comme une «tentative de coup d’État» et un effort pour renverser les résultats des élections.

«Normalement, à ce stade d’une tentative de coup d’État, les États-Unis publient une déclaration exigeant le respect du processus démocratique», Roula Khalaf, rédactrice en chef du Financial Times, tweeté de Londres.

Mais alors qu’il y avait des questions sur le rôle de Trump dans l’incitation à la violence (en septembre, il a refusé de s’engager à un transfert pacifique du pouvoir s’il perdait) et des questions sur la sécurité au Capitole, qui semblait inhabituellement laxiste, il n’y avait aucun signe que le siège avait été orchestrée.

Peut-être à juste titre, les résultats des élections, que Trump a continué de nier si catégoriquement, ont été affirmés de manière retentissante mercredi. Alors que les autorités tentaient toujours de nettoyer le complexe du Capitole, les médias ont déclaré que les démocrates de l’État du sud de la Géorgie avaient gagné lors des deux concours de deuxième tour du Sénat qui se sont tenus mardi.

Trump a faussement insisté, y compris lors d’un long appel téléphonique aux responsables électoraux républicains de l’État le week-end dernier, qu’il avait remporté l’État de Géorgie. En effet, il semblait l’avoir perdu non seulement pour lui-même en novembre, mais aussi pour les républicains du Sénat qui, par conséquent, perdront désormais leur contrôle majoritaire sur la chambre.

Tout au long de la nuit de mercredi, il y a eu une condamnation mondiale des troubles anarchiques.

La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Marie Eriksen Søreide, dont le pays occupe actuellement un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré que Trump «a une responsabilité particulière de veiller à ce que la situation soit sous contrôle».

«Le Congrès doit être en mesure de remplir son mandat conformément à la constitution», a déclaré Eriksen Søreide dans un déclaration.

Même l’Ukraine a publié une déclaration appelant au respect des procédures démocratiques, une tournure des événements remarquable étant donné que le pays était au centre du scandale de destitution de Trump parce que le président américain a refusé l’aide militaire tout en exigeant que Kiev enquête sur le fils de Biden.

«En ce qui concerne les scènes à Washington, DC, je suis convaincu que la démocratie américaine surmontera ce défi», a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans un déclaration. «L’état de droit et les procédures démocratiques doivent être rétablis dès que possible. C’est important non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l’Ukraine et le monde démocratique tout entier. »

Biden a prononcé un discours insistant pour que Trump aille à la télévision pour «exiger la fin de ce siège», et appelant les Américains à s’élever au-dessus de la rancune, en disant: «Ce n’est pas qui nous sommes».

«Le monde regarde», a déclaré Biden. «Comme tant d’autres Américains, je suis vraiment choqué et attristé que notre nation, si longtemps le phare de la lumière et de l’espoir pour la démocratie, soit arrivée à un moment aussi sombre. Il a ajouté: «Aujourd’hui est un rappel, douloureux, que la démocratie est fragile et que pour la préserver, il faut des gens de bonne volonté, des dirigeants ayant le courage de se lever.

D’autres démocrates ont lancé des appels pour que Trump soit à nouveau destitué, avec moins de deux semaines à sa présidence.

Trump, pour sa part, était inflexible et typiquement contradictoire. Il a exprimé sa solidarité totale avec les manifestants tout en répétant ses affirmations selon lesquelles l’élection avait été volée alors même qu’il les exhortait à éviter les violences et à quitter le Capitole. «Je connais votre douleur», a déclaré Trump dans un communiqué adressé aux manifestants. «Je connais votre blessure. nous avons eu une élection qui nous a été volée. Ce fut une élection écrasante et tout le monde le sait, en particulier de l’autre côté. Mais tu dois rentrer chez toi maintenant.

À Bruxelles, l’incrédulité persistait.

«Aux yeux du monde, la démocratie américaine apparaît ce soir assiégée», a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, tweeté. «Ce n’est pas l’Amérique. Les résultats des élections du 3 novembre doivent être pleinement respectés. »

Florian Eder a contribué au reportage.