Coronavirus: 1062 nouveaux cas et 10 autres décès signalés dans l’État

Dix autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Nphet a également signalé 1 062 cas confirmés de la maladie.

Cela porte à 3 317 le nombre total de décès dans la pandémie et à 197 553 le nombre total de cas dans la République. L’âge médian des personnes décédées était de 79 ans et la tranche d’âge allait de 44 à 101 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 479 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Carlow.

Les responsables du Nphet ont exprimé leur inquiétude quant au ralentissement de la baisse du nombre quotidien de cas. «Bien que nous ayons connu une amélioration très significative de l’incidence au cours des dernières semaines, je suis préoccupé par le fait que cela semble ralentir à un niveau d’infection beaucoup trop élevé», a déclaré le médecin en chef, le Dr Tony Holohan. «Les gens doivent faire très attention dans tout cadre dans lequel ils entrent en contact avec les autres.»

«En particulier, les lieux de travail et les environnements de vente au détail doivent revoir leurs protocoles existants et s’assurer que leur personnel et leurs clients sont protégés autant que possible.

«Compte tenu de la prévalence de la variante B117 et de son caractère infectieux, il est extrêmement important que les gens prennent toutes les mesures préventives possibles, y compris rester à la maison», a-t-il déclaré, faisant référence à la variante britannique.

Parmi les nouveaux cas, 335 étaient à Dublin, 137 à Cork, 73 à Wexford, 58 à Galway et 54 à Kildare, les 405 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés. L’âge médian des cas était de 41 ans et 57% avaient moins de 45 ans.

Lundi après-midi, 1 436 patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés, dont 207 en soins intensifs. Il y a eu 38 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Les derniers chiffres HSE montrent que près de 200 000 doses de vaccination contre Covid-19 ont été administrées. Lundi, il a indiqué que 199 800 doses avaient été administrées – 150 800 premières doses et 49 300 secondes doses.

Pendant ce temps, l’éducation spéciale devrait rouvrir partiellement à partir du 11 février suite à un accord avec les syndicats du personnel scolaire. Les écoles n’avaient pas rouvert après Noël en raison des numéros Covid-19.

Le plan révisé verra l’ouverture d’écoles spéciales à partir du 11 février avec une fréquentation scolaire de 50%.

Les classes spéciales dans les écoles ordinaires rouvriront à partir du 22 février, selon une approche similaire.

Cette décision ouvre la voie à une réouverture plus large des écoles au cours des prochaines semaines.

L’Association nationale irlandaise des enseignants (INTO) et Forsa, qui représente les assistants spécialisés, se sont rencontrés cet après-midi à la suite de discussions avec le ministère de l’Éducation sur des questions de sécurité.

