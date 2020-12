L’Allemagne face au verrouillage des écoles et des commerces de détail pour tenter de contrôler la spirale des affaires

L’Allemagne fait face à un verrouillage fulgurant des écoles et des commerces à partir de mercredi dans un effort désespéré pour contrôler la spirale des cas de Covid-19 avant Noël.

La chancelière Angela Merkel tient une réunion d’urgence avec les dirigeants de l’État dimanche pour discuter de propositions qui réduiraient de plus d’une semaine la saison de shopping la plus chargée de l’année.

Tous les commerces de détail seraient obligés de fermer du mercredi au 10 janvier, selon les projets de propositions en discussion, avec des exceptions pour les magasins d’alimentation, de boissons et de pharmacie. Les autres locaux autorisés à rester ouverts comprennent les pharmacies, les stations-service, les opticiens, les magasins de vélos et les banques.

Tous les salons de coiffure, de cosmétique, de massage et de tatouage seraient obligés de fermer, avec des règles de distanciation accrues pour tous les services religieux.

Les écoles seront également pratiquement fermées au cours de la période et les employeurs seront invités à fermer leurs activités ou à faire travailler les employés à domicile, selon le projet. En outre, les propositions suggèrent une interdiction complète de la vente de feux d’artifice et de la consommation de boissons alcoolisées en public, dans le but de réduire les rassemblements de vins chauds avant Noël et d’empêcher les foules de se mélanger le soir du Nouvel An.

Les voyages à l’étranger ne seront pas interdits mais fortement déconseillés. Les propositions préliminaires, susceptibles d’être approuvées dimanche, limiteraient les rassemblements de Noël à cinq personnes de deux ménages, à l’exclusion des enfants de moins de 14 ans, contre 10 personnes de n’importe quel nombre de ménages.

Les projets de proposition notaient comment les dernières mesures de «lockdown lite», convenues le 25 novembre par les chefs d’État, ont stoppé la montée exponentielle des cas de Covid-19 mais n’ont pas suffi à les voir tomber.

«La mobilité croissante et les contacts correspondants dans la période pré-Noël indiquent une tendance à la hausse des chiffres d’infection», a ajouté le journal, alors que les taux d’infection quotidiens dépassent 20 000.

Les principaux détaillants allemands, qui réalisent un cinquième de leur chiffre d’affaires annuel de 500 milliards d’euros en décembre, ont déclaré que les propositions préliminaires «scelleraient, de manière irréversible, l’insolvabilité de milliers de commerçants et le chômage de millions de personnes».

«L’échec de la politique corona ne doit pas devenir le glas des commerçants allemands du centre-ville», conclut la lettre, signée par les principaux détaillants de vêtements et de sport.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 20200 à 1320716, ont montré dimanche les données de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Le nombre de morts signalé a augmenté de 321 à 21 787, selon le décompte.