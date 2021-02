Draghi devient le prochain Premier ministre italien des 5 étoiles

Une majorité de membres du mouvement 5 étoiles italien a déclaré jeudi que le parti devrait soutenir un nouveau gouvernement dirigé par l’ancien chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.

Lors d’un vote en ligne – les 5Stars demandent aux membres d’avoir leur mot à dire sur toutes les décisions majeures en utilisant la plateforme Rousseau – 59 pour cent des 74 537 personnes qui ont voté ont dit vouloir que le parti soutienne un gouvernement Draghi, tant qu’il crée un «super- ministère de la transition écologique.

«Aujourd’hui, nos membres ont une fois de plus fait preuve d’une grande maturité, d’une loyauté envers les institutions et d’un sentiment d’appartenance au pays», a écrit sur Facebook Luigi Di Maio, chef politique de 5Star et ancien ministre des Affaires étrangères.

«Le Mouvement 5Star choisit la voie du courage et de la participation, mais choisit avant tout la voie européenne», a-t-il ajouté.

Di Maio avait déjà approuvé Draghi, tout comme le fondateur du mouvement, Beppe Grillo.

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Alessandro Di Battista – un membre éminent de 5Stars et ancien député qui a adhéré à la première position eurosceptique du parti – a décidé de quitter le parti après le vote de jeudi.

«Je n’ai pas d’autre choix que de me retirer. À partir de maintenant, je ne parlerai plus au nom du mouvement 5 étoiles, aussi parce que maintenant le mouvement 5 étoiles ne parle plus en mon nom », a déclaré Di Battista dans une vidéo Facebook diffusée depuis sa cuisine.

Di Battista a critiqué le mouvement pour son soutien à un gouvernement également soutenu par l’ancien ennemi juré des 5Stars, l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi.

La sénatrice étoile Paola Taverna s’est également opposée à Draghi mais a accepté le résultat du vote en ligne. «Les discussions se terminent lorsqu’une majorité est exprimée et les résultats des votes doivent être respectés», at-elle tweeté.

Le Mouvement 5Star est le plus grand parti du parlement italien. Plus tôt cette semaine, la Ligue d’extrême droite a également indiqué qu’elle soutiendrait le nouveau gouvernement, qui est également soutenu par le Parti démocrate de centre-gauche et le centre-droit Forza Italia, dirigé par Berlusconi.