Secrétaire aux sports du Royaume-Uni: le retrait de la Super League n’est pas «  la fin du processus  »

Le secrétaire d’État britannique à la Culture, aux Médias et aux Sports, Oliver Dowden, a célébré mercredi «une victoire pour les fans» alors que toutes les équipes anglaises impliquées dans la Super League européenne se sont retirées du projet mardi, soulignant qu ‘«il est très important que nous ne le fassions pas». Je ne vois pas cela comme la fin du processus. »

« Nous devons nous pencher sur la gouvernance plus large du football », a déclaré Dowden. sur Sky News, réitérant son annonce lundi d’un examen du football mené par les fans, qui se penchera sur l’expérience des fans et l’aspect financier de l’industrie, ainsi que sur un régulateur indépendant. Un tel examen de la gouvernance du sport faisait partie du manifeste électoral général de 2019 du Premier ministre Boris Johnson.

« Nous avons été absolument résolus à ne pas nous voir retirer notre match national », a déclaré Dowden.

S’adressant à Times Radio Breakfast, Dowden a également laissé entendre qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Il a dit que l’effet de la Super League aurait été si désastreux que «nous devions tuer cette chose dès le début», mais que le gouvernement ne devrait pas constamment intervenir dans une industrie qui devrait s’autoréguler.

Le monde du football et l’Europe dans son ensemble avaient été ébranlés par l’annonce de dimanche selon laquelle les meilleures équipes d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne s’étaient jointes pour former une Super League européenne séparatiste.

La réaction contre ce projet, de la part des supporters, des joueurs professionnels, du personnel, des institutions de football et du gouvernement de Johnson, a conduit les équipes anglaises à quitter la ligue.