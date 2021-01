Les dirigeants de l’UE envisagent des restrictions pour les voyages non essentiels

Les pays de l’UE devraient garder leurs frontières ouvertes malgré la lutte en cours contre le coronavirus, mais « des restrictions pourraient être envisagées pour les voyages non essentiels », a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel après une réunion virtuelle des dirigeants de l’UE jeudi soir.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait écho au souci de ne pas répéter les fermetures de frontières à l’échelle du bloc qui ont eu lieu au printemps. « Tous les déplacements non essentiels devraient être fortement découragés, à la fois à l’intérieur du pays et bien sûr au-delà des frontières », a-t-elle déclaré, mais a ajouté qu’il devrait y avoir des exemptions pour les travailleurs essentiels et le fret pour protéger le marché unique.

Elle a averti que des fermetures «générales» des frontières nuiraient à l’économie mais ne feraient pas grand-chose pour contrôler le virus.

La Commission proposera lundi de nouvelles mesures de sécurité dans le but de coordonner les restrictions de voyage au milieu d’une recrudescence du virus et de la menace de nouvelles souches.

L’idée est d’ajouter une nouvelle catégorie «rouge foncé» à utiliser pour les zones où le virus circule à «très haut niveau», a déclaré von der Leyen. Les personnes venant de ces régions seraient tenues de passer un test avant le départ ou d’être mises en quarantaine à l’arrivée. L’année dernière, les pays de l’UE ont convenu d’une carte à code couleur, allant du vert pour le risque faible à l’orange pour le risque moyen et au rouge pour le risque élevé.

Cette décision intervient au milieu des critiques selon lesquelles la plupart de l’Europe étant désormais étiquetée en rouge, la carte cache des différences majeures entre les pays.

La Commission proposera également de nouvelles mesures de sécurité pour les personnes venant de pays tiers, y compris l’obligation de se faire tester avant de voyager.

