6 choses que nous avons apprises de l’examen des dépenses de Rishi Sunak

LONDRES – Le chancelier britannique Rishi Sunak a distribué plus d’argent emprunté d’une main – mais a commencé la récupération économique de l’autre.

Avec des prévisions économiques désastreuses et la nécessité de soutenir l’emploi et l’État pendant le reste de la crise des coronavirus, l’examen d’un an des dépenses ministérielles de Sunak a retardé mercredi une grande partie, mais pas la totalité, de la douleur qui devra venir alors que la Grande-Bretagne se remettra de la pandémie.

Pendant ce temps, il a fait allusion à ce à quoi son idéologie budgétaire pourrait ressembler à l’avenir et a réussi à esquiver le problème du Brexit – bien que les surveillants budgétaires ne le fassent pas.

Voici les six choses que vous devez savoir:

1. Le coronavirus est toujours roi

Un plan visant à fixer les budgets ministériels pour l’année prochaine allait toujours être dominé par la crise du COVID, à la suite du plus grand coup porté à l’économie depuis la Seconde Guerre mondiale et avec l’Angleterre toujours dans un verrouillage national.

Sunak a annoncé une série de dépenses pour aider le Royaume-Uni à lutter contre le virus au cours de l’année à venir, pour un total de 55 milliards de livres sterling.

Il comprenait 18 milliards de livres sterling pour les tests, les équipements de protection individuelle et les vaccins; 3 milliards de livres pour aider le National Health Service à faire face à des pressions supplémentaires; plus de 2 milliards de livres pour maintenir les routes de transport en cours d’exécution; plus de 3 milliards de livres pour les conseils locaux; et 250 millions de livres pour aider à mettre fin au sommeil dans la rue. Au total, le Royaume-Uni aura dépensé environ 300 milliards de livres sterling pour lutter contre le COVID-19.

Sunak a donné le ton au tout début de son discours: «Notre urgence sanitaire n’est pas encore terminée. Et notre urgence économique ne fait que commencer. »

2. Les perspectives économiques sont mauvaises… comme, vraiment mauvaises

Les nouvelles de la revue des dépenses ont été les prévisions économiques alléchantes, le chien de garde du Trésor, publié par le Bureau de la responsabilité budgétaire, parallèlement aux annonces de Sunak.

Le produit intérieur brut (PIB) se contractera à hauteur de 11,3% à la suite de la pandémie, un coup hors de l’échelle qui était pire que ce que beaucoup avaient craint. Le Royaume-Uni est en passe d’emprunter 394 milliards de livres sterling sur l’année, soit 19% de son PIB – le niveau le plus élevé en temps de paix.

La dette augmentera chaque année de la prévision et atteindra près de 100% du PIB en 2025/26. Le chômage devrait atteindre 7,5 pour cent l’année prochaine, avec 2,6 millions de personnes de plus sans travail. Sunak a annoncé un paquet d’une valeur de plus de 4 milliards de livres sterling pour aider les gens à trouver un emploi dans les années à venir.

Le chancelier a souligné ses plans existants de soutien aux entreprises et à l’emploi et a déclaré que les coûts de la pandémie étaient élevés mais que «les coûts de l’inaction auraient été bien plus élevés». Il est cependant difficile d’imaginer un scénario bien pire, le Royaume-Uni prenant le deuxième pire PIB touché en Europe.

Le parti travailliste d’opposition a souligné que le Royaume-Uni était relativement lent à se verrouiller au départ, puis a refusé de mettre en œuvre un verrouillage du disjoncteur de court-circuit pour éviter la deuxième vague, ce qui signifie un verrouillage plus long plus tard pour un plus grand impact économique.

La grande question est de savoir ce qui se passe ensuite. «Cette situation est clairement insoutenable à moyen terme», a déclaré Sunak. «Nous avons la responsabilité, une fois l’économie rétablie, de revenir à une position budgétaire viable.»

3. La récupération commence

Sunak a dévoilé les premiers éléments d’un plan de redressement des finances publiques. Il a gelé les salaires du secteur public – sauf pour les personnes travaillant dans les services de santé de première ligne et celles qui sont payées moins que le salaire annuel moyen de 24 000 £.

Cela signifie qu’environ 190 000 officiers de police subalternes, 50 000 agents des services d’incendie, 13 000 agents de prison et environ 700 000 enseignants verront leur salaire gelé l’année prochaine, selon le Parti travailliste.

L’autre grande économie était une réduction de l’objectif de dépenses d’aide à l’étranger, de 0,7% du PIB à 0,5%. Sunak a déclaré que la coupure serait temporaire, mais on ne sait pas quand elle pourrait être revue.

La décision, qui rompt une promesse du manifeste conservateur, a provoqué des hurlements d’indignation de la part de hauts responsables conservateurs, y compris l’ancien Premier ministre. David Cameron, et divisera l’opinion au sein du parti. Certains soutiennent depuis longtemps que l’argent serait mieux dépensé sur les priorités nationales, tandis que d’autres sont fiers de l’objectif de 0,7% et sont horrifiés par le changement.

Une ministre des Affaires étrangères, Liz Sugg, a démissionné immédiatement en signe de protestation, tandis que le gouvernement a été critiqué par des personnalités publiques de premier plan, dont l’archevêque de Cantorbéry. Justin Welby. Le mouvement a cependant été acclamé par Nigel Farage.

Sunak a également imposé une astuce discrète en poussant les hausses d’impôts sur les conseils locaux. «Les autorités locales auront une flexibilité supplémentaire pour la taxe d’habitation», a-t-il déclaré à la Chambre des communes, les petits caractères révélant que les recettes des autorités locales devraient augmenter de 1 milliard de livres sterling par an.

« La réponse de la chancelière contient une bombe d’un milliard de livres de taxe municipale enfouie dans les petits caractères qui frappera les familles dans tout le pays », a déclaré la secrétaire en chef de l’ombre au Trésor Bridget Phillipson.

4. Sunak éclabousse toujours l’argent

Il y avait encore énormément de dépenses publiques dans l’annonce de la chancelière britannique. Sunak a déclaré que les sommes supplémentaires promises pour la santé, les écoles et la police seraient honorées, tandis qu’il y a une semaine, Boris Johnson a annoncé une forte augmentation du financement de la défense.

Mais les grands plans de dépenses ne sont peut-être pas tout à fait ce qu’ils semblent. «Nous assistons en fait à des coupes assez importantes dans les dépenses publiques au cours des prochaines années par rapport à ce qui était prévu en mars», a déclaré à la BBC le patron de l’Institute for Fiscal Studies, Paul Johnson.

Pendant ce temps, l’amour de Boris Johnson pour la construction continue de s’épanouir, avec 100 milliards de livres sterling consacrés aux dépenses en capital l’année prochaine, contre 27 milliards en termes réels l’année précédente. Les plans comprennent des dépenses pour le logement, le haut débit, les routes, l’Internet mobile et plus encore. Cependant, une grande proposition – une ligne de train pour Londres connue sous le nom de Crossrail 2 – a été interrompue, a annoncé le gouvernement.

Sunak a également sorti un lapin d’infrastructure du chapeau: un nouveau fonds de «nivellement» qui aurait pu être mis en place par l’ancien chancelier George Osborne, un politicien qui aimait une proposition de bien-être livrée avec une bonne dose de sens politique.

Le fonds est un pot de 4 milliards de livres sterling que les zones locales peuvent offrir pour une partie afin de financer des projets locaux. C’est une bonne dose d’optimisme johnsonien, malgré les nuages ​​imminents de souffrances économiques à venir. Mais les travaillistes ont averti que l’argent pourrait être détourné vers les circonscriptions conservatrices pour plaire aux électeurs locaux, ce que le gouvernement nie.

5. Un aperçu de Rishinomics

Sunak a clairement indiqué que, malgré les difficultés économiques à venir, il s’attend à ce que la révision des dépenses soit sa dernière grande intervention alors que le pays reste en proie à la pandémie. Il a souligné l’espoir que la Grande-Bretagne «entre enfin dans les dernières étapes de notre lutte contre le coronavirus».

Cela signifie que les observateurs du Trésor vont maintenant porter leur attention sur le prochain grand événement budgétaire – le budget de mars 2021 – et commencer à spéculer sur ce à quoi ressemble Sunak en «temps normal». Certains chercheront même des signes des priorités d’un futur Premier ministre.

Sunak a offert un aperçu de son penchant idéologique dans une section radicale à la fin de son discours aux Communes. Il a déclaré que les annonces de dépenses à elles seules «sonneront vides» parce que des liasses d’argent ne peuvent pas «créer une meilleure nation».

«Nous, au gouvernement, pouvons définir la direction: de meilleures écoles, plus de logements, une défense plus forte, des rues plus sûres, une énergie verte, le développement technologique, des voies ferrées améliorées, des routes améliorées – tous les investissements qui créeront des emplois et donneront à chaque personne dans ce pays la chance de se rencontrer. leur potentiel », a-t-il dit.« Mais c’est l’individu, la famille et la communauté qui doivent devenir plus forts, plus sains et plus heureux en conséquence. C’est la vraie mesure de notre succès. »

Il a ajouté: «Les dépenses annoncées aujourd’hui sont secondaires au courage, à la sagesse, à la gentillesse et à la créativité qu’elles libèrent. Ce sont les éléments incalculables mais essentiels de notre avenir, et ils ne peuvent être mandatés ou distribués par le gouvernement.

Les commentaires font référence à une vision thatchérite des petits États, selon laquelle des individus prennent leur vie en main pendant que le gouvernement fait de son mieux pour se dégager – de la viande et de la boisson aux députés conservateurs et aux futurs dirigeants de Sunak.

6. Brexit, quel Brexit?

Le Brexit n’a été remarquable que par son absence dans la déclaration de Sunak, bien qu’il s’agisse de l’autre problème à venir qui pourrait avoir un impact massif sur l’économie britannique.

Le chancelier pro-Brexit penserait que les prévisions sont trop incertaines pour faire une prédiction sur l’impact du départ de la Grande-Bretagne de l’UE sur les perspectives budgétaires. Même lorsque le parti travailliste de l’opposition l’a retenu dans son silence sur le Brexit, il n’a pas abordé ce point.

Mais ce n’était pas un simple oubli, comme l’a clairement indiqué le Bureau de la responsabilité budgétaire. Le chien de garde indépendant a déclaré qu’un accord commercial avec l’UE signifierait un impact à long terme sur le PIB de 4% par rapport au maintien dans le bloc. S’il n’y a pas d’accord, l’économie britannique en subira d’abord 2%, nécessitant 10 milliards de livres supplémentaires d’emprunt, et 1,5% en 2025. La douleur du Brexit, selon l’OBR, frappera largement différentes parties de l’économie par rapport à la pandémie et à long terme être à peu près équivalent à la frappe du coronavirus.

L’état actuel des finances publiques fait évidemment apparaître les sommes de l’OBR pour le Brexit comme une erreur d’arrondi. Le refus de Sunak de même mentionner le Brexit, cependant, suggère que le gouvernement veut garder les projecteurs loin des négociations commerciales en cours avec l’UE.

Il y avait cependant des poches d’argent Brexit cachées dans les petits caractères. Il existe un fonds de 60 millions de livres sterling pour « renforcer les relations diplomatiques » avec le bloc, de l’argent pour le nouveau système d’immigration et des millions pour remplacer les fonds structurels de l’UE, ainsi qu’une nouvelle banque d’investissement nationale pour remplacer la version européenne.

