La France et l’Allemagne s’associent sur leurs plans de dépenses

La France et l’Allemagne ont présenté conjointement leurs plans nationaux dans le cadre du plan de relance de la pandémie de l’UE, dans une démonstration d’unité du lien bilatéral le plus fort de l’Europe.

« Il était important pour nous de faire cette présentation ensemble, car l’Allemagne et la France travaillent main dans la main depuis le début de la crise », a déclaré mardi le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire lors d’une conférence de presse avec son homologue allemand Olaf Scholz.

La présentation conjointe des deux pays en faveur d’un pot d’argent alimenté par la dette pour sauver les économies européennes frappées par la pandémie a conduit les dirigeants de l’UE à accepter d’émettre pour la première fois plus de 800 milliards d’euros de dette conjointe. Le fonds, dont la pièce maîtresse de la Facilité pour la relance et la résilience décaissera jusqu’à 338 milliards d’euros de subventions et 386 milliards d’euros de prêts bon marché aux pays de l’UE, devrait commencer à verser cet été, sous réserve de l’approbation des plans nationaux par la Commission et le Conseil.

«Quand la France et l’Allemagne le veulent, l’Europe le peut», a plaisanté Le Maire.

La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne présenteront leurs plans conjointement à la Commission mercredi, a déclaré Le Maire, exhortant l’exécutif européen à les effacer «dès que possible afin qu’ils puissent être approuvés par le Conseil au plus tard à la fin du mois de juillet. », Et pour la première tranche de paiements à verser« avant la fin de l’été ».

La Commission dispose de deux mois pour évaluer les plans et présenter une proposition de financement au Conseil, qui doit l’approuver par un vote à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois. Les pays sont alors éligibles à recevoir 13% de leurs ressources allouées, le reste étant débloqué au cours des années jusqu’en 2026 sous réserve de la réalisation des investissements et des réformes prévus.

Ni la France ni l’Allemagne n’ont demandé l’accès à la partie prêts du fonds, comme prévu, en raison de leur cote de crédit élevée leur permettant d’emprunter des capitaux à des conditions similaires ou meilleures que celles de la Commission. Le plan de relance français s’élève au total à 100 milliards d’euros, dont 39,4 milliards sont financés par des subventions de l’UE et le reste par des emprunts nationaux. La France a cependant demandé 41 milliards d’euros de subventions, plus que son allocation partagée au titre du règlement, a confirmé une porte-parole du ministère des Finances sans en préciser la raison.

Le plan allemand représente un total de 28 milliards d’euros de dépenses, le gouvernement complétant 25,6 milliards d’euros de subventions de l’UE avec ses propres fonds.

La France s’attend à ce que son plan augmente la croissance économique de 4 points de pourcentage sur la période 2020-2025 et crée environ 240000 emplois d’ici 2022. L’Allemagne s’attend à une croissance de son PIB supérieure de 2 points de pourcentage à long terme par rapport à un scénario de référence, et pour l’emploi s’améliorer d’un demi-point de pourcentage.

La France et l’Allemagne prévoient de consacrer respectivement 50% et 40% des fonds aux investissements liés au climat – «bien au-delà des objectifs ambitieux [37 percent] fixé par l’UE », comme l’a dit l’Allemand Scholz.

En France, la plus grande partie des investissements verts sera consacrée aux infrastructures et à la mobilité, soit environ 7 milliards d’euros. Le secteur aérien recevra environ 1,5 milliard d’euros, tandis que le soutien au secteur ferroviaire s’élèvera à 4 milliards d’euros.

En Allemagne, les investissements dans la décarbonisation des transports et la mobilité électrique s’élèveront à 5,5 milliards d’euros, avec 3,3 milliards d’euros supplémentaires pour le développement de la technologie de l’hydrogène.

Les deux pays investissent également massivement dans le numérique en consacrant plus de 50% (Allemagne) et 25% (France) à des projets, dont un nouveau projet important d’intérêt européen commun sur la microélectronique, financé par Berlin pour 1,5 milliard d’euros, et un accent sur souveraineté »par la France, coûtée à 3,2 milliards d’euros. L’exigence de la Commission est de consacrer au moins 20% aux investissements numériques.

Les autres postes de dépenses importants comprennent 7,7 milliards d’euros pour la recherche, la santé et la cohésion territoriale en France et 3 milliards d’euros pour les hôpitaux en Allemagne.

La résolution des problèmes structurels par le biais de réformes substantielles est une autre condition intrinsèque de la Facilité pour la relance et la résilience, destinée à rendre les transferts à grande échelle au titre du fonds plus acceptables politiquement pour les pays, dont les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande et la Suède, qui se sont montrés sceptiques quant à responsabilité conjointe de la dette. Tous les pays sont tenus de traiter «la totalité ou un sous-ensemble significatif» des questions contenues dans les soi-disant recommandations par pays, ou listes de tâches annuelles que Bruxelles établit chaque année pour les gouvernements de l’UE.

La France a inclus dans son plan trois réformes clés: une réforme du système d’assurance chômage, une loi sur le climat et des modifications des règles de dépenses publiques du pays.

«Nous n’introduisons pas de réformes au profit de la Commission européenne – nous introduisons des réformes au profit des citoyens français», a déclaré Le Maire.

Le plan français ne prévoit pas de calendrier pour une réforme des retraites à venir mais controversée présentée en décembre 2019 par l’administration Macron, une autre demande clé de Bruxelles. La réforme est qualifiée d ‘«essentielle» mais les discussions à ce sujet ne reprendront que «dès que l’amélioration de la situation sanitaire et économique le permettra», selon le plan.

La réforme des retraites «n’est pas une condition préalable de l’UE. Mais je continue de penser que c’est indispensable le moment venu », a expliqué Le Maire.

Le plan allemand énumère une réforme visant à supprimer les obstacles aux investissements et à moderniser l’administration publique. Cependant, une réforme du système fiscal visant à éloigner la charge fiscale du travail, ainsi que du système de retraite du pays – tous deux demandés par Bruxelles – ne figurent pas dans le plan.

Repoussant les critiques selon lesquelles le plan allemand manquait de réformes ambitieuses, l’Allemand Scholz a déclaré: «Nous menons des réformes très ambitieuses au cours du semestre européen, comme d’autres le feront… vous voyez donc que nous sommes sur la bonne voie.»

