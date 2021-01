«  J’ai une odeur de brûlé dans le nez  »: les patients de la troisième vague Covid-19 partagent leurs expériences

Justine King: « Je suis enceinte, nous avons donc fait très attention »

Justine King (33 ans) est une styliste de mode et une animatrice basée à Dublin. Elle est actuellement enceinte de 27 semaines.

«J’ai obtenu Covid de mon partenaire», dit-elle. «Pour nous, ce fut un choc total. Je suis enceinte, nous avons donc fait très attention à établir des contacts. Mon partenaire a eu un léger rhume le 22 décembre. Parce que c’était si près de Noël, il a voulu passer un test de précaution.

Le partenaire de King a passé un test HSE le 23 décembre et on lui a dit qu’il faudrait probablement deux jours – le jour de Noël – avant que son résultat ne revienne. «Il a donc payé pour un test rapide le matin de la veille de Noël. Le résultat est revenu positif en 20 minutes.

«Nous avons été étonnés. Personne qu’il connaît ou avec qui il a eu des contacts récents n’a été testé positif. Nous avons continué à attendre que quelqu’un nous appelle pour nous dire qu’il avait été un contact étroit avec quelqu’un d’autre qui avait été testé positif, mais personne ne l’a fait. Nous pensons qu’il doit l’avoir dans un magasin, mais la vérité est que nous ne savons pas où il l’a obtenu.

Leurs projets de Noël ont été abandonnés. Ils avaient prévu de rendre visite aux parents de King et à sa sœur le jour de Noël. «Nous étions tellement reconnaissants qu’il n’ait pas attendu les résultats du test HSE et qu’il ait passé le test rapide, alors nous l’avons découvert avant de nous rendre à la maison.»

Leur famille leur a déposé une boutique de Noël.

Cela nous montre à quel point il est facile d’attraper le virus et nous a rendus encore plus prudents que nous ne l’étions

Le soir de la veille de Noël, King a commencé à remarquer un mal de gorge et un chatouillement. Le jour de Noël, elle s’est réveillée avec un rhume. «Ensuite, j’ai eu une sorte d’odeur de brûlé dans le nez. Le lendemain, j’avais perdu mon sens de l’odorat et du goût et développé une toux grasse. Étant enceinte, tout ce que je pouvais prendre, c’était du citron et de l’eau chaude.

King a passé un test le jour de la Saint-Étienne et a obtenu un résultat positif le lendemain.

«Nous serions des gens en forme, aller beaucoup au gymnase et marcher. Nous sommes certainement encore loin de cela. Mon partenaire est toujours essoufflé en montant et en descendant les escaliers. Cela nous montre à quel point il est facile d’attraper le virus et nous a rendus encore plus prudents que nous ne l’étions.

Le sens du goût de King est revenu après 11 jours. Son partenaire n’a pas perdu le sien. Elle s’est auto-isolée à la maison pendant 12 jours après avoir montré des symptômes, bien que 10 soit la durée recommandée, et le plus loin qu’elle se soit aventurée depuis a été un voyage au supermarché.

«Je serais toujours nerveux de voir mes parents, et toujours nerveux de savoir qui je vois.

Cormac Moore: « C’est tellement contagieux maintenant »

«La dépression a été mon premier sentiment. Et j’avais aussi un peu peur. Je ne savais pas à qui d’autre j’aurais pu le donner. Cormac Moore (47 ans), un musicien basé à Dublin, parle de sa réponse lorsqu’il a appris qu’il avait été testé positif pour Covid-19.

Le mercredi 30 décembre, Moore a développé un mal de gorge. «Je pensais que c’était une infection de la gorge. J’ai passé une nuit sans sommeil. Il a toussé le lendemain matin. « Ma femme a dit, appelez le médecin généraliste et faites un test. »

Le soir du Nouvel An, il a appelé son médecin. «Je n’avais pas de fièvre. C’était plus comme un casque, ce genre de chose.

Le médecin l’a référé au HSE pour un test, qu’il a fait à 16 heures le jour de l’an; un vendredi. À aucun moment, il n’a perdu son sens du goût ou de l’odorat, qui ont été des indicateurs dans d’autres cas. Une fois qu’il a été référé pour un examen, la famille n’a pas quitté la maison: il y a deux enfants, 13 et sept ans.

J’avais aussi l’impression d’avoir échoué. Je suis le premier de la famille à l’avoir

«J’étais convaincu que je ne l’avais pas. Jusqu’à dimanche matin environ, quand j’ai remarqué que je me sentais un peu étourdi. Ce n’était pas comme un rhume normal à ce moment-là. Et je me sentais un peu mal au ventre.

Le dimanche, sa femme a également déclaré avoir des symptômes. À 18 h le dimanche 3 janvier, le test de Moore est revenu positif; les nouvelles transmises par SMS. Il y a eu un appel de suivi de son médecin généraliste le lendemain.

«La minute où j’ai obtenu le résultat positif, cela m’a choqué», dit Moore. «J’avais aussi l’impression d’avoir échoué. Je suis le premier de la famille à l’obtenir. Nous avons travaillé si dur pendant 10 mois pour ne pas avoir le truc sanglant et maintenant nous l’avons, juste en vaquant à mes affaires. Je n’avais aucun craic l’année dernière et je l’ai toujours. Je n’allais pas au restaurant, ni aux sheebeens, ni voir des amis.

Moore n’a aucune idée de la façon dont il a contracté Covid. «Depuis le deuxième verrouillage, nous ne sommes plus sortis; pas mangé (dehors) ou quoi que ce soit. C’est évidemment si contagieux maintenant, c’est partout. J’ai dû l’obtenir par transmission communautaire. Peut-être au supermarché, mais je ne sais pas.

Sa femme a depuis été testée positive. Ils avaient rendu visite à ses parents le jour de Noël, avant qu’il ne développe des symptômes, mais ils ne sont pas tombés malades.

Moore n’est plus malade que ce qu’il décrit comme un «mauvais serre-tête». Si c’est tout ce que je vais avoir, ce ne sera pas trop mal, mais les gens prennent un tour pour les 10 pires jours. Vous ne savez pas avant que ce soit fini.

Sarah: ‘J’ai encore du mal à respirer’

Sarah a 49 ans et vit à Dublin dans un ménage de cinq personnes. «Un membre du ménage avait été retrouvé par SMS», dit-elle. «Je suis tombé malade dans la nuit du 28 décembre. J’ai eu une nuit de fièvre; d’avoir chaud et froid, se sentir très mal et brûlant. J’avais été bien pendant la journée, mais pendant la nuit, les symptômes sont apparus assez rapidement.

Le jour suivant, le 29 décembre, l’autre membre du ménage a été testé positif. Il était asymptomatique, mais est allé s’auto-isoler dans une pièce de la maison. Il ne sait pas où il a pu entrer en contact avec quelqu’un qui avait le virus: il n’a reçu aucun appel personnel de qui que ce soit, ni aucune indication de l’endroit où l’autre contact étroit avait été, comme son gymnase. Le message est arrivé par SMS.

«Je me suis réveillée ce matin-là et je me suis sentie un peu collée», dit-elle. Elle a appelé son médecin généraliste et s’est arrangée pour passer un examen le jour même. Le lendemain, le 30, elle a reçu un résultat positif. Elle s’est également isolée dans une pièce de la maison, et les trois autres membres du ménage sont restés dans leur propre bulle pendant toute la durée.

«Je n’ai eu de fièvre que pendant une nuit. Le reste du temps, c’était une sensation de grippe. Achey, mal de tête, fatigue. Il y avait une sensation de lourdeur sur ma poitrine.

J’étais tellement fatigué et endolori. J’ai senti que je devais m’allonger sur le ventre pour soulager mes poumons

L’inquiétude la consumait; qu’elle pourrait développer des symptômes plus graves. «L’inquiétude fait vraiment partie du fait d’avoir Covid, car vous savez que cela peut prendre des virages soudains et terribles. Même si je pensais que cela n’allait pas être pire que la grippe, cela ne vous empêche pas de vous inquiéter que la situation s’aggrave beaucoup plus rapidement. Vous commencez à penser aux scènes d’hôpital. Les personnes plus âgées qui contractent Covid doivent trouver cela terrifiant; cette inquiétude.

Pour essayer de calmer ses craintes, Sarah, après discussion avec son médecin, a acheté un oxymètre de pouls. Cela mesure les niveaux d’oxygène dans le sang et est un dispositif médical couramment utilisé. Cela coûte 50 €. «Si votre taux d’oxygène est compris entre 95 et 100, c’est un niveau sain. C’est un très bon indicateur précoce que vous vous dirigez dans la mauvaise direction. »

Elle a mesuré ses niveaux trois fois par jour tout en s’isolant. Le fait qu’ils soient restés stables l’aidait à se sentir plus calme.

«Je me sentais toujours vraiment pourrie», dit-elle. «Je dormais beaucoup. J’étais tellement fatigué et endolori. J’ai senti que je devais m’allonger sur le ventre pour soulager mes poumons.

Elle restait tout le temps dans sa chambre, ne descendant que lorsqu’il n’y avait personne d’autre dans la maison. «Je suis descendu avec des gants. Quand quelqu’un venait apporter de la nourriture, il était masqué et la laissait devant la porte. J’avais ma propre assiette et mes couverts.

À la fin de la période d’auto-isolement de Sarah, elle est sortie se promener. Cela l’a anéantie. Elle est de retour au travail maintenant, à temps partiel. «Je ne me sens toujours pas bien. Je suis très fatiguée et j’ai toujours du mal à respirer », dit-elle, ajoutant qu’elle ne sait pas quel pourrait être l’impact à long terme sur sa santé.

(Sarah n’est pas le vrai nom de la personne interrogée.)