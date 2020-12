Miriam Lord: Le groupe de travail de Taoiseach sur la vaccination ne parvient pas à endiguer les coups répétés de Kelly

Micheál Martin a longtemps été un dee-vo-tee du com-it-tee.

Les adore.

Que veux-tu pour Noël, Taoiseach?

En fait, il a été repéré après les questions des leaders en train de faire quelques achats de Noël dans la boutique Kilkenny de Nassau Street, à quelques minutes à pied de Leinster House. Bon homme, Micheál, qui montre l’exemple et fait du shopping local cette année. Qu’a-t-il acheté?

Pas sûr, mais quelqu’un a entendu sa conversation avec l’assistant.

«Puis-je avoir deux groupes de pilotage s’il vous plaît dans le très grand? Et si vous pouviez me montrer quelques-uns de ces magnifiques panneaux consultatifs tissés à la main, je suis sûr que je trouverai quelque chose que j’aime. Oh, et je prendrai une douzaine de vos meilleurs com-it-tees artisanaux comme remplisseurs de bas. On ne peut jamais en avoir trop, c’est ce que je dis toujours.

Ainsi, lorsque Alan Kelly lui a demandé mardi au Dáil de réfléchir très sérieusement à la nomination d’un tsar de la vaccination pour superviser le déploiement du vaccin Covid-19 lorsqu’il arriverait enfin, nous pouvions deviner quelle serait la réponse. Nous savions que le dirigeant travailliste allait être déçu.

Effectivement, les deux séries de plaidoiries de Kelly pendant les questions des dirigeants et de nouveau pendant les questions de Taoiseach n’ont abouti à rien.

«Envisageriez-vous de confier à un ministre la responsabilité de la chose la plus importante dans notre pays au cours des 12 prochains mois?»

Pas un hasard car Micheál Martin a déjà mis en place un comité et aucun comité plus fin ne vous trouvera de ce côté de l’univers connu. C’est le com-it-tee de tous les talents, même si ce n’est pas le cas, car c’est un groupe de travail.

Il n’est vraiment pas nécessaire qu’Alan s’inquiète du fait que l’organisation et la mise en œuvre de cette prochaine étape cruciale dans la lutte de l’Irlande contre une pandémie mondiale ont besoin de quelqu’un ayant une voix au Cabinet pour conduire la réponse, quelqu’un qui rendra compte au Taoiseach et sera responsable de la fonctionnement global.

Un ministre du gouvernement qui s’assiéra derrière un panneau indiquant: «Programme de vaccination Covid-19 – La responsabilité s’arrête ici.»

Imaginez comment la réputation de cet individu s’envolerait, comment elle serait polie à jamais, s’ils géraient ce processus très difficile avec autorité, confiance et rapidité. S’ils évitaient les disputes politiques, évitaient les coqs ou les corrigeaient rapidement. Imaginer.

Mais nous ne le saurons jamais.

Le Taoiseach a déclaré que le gouvernement agirait rapidement une fois les vaccins approuvés.

«À cet égard, j’ai créé un groupe de travail de haut niveau intergouvernemental chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de déploiement de vaccins. Et cela est présidé, comme vous le savez, par Brian MacCraith de la Dublin City University », a-t-il déclaré à Kelly.

Le professeur MacCraith est président de la DCU. Il a également été récemment nommé président de la Commission gouvernementale sur l’avenir des médias. Vous savez ce qu’ils disent: si vous voulez faire quelque chose, demandez à une personne occupée.

À ce rythme, le physicien en demande va devenir le nouveau Kieran Mulvey.

Kelly n’a rien contre les personnes très qualifiées qui ont été nommées dans cet organe, mais il est inquiet.

«Le mot« groupe de travail »me préoccupe.»

Tampon

C’est peut-être parce qu’il ne fait pas partie du gouvernement, où il est très souhaitable d’avoir un bon tampon de proportions de groupe de travail entre un postérieur ministériel et le blâme d’avoir à prendre des décisions potentiellement ruineuses.

«Je crois, honnêtement, que nous avons besoin d’une personne qui vous rapportera parce que Stephen Donnelly a assez à faire. D’autres ministres ont assez à faire. Je vous exhorte en fait à y réfléchir – c’est une personne, même si c’est quelqu’un qui a été élevé pour assumer ce rôle….

Oh maintenant. Il pourrait y avoir un nouveau travail important pour un jeune ministre chanceux. Ou peut-être qu’un député d’arrière-ban pourrait être arraché à l’obscurité et chargé du programme de vaccination horriblement complexe et ce serait leur fabrication.

Mais non. Taoiseach Martin ne mordait pas. Il est resté soudé à son équipe de tous les talents. Ils représentent un certain nombre de «flux de travail» et davantage de «flux de travail» doivent être développés si et quand cela est nécessaire.

Il faut beaucoup de main-d’œuvre et d’énormes volumes, a-t-il noté. Parmi les personnes déjà nommées dans son groupe intergouvernemental de haut niveau, figure Martin Shanahan, directeur général d’IDA Ireland, qui est un maillon de l’industrie pharmaceutique et multinationale au sens large. Derek McCormack, expert en logistique de la chaîne du froid, fait partie de l’équipe, tout comme Dalton Philips, directeur général de la Dublin Airport Authority (DAA). De toute évidence, Paul Reid, le responsable du HSE est également à bord.

Non seulement cela, mais les Forces de défense fourniront des appuis d’un point de vue logistique.

«Une bonne équipe a été mise en place en ce qui concerne les différents axes de travail à développer», a assuré Kelly.

Mais il tient pour un héros.

De graves préoccupations

Les autres mentionnés plus haut sont des «personnes très éminentes» qui apporteront toutes «une énorme contribution». Cependant, il a toujours de sérieuses inquiétudes quant au fait de laisser la tâche de distribuer les vaccins aux comités et aux groupes de travail.

Il a exhorté le Taoiseach à reconsidérer. «Parce que la logistique ici va être massive. Les règles qui déterminent qui obtiendra quoi et quand sont énormes. » Il y a tellement de questions et de problèmes qui surgiront. Et puis il y a les problèmes d’héritage qui devront également être gérés politiquement.

«Quelqu’un devrait être à la table du Cabinet pour s’occuper de cela. La personne qui dira: «Je suis en charge. C’est mon rôle. ‘ Ils rendraient un service sérieux à l’État et feraient rapport à vous et au Cabinet.

Ils l’ont même fait au Royaume-Uni, a-t-il ajouté. C’est l’une des rares choses qu’ils ont eu raison de la politique de Covid en dépit d’être «des kilomètres derrière nous dans tout ce qu’ils ont jamais fait» depuis mars dernier. « Il doit y avoir quelqu’un qui soit politiquement partout. »

Quoi qu’il en soit, ce n’est que pour un an, siffla Alan.

Mais Micheál aime son com-it-tee. Il y a un énorme travail à faire et une «entreprise logistique très importante» impliquée. Du personnel supplémentaire peut être ajouté aux groupes, bien que le Département de la santé dispose d’une expérience considérable dans le domaine de la vaccination.

«Déjà, quatre axes de travail importants ont été mis en place, couvrant les domaines que j’ai identifiés.»

Mais attendez.

« Cela dit, je vais réfléchir à ce que le député a dit. »

Les membres du groupe de travail savent qu’ils devront lui rendre compte tandis que le gouvernement s’appuiera sur l’expertise d’autres ministères et du secteur privé.

« Mais votre suggestion de confier tout cela à un ministre ou à un ministre d’État? » se dit Micheál. Son département coordonne tout pour le moment et cela continuera.

« Cependant, je prendrai en considération ce que le député a dit. »

Klaxon gros boulot féroce!

Obtenez vos expressions d’intérêt maintenant!

Qui pourrait être le chanceux tsar de Micheál?

Il n’y a qu’un très gros problème. Comment choisir la bonne personne pour remplir ce rôle important avec si peu de temps pour le faire?

En fait, ce n’est pas du tout un problème.

Donnez simplement la liste à Helen McEntee et elle fera la sélection, toute seule, en un tournemain.