‘Un très joli bébé avec une belle peau claire … C’était comme s’ils vendaient une poupée’

La lettre, à laquelle est jointe une photo de bébé, raconte son apparence physique et les détails de sa santé. «Un très joli bébé avec une belle peau claire, des yeux bleus et des cheveux sable. . . pas allaité à aucun moment. . . est à 100% indemne de tuberculose. »

«C’était comme s’ils vendaient une poupée», dit Sheila Shelton, aujourd’hui âgée de 63 ans, qui parle de la lettre qu’une religieuse anonyme de la maison mère et bébé de Seán Ross a écrite à ses futurs parents à St Louis, Missouri en 1958.

«Quand j’ai vu ce morceau de papier pour la première fois, ce qui m’a vraiment frappé, c’est la partie de ma mère. Qu’elle était une femme «très instruite». J’étais contente de savoir quelque chose sur elle, mais cela me bouleversait aussi en même temps.

«Pourquoi une femme instruite abandonnerait-elle un enfant? Si elle était pauvre, cela aurait eu plus de sens pour moi. J’étais confuse », dit Shelton, parlant d’Hawaï, où elle vit maintenant avec sa femme, Sarah. Elle a vu la lettre pour la première fois lorsque sa mère adoptive la lui a remise à l’âge de 21 ans.

Sa mère est décrite comme: «une infirmière qualifiée. . . une fille très bien élevée et très instruite. Son « dit père est un agriculteur local (nous ne pouvons jamais en être sûrs). »

Shelton avait toujours su qu’elle avait été adoptée d’Irlande. Ses deux frères et sœurs aînés avaient également été adoptés par Seán Ross. Son père adoptif était américain, issu d’un milieu «incroyablement riche», et sa mère adoptive était irlandaise. Il était ingénieur et sa mère créatrice de mode. Ils étaient tous les deux dans la quarantaine lorsque Shelton a été adopté.

«Cadeau cher»

«J’ai grandi en entendant mon père dire des choses comme:« Tu sais, tu étais un cadeau très cher ».» Bien que Shelton ne le sache pas à l’époque, il faisait allusion indirectement au «don» que ses parents avaient versé aux religieuses de Seán Ross pour son adoption. Elle n’a jamais découvert ce qu’était cette somme.

Les religieuses me disaient, si tu ne te conduis pas, tu seras renvoyée à l’orphelinat en Irlande

Quand, âgée de 21 ans, elle a vu la lettre des religieuses, elle dit: «Je ne me suis même pas inscrite pour demander à ma mère; «Avez-vous payé pour moi? Mon esprit ne pouvait même pas y aller. Cela m’aurait bouleversé de penser qu’ils m’ont acheté. J’étais déjà un étranger: pour avoir pensé, j’étais comme une poupée qu’ils achetaient dans un grand magasin et s’habillaient ».

C’est son père qui est allé la chercher en Irlande, au retour d’un voyage d’affaires en Grande-Bretagne, une fois son passeport traité. Elle avait presque deux ans à ce moment-là.

Shelton avait une relation heureuse dans le Missouri avec ses parents adoptifs, à la fois en tant qu’enfant et jeune adulte. Cependant, l’école catholique privée dans laquelle ils l’ont envoyée a été une expérience traumatisante. «Les religieuses me disaient, si tu ne te conduis pas, tu seras renvoyée à l’orphelinat en Irlande. J’étais un enfant. Je ne savais pas où était l’Irlande. La seule image que j’avais des orphelins était celle de Charles Dickens et Oliver Twist.

Sheila Shelton: «J’ai été une étrangère toute ma vie. J’ai été éloigné de ma culture, chassé ‘



À 19 ans, sa vie a profondément changé. «C’était le réveillon du Nouvel An 1976. J’avais fini de travailler et j’attendais que mon père vienne me chercher à 16h30 pour aller à une réunion de famille.» elle dit. Elle attendait au lieu de rendez-vous désigné devant un café. L’heure convenue allait et venait. Une heure passa. Il n’est toujours pas arrivé. Elle savait que c’était totalement hors de son caractère. «Mon père était un homme très ponctuel.»

Et puis un certain nombre de voitures de police sont apparues, les sirènes retentissaient. «La prochaine chose que je vois, c’est qu’ils sautent des voitures avec leurs fusils et me disent de retourner dans le café. Je ne savais pas qu’ils essayaient d’attraper l’homme qui venait de tuer mon père.

Le père de Shelton avait été assassiné dans le parking de son propre bureau – abattu trois fois – par un homme opportuniste qui avait volé sa voiture. Elle se souvient encore de la marque de cette voiture. «Une Chrysler impériale de 1976, bleu marine.» Le tueur est parti dans la voiture et a finalement été traqué. Il a été dûment jugé et reste en prison pour le crime.

«Notre famille s’est séparée après cela. Mon père avait été le ciment de la famille. Ma mère s’est brisée. Elle a cessé d’être mère, elle ne pouvait pas le supporter; et mes frères et sœurs ne voulaient rien avoir à voir avec moi.

‘J’étais perdu’

Pendant quelque temps après cela, Shelton a erré. « J’étais perdu. » Elle a passé du temps en Californie. Agée de 24 ans, elle s’est rendue en Irlande pour tenter de retrouver sa mère biologique. Elle n’a découvert qu’elle était jumelle que lorsqu’elle a vérifié les registres de baptême à Tuam. Son frère jumeau était décédé d’une pneumonie à l’âge de deux semaines. Sa mort a été enregistrée et il est enterré au cimetière de Tuam.

Après la mort de sa jumelle, Shelton a été transférée de Tuam à l’école industrielle St Joseph sur Ballinasloe, puis à Seán Ross. Sa mère biologique avait alors quitté l’Irlande. Shelton a découvert par la suite qu’elle était décédée à l’âge de 26 ans aux États-Unis.

Nous avons tous des histoires différentes, mais que vous ayez été adopté aux États-Unis ou en Irlande, c’est la même douleur

C’est lors de cette première visite en Irlande que Shelton a découvert ce qu’étaient Magdalene Laundries. Elle était incrédule. De retour aux États-Unis, elle a demandé à sa mère si elle avait eu connaissance des blanchisseries irlandaises ou des maisons dans lesquelles vivaient les femmes enceintes avant de rendre leurs bébés. Sa mère ne savait rien. «Ma mère ne savait même pas que j’étais jumelle. Elle n’a reçu aucune information à ce sujet.

Shelton, qui est une artiste visuelle, a passé beaucoup de temps au cours de sa vie à essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Elle a été interviewée par la Commission d’enquête sur les foyers pour mères et bébés; fait partie d’une petite cohorte – seulement 3 pour cent – d’anciens résidents adoptés aux États-Unis et qui ont témoigné pour le rapport. Elle est toujours en colère.

«J’ai été un étranger toute ma vie. J’ai été éloigné de ma culture, expulsé. Les gens sont tous des personnages uniques et chacun de nous qui a été adopté a une histoire différente. C’est ce que j’ai dit à la Commission: nous avons tous des histoires différentes, mais que vous ayez été adopté aux États-Unis ou en Irlande, c’est la même douleur. C’est le même traumatisme.