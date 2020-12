L’UE tend la main (ou deux) à Joe Biden

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’UE a hâte de faire équipe avec le président élu américain Joe Biden.

La victoire du démocrate n’a pas encore été finalisée, plusieurs étapes procédurales, dont un vote du Collège électoral et le décompte officiel par le Congrès, doivent encore avoir lieu avant son investiture prévue le 20 janvier, qui est encore dans 51 jours.

Mais en signe de la volonté de Bruxelles de dépasser l’acrimonie créée par le président Donald Trump, la Commission européenne et Le Conseil a présenté des documents politiques concurrents décrivant comment il souhaiterait que l’UE s’associe à la nouvelle administration américaine sur un large éventail de questions politiques.

Lundi, les ambassadeurs de l’UE ont débattu du document du Conseil, et les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE doivent tenir un débat stratégique sur les relations américaines lors d’un sommet à Bruxelles la semaine prochaine.

Les documents de la Commission et du Conseil, obtenus par POLITICO, appelaient chacun à une coopération immédiate et urgente pour gérer la pandémie continue de coronavirus et les retombées économiques qui l’accompagnent. Le document de la Commission, intitulé «Un nouvel agenda UE-États-Unis pour le changement mondial», est plus long et plus détaillé, avec un peu plus de 10 pages.

Le «document officieux» du Conseil ne fait que deux pages, essentiellement un aperçu de cinq points clés, mais là où la proposition de la Commission est un pudding à la vanille d’une subtilité diplomatique sucrée sucrée, le document du Conseil est plus percutant. Il énonce sans ambages une attente que Biden annulera la décision de Trump de quitter l’Organisation mondiale de la santé, et appelle ostensiblement l’UE à pousser les États-Unis à «lever les sanctions contre le personnel de la Cour pénale internationale».

Le document du Conseil appelle également les États-Unis pour leur rôle dans la sape du système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce en fermant essentiellement sa plus haute instance d’appel, et dit que Washington devrait «se réengager… dans la réforme et le renforcement de l’OMC».

La Commission et le Conseil appellent chacun à une coopération renouvelée sur le changement climatique, la Commission demandant instamment un engagement commun en faveur d’une «trajectoire de zéro émission nette d’ici 2050».

Les documents envisagent également une nouvelle coopération étendue sur les questions commerciales et numériques, ainsi que dans le domaine de la politique étrangère, y compris pour faire pression sur la Chine, pour relancer l’accord nucléaire iranien, renforcer l’OTAN, contenir les menaces de la Russie, mettre fin aux conflits en Ukraine et en Libye, et apporter la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique et dans d’autres régions.

Un haut fonctionnaire de la Commission a déclaré que les deux documents devraient être considérés comme extrêmement complémentaires et compatibles – et non comme la preuve d’une tension ou d’une concurrence entre les deux institutions.

«Pour être honnête, je ne lirais pas trop sur les deux journaux», a déclaré le responsable. «Je pense que les papiers sont très alignés.»

Alors que le document du Conseil sera utilisé pour élaborer des conclusions pour le sommet des dirigeants des 10 et 11 décembre, le document de la Commission se veut une déclaration politique de l’UE et doit encore être officiellement approuvé par le collège des commissaires.

«Dans la nouvelle relation avec les États-Unis, ce qui était important pour nous, c’est que nous ne sommes pas passivement assis … et en attendant que l’administration américaine tende la main », a déclaré le haut responsable de la Commission. «Comme vous le savez, c’est une période sensible pour les États-Unis. Beaucoup de conseillers ne peuvent pas nous contacter tant que les élections ne sont pas certifiées, ils sont très prudents.

Un deuxième haut fonctionnaire a déclaré que l’UE souhaitait exprimer clairement son intention d’être un partenaire à égalité avec ses propres objectifs.

« La prédominance des États-Unis sur le monde n’est plus une évidence », a déclaré le deuxième responsable. «C’est toujours la nation la plus puissante du monde, mais il y a de puissants concurrents.

« Les États-Unis sont sans aucun doute le partenaire le plus important de l’Union européenne dans la sphère internationale et un allié », a déclaré le deuxième responsable. «Beaucoup de choses ont changé. Les États-Unis ont changé. Nous avons changé. Le monde a changé. Mais ce fait ne change pas. »

Le responsable a ajouté: «L’Union européenne et les États-Unis constituent ensemble un acteur très puissant dans le monde. Si nous unissons nos forces, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons améliorer les choses. »

