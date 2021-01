Bruxelles a commis « une erreur aux conséquences très graves » lorsqu’elle a initialement décidé de bloquer les exportations de vaccins à travers la frontière irlandaise en déclenchant une disposition d’urgence de l’accord de retrait du Brexit, a déclaré la commissaire européenne irlandaise Mairead McGuinness.

La décision de la Commission d’annuler vendredi le soi-disant protocole de l’Irlande du Nord a déclenché une tempête de feu avec Dublin et Londres, annulant partiellement l’arrangement frontalier spécial destiné à préserver l’accord de paix du Vendredi saint. Cela a également incité certains syndicalistes d’Irlande du Nord à demander au Royaume-Uni de riposter et de tenter de torpiller complètement le protocole sur l’Irlande du Nord.

McGuinness a déclaré dimanche soir à RTE Radio 1 qu’elle était heureuse que la Commission ait rapidement changé de cap et que vendredi soir, elle ait approuvé une réglementation révisée des exportations supprimant la disposition sur l’Irlande du Nord. Elle a déclaré que l’exécutif de l’UE n’avait pas procédé à un « examen normal et approprié », mais a également fermement défendu Ursula von der Leyen lorsqu’on lui a demandé à deux reprises si le président de la Commission devait démissionner suite à l’incident.

« C’était une erreur – d’autres termes ont été utilisés – cela a eu des conséquences », a déclaré McGuinness, le commissaire européen aux services financiers. « Nous avons vu une colère très justifiée et des retombées politiques. Heureusement, je sais que c’était à la 11e heure, mais l’erreur a été corrigée. »

McGuinness a insisté sur le fait qu’elle n’était pas au courant de la disposition et qu’elle n’avait pas été consultée à ce sujet.

Un porte-parole de la Commission, cependant, a déclaré que dans le cadre de la procédure d’urgence pour l’adoption du règlement sur l’exportation des vaccins, tous les commissaires et leurs cabinets ont reçu des copies du texte afin qu’ils puissent éventuellement soulever des objections. (McGuinness n’a pas immédiatement répondu dimanche soir à un message cherchant à clarifier la séquence des événements.)

« Il est absolument vrai de dire que l’examen normal et approprié n’a pas eu lieu parce que ce qui était censé être un règlement très technique pour, si vous voulez, obtenir la transparence des informations sur les flux de vaccins, s’est avéré contenir cela très, clause très sensible sur l’Irlande », a déclaré McGuinness.

« Cela n’a pas été porté à mon attention. Mais quand cela a frappé, si vous voulez, les ondes et tout le monde s’est rendu compte que c’était un problème, immédiatement le président, les services ont compris à quel point c’était grave et cette clause a été abandonnée. Mais il y a évidemment questions que nous aborderons dans les prochains jours et je lève la main au nom de la Commission. Cela n’a pas été bon pour la Commission européenne », a-t-elle déclaré.

McGuinness a cité la colère de l’UE contre le fabricant de vaccins AstraZeneca face à un déficit de production majeur comme facteur de la précipitation qui a conduit à la disposition problématique.

«Il y avait, vous savez, de la colère – une colère justifiée à propos d’AstraZeneca», dit-elle.

Interrogé sur la manière dont la disposition a été adoptée, McGuinness a déclaré: « Cela n’aurait pas dû se produire, comme je l’ai dit au tout début. C’est une erreur aux conséquences très graves. Donc, il n’y a pas moyen d’échapper à cela et nous devrons regardez cette semaine pour vous assurer que cela ne se reproduira plus.

Elle a ajouté: << Sur la question plus large de savoir comment une question aussi sensible de l'Irlande du Nord est entrée dans l'équation, je crains que la réalité politique du paragraphe n'ait pas été pleinement comprise. C'est immédiatement lorsque les interventions sont venues en mon nom et au Taoiseach. [Irish prime minister] et beaucoup d'autres. "

Lorsqu’on lui a demandé à deux reprises si von der Leyen devait démissionner à ce sujet, McGuinness a fermement défendu le président et a salué son succès dans l’orchestration d’un programme d’achat de vaccins conjoint dans les 27 pays de l’UE.

« Je dois dire qu’elle a été extrêmement courageuse », a déclaré McGuinness. « Parce que pouvez-vous imaginer si elle n’avait pas fait un pas en avant et rassemblé les États membres et les dirigeants?

«Elle a l’expertise et elle a la capacité de fournir cela», a poursuivi McGuinness. « Elle attend des critiques. J’attends des critiques. Mais je ne m’attends pas à ce que ces critiques me résistent à mes devoirs et elle n’a jamais renoncé à ses devoirs. Je l’ai trouvée un leader incroyablement capable, mais nous faisons tous des erreurs collectivement et nous devons nous efforcer de remédier à ces erreurs. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si, par exemple, il n’y avait pas d’accord général [on vaccine purchasing], où serait Malte, un petit État membre? Où serait l’Irlande? «

