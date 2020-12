La visite en Afrique de responsables de l’UE a déclenché les craintes des super-épandeurs de coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

Une visite à Addis-Abeba en octobre d’une délégation de haut niveau comprenant le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a été conçue pour présenter un don de 7,5 tonnes de kits de test de coronavirus. Au lieu de cela, cela a fini par faire craindre un événement de grande envergure au siège de l’Union africaine et parmi les hauts responsables éthiopiens.

Borrell et le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, qui était également en voyage, ont été forcés de s’isoler après avoir appris qu’un membre de leur délégation avait été testé positif au COVID-19 à son retour d’Afrique.

À l’époque, peu d’attention avait été accordée en Europe à la tempête de feu que la nouvelle de l’infection avait déclenchée dans la capitale éthiopienne où Borrell avait rencontré des hauts dirigeants de l’UA, ainsi que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président Sahle-Work Zewde. Des précautions sanitaires ont été prises tout au long du voyage, mais une vidéo de la réunion avec Zewde montre Borrell portant son masque de manière incorrecte, le nez exposé. Lors d’autres réunions, Borrell a été photographié ne portant pas du tout de masque.

Les événements entourant la visite – et les relations UE-Afrique en général – ont fait l’objet d’un nouvel examen minutieux après l’annulation surprise de dernière minute par la partie africaine d’un sommet de vidéoconférence qui devait se tenir mercredi dernier.

L’annulation n’était pas directement liée à la visite de Lenarčič et Borrell, mais elle a signalé des tensions dans les relations UE-Afrique et a soulevé des questions sur le statut d’un effort de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et du président du Conseil, Charles Michel, pour réformer la politique étrangère de l’UE à l’égard de sa voisin du sud du continent.

En effet, des responsables et diplomates de l’UE et de l’UA, ainsi que des experts politiques extérieurs, ont déclaré que l’effort de l’UE avait été miné par la pandémie. En plus de perturber les réunions prévues, il a intensifié la concurrence avec la Chine pour l’influence en Afrique et mis en lumière les griefs concernant le traitement actuel et historique des pays et des responsables africains, en particulier dans le domaine de la santé publique.

Les propos provocateurs de deux experts médicaux français au printemps dernier au sujet d’une étude potentielle en Afrique sur les effets d’un vaccin contre la tuberculose dans la lutte contre le coronavirus ont suscité une indignation généralisée face à la suggestion que les Africains pourraient être utilisés comme cobayes. Cela a incité Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général éthiopien de l’Organisation mondiale de la santé, à déclarer: «La gueule de bois d’une mentalité coloniale doit cesser.»

Les dirigeants africains ont exprimé leur frustration à la fois sur le fait que l’Europe est une source majeure d’infections à coronavirus en Afrique – les cas index dans de nombreux pays africains peuvent être attribués à des voyageurs en provenance d’Europe – et de ne pas obtenir le crédit pour avoir mieux géré la pandémie que les pays plus riches, jusqu’à présent. au moins.

«La réponse de la plupart des pays africains à cette menace sans précédent pour la santé publique a été mieux organisée, mieux informée et mieux mise en œuvre que la plupart de leurs homologues occidentaux», a conclu une analyse dans The Mail and Guardian en Afrique du Sud. «Les dirigeants se sont tournés vers les scientifiques et les experts en santé publique pour éclairer leurs décisions, et ont agi tôt et avec une détermination considérable – même si la plupart des gouvernements africains ne fonctionnent qu’avec une fraction des ressources disponibles pour les pays plus riches.

Les dirigeants africains ont été plus affirmés sur la scène mondiale, par exemple, avec un groupe nommé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui occupe actuellement la présidence tournante de l’UA, poussant les pays du G20 à fournir une assistance financière, y compris un allégement de la dette. «Les dirigeants de la région ont mis en contraste ce qu’ils perçoivent comme une mauvaise gestion de la pandémie par les États-Unis et l’Europe avec le bilan des ministères et institutions africains de la santé, y compris le CDC Afrique», Judd Devermont, directeur du programme Afrique au Center for Strategic et International Studies a écrit dans un article.

C’est au milieu de ces tensions que certains responsables africains ont déclaré avoir exhorté Borrell à ne pas se rendre en octobre compte tenu de la résurgence des infections à coronavirus en Europe. Mais les responsables africains ont déclaré que les Européens avaient insisté pour être présents pour l’arrivée des kits de test donnés par l’Allemagne aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

« Nous l’avons découragé », a déclaré un responsable de l’UA, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour protéger les relations diplomatiques. «Il est toujours venu.

L’envoi faisait partie d’une série de vols dans le cadre du programme de «pont aérien humanitaire» de l’UE. Lenarčič et la commissaire européenne pour les partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, avaient chacun accompagné des vols vers les pays africains, y compris Burkina Faso, la République centrafricaine et le Soudan, mais c’était la première fois que Borrell le faisait. Les diplomates européens considèrent que la publicité du programme est cruciale dans sa compétition avec la Chine pour son influence en Afrique. Les relations de la Chine avec l’Afrique ont également été mises à l’épreuve par la pandémie, et Pékin a réagi en intensifiant et en attirant l’attention sur ses propres efforts humanitaires.

Mais le désir de l’UE d’une séance photo avec la charge planifiée de kits de test donnés a joué dans un récit historique d’Occidentaux se présentant comme des sauveurs plutôt que des oppresseurs en Afrique, a déclaré Helen Tilley, professeur d’histoire à la Northwestern University, qui a beaucoup écrit sur la médecine. et les problèmes de santé dans les relations entre l’Europe et l’Afrique.

«C’est le sentiment de victimes malheureuses et impuissantes qui est toujours le récit de référence», a déclaré Tilley. «Et la volonté habituelle de la part des puissants diplomates en Europe ou en Amérique du Nord d’ignorer la culpabilité pour nier que, disons, les politiques économiques ou les politiques commerciales causent une partie de la pauvreté dans laquelle les gens se précipitent et essaient de mettre un pansement. » Tilley a déclaré que sa propre recherche sur les diplomates africains travaillant avec l’Organisation mondiale de la santé les a trouvés constamment confrontés à ce qu’elle a appelé «l’arrogance de l’ignorance, une gifle constante au visage».

Les responsables africains ont déclaré qu’au lieu de recevoir une notification officielle rapide du risque de contact, ils n’ont appris l’infection que dans la délégation de l’UE. quand Borrell a tweeté à ce sujet. Après avoir vu le tweet de Borrell, le responsable de l’UA a déclaré: «Nous avons forcé l’UE à confirmer formellement… Personne n’était heureux.»

Les responsables de l’UA affirment qu’au total cinq personnes ont été infectées à la suite de la visite, dont un cas à Addis-Abeba – mais ces chiffres étaient impossibles à confirmer. Les institutions de l’UE ont un bilan irrégulier en matière de réponse aux épidémies potentielles de grappes. Un Européen qui était en voyage a déclaré qu’il n’y avait aucune notification officielle du cas positif aux voyageurs de l’UE.

Les responsables de l’UE ont catégoriquement contesté le récit africain, affirmant qu’ils n’avaient jamais été exhortés à ne pas voyager. « Nous n’avons reçu aucune demande de ne pas nous présenter », a déclaré un responsable de l’UE proche de Lenarčič.

«Personne ne nous a découragés», a déclaré un responsable de la Commission m’a dit. «De toute évidence, nous étions là. Nous avons été reçus.

Le responsable de la Commission a déclaré que le gouvernement éthiopien, l’UA, ainsi que les délégations de l’UE en Éthiopie et à l’UA, ont été informés du cas positif de COVID dans la délégation le 13 octobre dès que l’UE en a eu connaissance. Le gouvernement éthiopien n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La partie de l’UE a déclaré qu’elle soupçonnait le membre de sa délégation d’être infecté en Afrique. Les responsables de l’UE ont souligné que, conformément au protocole normal, tous les membres de la délégation étaient testés avant de quitter Bruxelles et que toute personne ayant été testée positive aurait été interdite de voyager. De même, ils ont dit que tous les voyageurs ont été testés à nouveau à leur retour, c’est-à-dire lorsque le seul cas positif a été découvert. Borrell et Lenarčič ont été testés négatifs à chaque fois, a déclaré le responsable.

Pourtant, les contretemps diplomatiques non signalés auparavant font partie du contexte des événements qui ont conduit à l’annulation du sommet de vidéoconférence UE-UA et illustrent la lutte de l’UE pour améliorer les relations géopolitiques.

Le sommet prévu mercredi dernier avait déjà été revu à la baisse à deux reprises – des plans initiaux de tenir un sommet complet impliquant les 55 chefs d’État et de gouvernement de l’UA ainsi que leurs entourages et les 27 du côté de l’UE, à une réunion en personne plus petite, puis à une réunion virtuelle.

«Ils voulaient un tout grand jamboree», a déclaré le responsable de l’UA. «Ils voulaient que tout le monde vienne à Bruxelles.»

Alors même que la situation sanitaire rendait un grand rassemblement hautement improbable, Michel, qui est l’hôte officiel de l’UE de tels rassemblements et considère les relations avec l’Afrique comme une priorité personnelle, a résisté au report et a plutôt poussé à planifier un événement avec des précautions sanitaires strictes. D’autres responsables de l’UE étaient également réticents à annuler, en particulier parce que la Chine a organisé son propre sommet annuel avec les dirigeants africains par vidéoconférence en juin. Les responsables de l’UE ont estimé qu’ils faisaient déjà du rattrapage.

Mais lorsque l’UA a transformé certains de ses propres rassemblements en un format virtuel, il a été difficile pour les dirigeants de justifier de se rendre à Bruxelles. Pour résoudre ce dilemme, Ramaphosa, le président sud-africain, a envoyé une lettre confidentielle à Michel demandant la tenue d’une vidéoconférence impliquant un groupe restreint de dirigeants de l’UA et de l’UE.

Mais la veille de l’événement, Ramaphosa l’a complètement annulé, affirmant que trop de membres du «bureau» de l’UA – cinq chefs d’État et de gouvernement représentant l’Afrique du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest et du Centre – avaient des conflits d’horaire. Un porte-parole du Conseil a seulement déclaré qu’il y avait des «problèmes d’ordre du jour».

En fait, aucune des deux explications ne tient. Malheureusement, une complication du journal semblait être le fait que le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi était en France pour recevoir la plus haute distinction civile de la république du président français Emmanuel Macron.

Un diplomate de l’UE qui a suivi les développements a déclaré que le sommet s’était probablement effondré à la suite de la réticence à Bruxelles à accepter l’annulation de la réunion en personne et de l’ambivalence des dirigeants africains quant à la participation à une réunion virtuelle sans résultats concrets attendus.

Devermont a déclaré que les dirigeants africains avaient probablement l’impression que l’UE ne faisait que suivre les mouvements. «’Comment pouvons-nous encore cocher la case sur l’engagement africain?’ n’est pas la voie vers un résultat positif », a-t-il déclaré.

Le responsable de l’UA a déclaré qu’il n’y avait pas de manque d’intérêt du côté africain. « Bien sûr, nous voulions avoir la réunion », a déclaré le responsable. «Les engagements sont là. Malheureusement, bien sûr, COVID a bouleversé les agendas… 2020 a été ce genre d’année.