La dernière volte-face sur AstraZeneca laisse le déploiement du vaccin dans un dilemme

La recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation selon laquelle le vaccin AstraZeneca ne devrait pas être administré aux moins de 60 ans laisse une fois de plus le déploiement de la vaccination en Irlande dans un dilemme.

La décision de mettre en œuvre la recommandation du comité laisse trop peu de vaccins à ARNm pour certains groupes, des stocks potentiellement indésirables d’AstraZeneca qui étaient destinés à d’autres groupes et un défi croissant avec l’hésitation à la vaccination.

Le nouvel avis signifie que le HSE devra émettre immédiatement un avis de sécurité aux médecins pour donner effet aux changements.

L’administration de doses à des patients à haut et très haut risque actuellement en cours dans les hôpitaux et les cabinets de généralistes devra s’arrêter pour les personnes en dessous de cette limite d’âge. Cela affectera probablement des milliers de patients qui devaient être vaccinés cette semaine.

Les médecins pourront procéder à l’administration d’une deuxième dose du vaccin à la plupart des gens, à l’exception des patients à très haut risque et à haut risque. L’intervalle entre les doses est laissé à 12 semaines pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et prolongé à 16 semaines pour les moins de 60 ans.

Une décision devra être prise quant au vaccin à administrer à la cohorte qui était censée avoir reçu AstraZeneca. Le problème est que la plupart des approvisionnements en vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont utilisés dans les plus de 70 ans.

Cela laisse le groupe des 60-70 ans comme la seule cohorte qui pourrait recevoir de grandes quantités d’AstraZeneca. Il y a environ 400 000 personnes dans cette cohorte, ce qui nécessite 800 000 doses. Par coïncidence, il s’agit de la quantité de doses d’AstraZeneca qui doit arriver en Irlande ce trimestre.

Mais avec cette dernière volte-face dans la politique sur le vaccin AstraZeneca, il y aura probablement une résistance considérable des consommateurs de la part de ceux qui doivent encore recevoir ce vaccin.

Plus de 120 000 doses de vaccins ont été administrées la semaine dernière et cela devait passer à 180 000 cette semaine, mais c’était avant toute modification des conseils sur le vaccin AstraZeneca.

Court préavis

C’est la quatrième fois que le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) émet de nouveaux conseils qui ont forcé ceux qui mettent en œuvre le déploiement du vaccin à réorganiser les composantes du programme, souvent à court terme.

Il était initialement prévu que les personnes âgées, qui ont le plus besoin de protection contre les vaccins, reçoivent AstraZeneca par leurs médecins généralistes, car ce vaccin était facile à transporter et à stocker.

Mais une pénurie de preuves d’essai sur ses effets sur les personnes âgées a donné à Niac les heebie-jeebies et au début du mois de février, elle a exprimé une préférence pour l’administration des autres vaccins aux personnes âgées.

Malgré leur coût supplémentaire et la nécessité d’un stockage ultra-froid pour les jabs Pfizer / BioNTech et Moderna, la tâche de vacciner les personnes âgées est désormais largement accomplie. Depuis que Niac a pris sa décision initiale, des données réelles ont montré qu’AstraZeneca est aussi efficace que ses rivaux dans la prévention des maladies graves chez les personnes âgées.

À la mi-mars, le comité a recommandé une pause dans l’utilisation d’AstraZeneca car les premières préoccupations ont été exprimées au niveau international quant à un lien possible avec des caillots sanguins. Une fois de plus, le système a dû s’adapter.

Après une semaine, il a donné le feu vert pour que le robinet soit à nouveau ouvert, et le personnel HSE a commencé à utiliser AstraZeneca pour les travailleurs de la santé et les patients à haut risque de moins de 70 ans.

Objectifs d’avril

Chaque écart successif a entamé le statut du vaccin AstraZeneca, et peut-être de tous les vaccins.

Même avant la révision de la recommandation de Niac sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca, il semblait hautement improbable que l’objectif du gouvernement en matière de vaccinations ce mois-ci soit atteint.

Le programme s’accélère, mais pas au rythme qui prévoyait 860 000 vaccins administrés en avril.

Au cours des 10 premiers jours de ce mois, jusqu’à samedi dernier, 193 000 personnes ont reçu une dose. Cette semaine devait être la plus chargée à ce jour, avec 180 000 doses administrées.

Les généralistes avaient déjà retardé l’administration du vaccin AstraZeneca aux patients à risque depuis la fin de la semaine dernière en prévision d’un changement de conseil. Maintenant, au moins une pause partielle dans l’utilisation du vaccin semble probable pendant que de nouveaux plans sont élaborés.

Mais avec moins de 400 000 doses administrées jusqu’à la fin de cette semaine, le système devra fonctionner à pleine peau pour atteindre l’objectif de fin de mois. Les responsables ont déclaré qu’ils prévoyaient de procéder à 250 000 vaccinations par semaine d’ici la fin du mois, de sorte que l’objectif est à peine réalisable.