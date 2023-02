Les meilleures idées de décoration DIY à faire facilement

Rien de mieux pour décorer son appartement, que de créer soi-même de nouveaux objets.

Avec un peu d’astuces et de volonté, on peut créer toutes sortes d’objets décoratifs ou même customiser des meubles pour leur donner une nouvelle apparence.

Pour ceux qui souhaitent changer leur décoration et mettre la main à la pâte, voici quelques bonnes idées d’objets DIY à faire chez soi.

La couronne de fleurs séchées

Les fleurs séchées sont des incontournables pour la décoration DIY. On peut les utiliser de nombreuses façons pour créer des objets tendance et parfaits pour la décoration. On peut faire son choix de fleurs selon ses envies et les couleurs que l’on souhaite avoir.

Pour cette première idée, on commence avec un objet très simple à créer. Il suffira de se munir d’un cerceau métallique, d’une bobine de jute et des fleurs que l’on souhaite utiliser pour la décoration.

La création est toute simple, on va enrouler quelques fils de jute de part et d’autre du centre de l’anneau et les faire tenir avec de la colle. Ensuite, on va pouvoir glisser facilement les fleurs séchées entre les cordons de jute bien tendus.

Cela ne prend que quelques minutes et l’on va créer son propre objet à suspendre dans une chambre, un salon, un couloir, peu importe. De plus, on peut facilement changer les fleurs séchées de temps en temps pour les adapter avec une nouvelle décoration ou une nouvelle saison.

Des pots de fleurs personnalisés

Avoir de belles plantes d’intérieur pour sa décoration, c’est bien. Les avoir rangés dans des pots de fleurs personnalisés, c’est encore mieux. Les pots de fleurs sont des objets qui ont un grand potentiel pour la décoration, mais que l’on néglige trop souvent. Pour obtenir des pots de fleurs personnalisés, il y a plein de façons différentes.

Tout d’abord, on peut détourner des objets du quotidien pour les transformer en pot de fleurs. On peut utiliser un arrosoir vintage ou un pot en métal par exemple pour y mettre sa plante. Cela permet de varier et de ne pas avoir uniquement les mêmes pots de fleurs.

Si l’on a acheté des pots de fleurs en terre cuite, c’est l’idéal pour les plantes, mais rien n’empêche ensuite de les personnaliser un peu. Les pots en terre cuite sont très simples à peindre ou à couvrir d’éléments de décoration. On peut tout simplement peindre des motifs originaux sur les pots ou encore coller des éléments par-dessus pour apporter un peu de vie et de relief. Dès lors, les plantes en elle-même et les pots deviendront de beaux objets de décoration à entreposer n’importe où dans le logement.

Personnaliser ses miroirs

Toujours dans la personnalisation, on peut s’attaquer aux miroirs. Ces objets sont parfaits pour les personnaliser et créer soit un cadre original, soit décorer l’intérieur du miroir. À force de les voir, on peut se lasser de ses miroirs, parfois trop simplistes ou classiques. Alors, au lieu d’en acheter un nouveau, on peut se tourner vers le DIY pour décorer le cadre ou la bordure du miroir.

Avec de la pâte Fimo, on peut créer de nombreuses formes originales qui vont complètement transformer les objets. On peut par exemple créer des fleurs en faisant des petites boules colorées ou encore créer des feuilles ou des motifs simples comme des étoiles. Tout est possible selon ce que l’on souhaite faire. Il suffit alors de faire cuire la pâte et de coller les différents motifs sur le miroir pour faire sa composition originale.

Pour ceux qui sont doués avec des feutres, on peut prendre des feutres à peinture et customiser directement le miroir en faisant des dessins ou en écrivant des mots dessus. Cela rendra peut-être le miroir moins fonctionnel, en revanche, il aura une toute nouvelle apparence et un intérêt décoratif plus grand.

Pourquoi cet engouement pour le DIY ?

Le DIY est une pratique vraiment partagée parmi les Français. Ils seraient 44 % à le pratiquer d’après le Journal de la maison. C’est une pratique entre la décoration et le bricolage qui fait plaisir à tout le monde. On trouve des idées DIY pour de nombreux thèmes ou occasions comme le témoigne le site DIY.fr qui regroupe de nombreuses astuces et idées DIY en tout genre.

La pratique se renouvelle sans cesse puisque la seule limite est l’imagination et la créativité. En entrant dans un magasin de bricolage ou de loisirs créatifs, on se rend vite compte que les possibilités sont très grandes et que finalement tout est possible en matière de personnalisation.

Évidemment, cela demande parfois un peu de maîtrise, surtout lorsque l’on rentre dans des travaux de bricolage avancé par exemple, mais cela s’apprend. C’est un moyen original pour trouver des idées de décoration plus personnelles et de toujours se renouveler. Tant que l’on a des idées ou que l’on arrive à en glaner, on ne s’ennuie jamais.