5Stars et la Ligue signalent leur volonté de soutenir le nouveau gouvernement italien sous Draghi

Les deux plus grands partis du parlement italien, la Ligue d’extrême droite et le mouvement anti-établissement 5Star, ont annoncé qu’ils pourraient soutenir l’ancien chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi à la tête d’un nouveau gouvernement.

Draghi a pris la mission de former un gouvernement mercredi auprès du président Sergio Mattarella après que la coalition précédente se soit effondrée à cause des divergences concernant le plan de relance post-pandémique de l’Italie et que les négociations pour le rétablir ont échoué.

Les 5Stars ont initialement rejeté l’idée d’un gouvernement technocratique sous Draghi, mais ont apporté samedi un soutien conditionnel basé sur une longue liste de demandes politiques, a rapporté Reuters.

« Nous avons dit que nous étions prêts à examiner si les conditions sont réunies pour rejoindre un gouvernement, nous déciderons avant tout sur la base des politiques », a déclaré le leader Vito Crimi aux journalistes après avoir rencontré Draghi.

La Ligue, qui avait d’abord appelé à des élections anticipées – une option que Mattarella cherchait à éviter compte tenu de la pandémie – a également exprimé son soutien conditionnel.

Son chef Matteo Salvini a déclaré que le parti était prêt à rejoindre un gouvernement «qui se rend à Bruxelles en gardant la tête haute au nom de l’intérêt national».

Draghi tiendra d’autres discussions avec les partis politiques la semaine prochaine. Le Parti démocrate de centre-gauche et Italia Viva ainsi que Forza Italia de Silvio Berlusconi ont indiqué qu’ils étaient prêts à le soutenir.

L’Italie doit présenter son plan de relance à Bruxelles en avril pour approbation.