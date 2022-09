Les toiles de Notre-Dame en cours de rénovation

Les travaux de réhabilitation ont le vent en poupe au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Chacun s’active de son côté pour réparer la toiture, aménager l’intérieur et l’extérieur et embellir les fresques ou les mosaïques.

Depuis début 2021, les professionnels du monde entier se font la main pour redonner sa splendeur d’antan à cette bâtisse. En particulier, ses toiles. Certes, que faut-il savoir sur le projet de rénovation des toiles de Notre-Dame?

Un challenge colossal

La nuit du 14 avril, cette merveille du Moyen-âge a pris feu. Ceci a causé des dégâts au niveau matériel, financier et du prestige. Rappelons que ce vestige de l’art roman figure parmi les sites touristiques les plus visités du monde.

De nombreux défis ont été relevés pour que ce chef-d’œuvre continue d’attirer les excursionnistes et les visiteurs à lui:

· L’ouverture avant 2024

C’est décidé. Cette cathédrale ouvre ses portes entre fin 2023 et début 2024. Une telle date a été imposée lors d’une conférence en octobre 2021. Pourquoi aussi tôt? D’après les acteurs du tourisme, la fermeture de ce site a grièvement les recettes économico-touristiques de la contrée, voire de la France.

Il est primordial que ce site soit rétabli le plus vite que possible pour rétablir l’état initial des revenus touristiques. Dans ce cas, le compte à rebours commence et tout doit être prêt pour le jour J. En attendant, les autorités et les professionnels locaux ont fait fort pour remettre chaque élément de la cathédrale en bon état. Ceci inclut la rénovation des toiles de Notre-Dame.

· Des centaines de millions de dollars en jeu

Fondée aux alentours du XIIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments le plus somptueux du monde. À cet effet, elle accueille des millions de visiteurs par année et génère une recette de plusieurs centaines de millions de dollars.

Dans ce sens, cet imposant lieu de culte constitue à lui seul un levier de développement touristique. Pour rattraper son alteration par les flammes, les autorités locales et les acteurs de l’économie ont decidé de débloquer une quinzaine de millions de dollars.

Ainsi, la moitié du budget ira vers l’ameublement et la réhabilitation de l’aspect externe, tandis qu’une partie sera versée dans la rénovation de toiles de Notre-Dame. Malgré l’ampleur des coûts des travaux, les responsables restent optimisistes.

· Le recrutement strict des artisans

Réhabiliter un monument historique est une opération gargantuesque. L’objectif est de restituer à l’édifice son aspect initial et originel. Il faut effectuer un trompe-l’œil pour que les visiteurs ne s’aperçoivent pas des petits changements.

Ces derniers doivent continuer à éprouver cette sensation de remonter le temps, quand ils exploreront chaque partie de l’édifice. Ainsi, l’artisan choisi doit être en mesure de redonner sa fraîcheur au site.

Il est hors de question que des soupçons de traces de rénovation soient visibles sur chaque partie de la cathédrale. L’enjeu est donc délicat et une telle opération ne se confie qu’à des maîtres en la matière. Même pour la rénovation des toiles de Notre-Dame. C’est pour cela que les responsables ont pris le soin d’embaucher des professionnels confirmés de la construction et rénovation.

Les étapes pour la rénovation des toiles de Notre-Dame

À l’instar de toutes les cathédrales archaïques de France, les toiles se nomment “mays”. Il s’agit là de grands tableaux dépeignant des séquences bibliques. Ces œuvres se démarquent par leur réalisme et la sensation de frisson qu’ils inspirent. C’est grâce à ces particularités que les tableaux de ce lieu de culte célèbre fascine le grand public et attire des millions de curieux par mois. Pour continuer de séduire les vacanciers, les toiles ont besoin d’être remises à neuves. La rénovation des toiles de Notre-Dame consiste alors à débarrasser des traces d’incendies comme les tâches de fumée. Pour enlever ces couches de saletés, les professionnels ont ses propres stratégies :

· Les états des lieux

Retoucher une toile ne s’improvise pas. Surtout quand elle provient d’une bâtisse de renom comme la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les artisans au service de la Direction des Patrimoines Culturelles doivent ainsi étudier la composition du tableau, à savoir celle de la peinture et du papier pour réparer les imperfections. Un travail de taille a donc lieu. Et des fois, on fait appel à des scientifiques pour analyser les propriétés des couleurs. C’est à partir des résultats de rapport qu’on choisit la technique la mieux adéquate pour étaler les teintures et dégager l’image de manière optimale.

· Le choix des outils de travail appropriés

Les accessoires ne doivent pas être négligés pour fournir un travail grandiose. C’est le cas de la rénovation des toiles de Notre-Dame. L’équipe de la Direction des Patrimoines Culturelles utilise des produits testés en laboratoire et bien certifiés par les normes internationales pour soigner leur tâche. Comme mode opératoire, on applique du coton tige sur chaque mm du tableau pour enlever la suie et les traces de poussière. Le spécialiste utilise ensuite un pinceau fin pour étaler l’image et la peinture sur la toile. Enfin, le professionnel administre une couche de peinture pour raviver l’image. Évidemment, on use de solvants très spéciaux pour rafraîchir et conserver les couleurs sur le tableau.