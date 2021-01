Les dirigeants de l’UE conviennent que les frontières doivent rester ouvertes

Alors que la pandémie de coronavirus fait rage, les dirigeants de l’UE ont convenu lors d’un sommet vidéo jeudi de restreindre les voyages non essentiels si nécessaire, mais d’éviter la fermeture des frontières, selon un haut responsable de l’UE et un diplomate de l’UE surveillant les discussions.

Le consensus général pour éviter la fermeture des frontières est venu relativement tôt dans la visioconférence et a indiqué que les chefs d’État et de gouvernement de l’UE sont déterminés à éviter de répéter certaines des erreurs des premières semaines de la pandémie l’année dernière, alors même que les pays sont désormais confrontés à un plus grand nombre de infections et hospitalisations.

En mars dernier, le chaos s’est produit alors que de nombreux pays de l’UE fermaient unilatéralement leurs frontières, bloquant les voyageurs et perturbant le commerce essentiel.

Au cours de leur discussion, les dirigeants ont également convenu qu’il était trop tôt pour les citoyens ayant reçu une vaccination contre le coronavirus pour réclamer des privilèges de voyage.

Pour le moment, à un stade aussi précoce du processus de vaccination, les dirigeants ont décidé que les certificats de vaccination devraient être considérés uniquement comme un document médical et non utilisés à des fins de voyage. Certains pays exigent désormais que les voyageurs à l’arrivée présentent la preuve d’un test récent et négatif du coronavirus.

Lors de leur appel, les dirigeants discutaient de la manière d’adapter les directives précédentes qu’ils avaient adoptées sur le maintien de règles de voyage communes. L’objectif primordial, selon le responsable, était de maintenir les frontières ouvertes tout en imposant potentiellement des restrictions plus strictes sur les voyages non essentiels dans l’espoir de ralentir la propagation du virus.

