Metzeler Pneu Metzeler Tourance 150/70 R 17 M/C 69H TL

Metzeler Tourance est un pneu pour ceux qui ne veulent pas se laisser aller sur la piste et qui veulent passer facilement d'une voie à l'autre!Le composé de caoutchouc est fabriqué avec la dernière technologie qui donne une longue durée de vie et une bonne adhérence dans toutes les conditions météorologiques. Ce pneu convient à toutes les motos qui sortent de la route de temps en temps.Comment lire une désignation de pneu ?120/60 ZR17 55W TLLargeur de pneu (120) / 60 ZR17 55 TLLe pneu a dans ce cas une largeur de 120 mm là où il est le plus large.Hauteur de pneu 120/(60) ZR17 55 TLLa hauteur du pneu est 60% de la largeur du pneu, dans ce cas 72 mm.- Indice de vitesse 120/60 (Z) R17 55 TLPlus de 300 km / hF = 80 km / hG = 90 km7hJ = 100 km / hK = 110 km / hL = 120 km / hM = 130 km / hN = 140 km / h P = 150 km / hQ = 160 km / hR = 170 km / hS = 180 km / hT = 190 km / hU = 200 km / hH = 210 km / hV = 240 km / hW = 270 km / hY = 300 km / hZ = plus de 300 km / hType de pneu 120/60 Z (R) 17 55 TLR = Pneu radial La corde repose radialement sur le pneu. De meilleures propriétés incurvées que les autres pneus.- Pneu diagonal Exemple : 90/90 (-) 21 La corde repose en diagonale sur le pneu et dilate plus d’un pneu radial à grande vitesse. Également idéal comme pneu off-road.B = pneu diagonal Nouvelle version améliorée du cadre en diagonale. S'agrandit moins qu'un pneu diagonal traditionnel. Un pneu qui fonctionne très bien avec des pneus personnalisés.Taille en pouces sur le pneu 120/60 ZR (17) 55 TL17 signifie 17 pouces dans ce cas.L'indice de charge est la charge maximale à la vitesse maximale spécifiée du pneu actuel 120/60 ZR17 (55) TLDans ce cas, 218 kg.21 = 82,5 kg22 = 85 kg23 = 87,5 kg24 = 90 kg25 = 92,5 kg26 = 95 kg27 = 97,5 kg28 = 100 kg29 = 103 kg30 = 106 kg31 = 109 kg32 = 112 kg33 = 115 kg34 = 118 kg35 = 121 kg36 = 125 kg37 = 128 kg38 = 132 kg39 = 136 kg40 = 140 kg41 = 145 kg42 = 150 kg43 = 155 kg44 = 160 kg45 = 165 kg46 = 170 kg47 = 175 kg48 = 180 kg49 = 185 kg50 = 190 kg51 = 195 kg52 = 200 kg53 = 206 kg54 = 212 kg55 = 218 kg56 = 224 kg57 = 230 kg58 = 236 kg59 = 243 kg60 = 250 kg61 = 257 kg62 = 265 kg63 = 272 kg64 = 280 kg65 = 290 kg66 = 300 kg67 = 307 kg68 = 315 kg69 = 325 kg70 = 335 kg71 = 345 kg72 = 355 kg73 = 365 kg74 = 375 kg75 = 387 kg76 = 400 kg77 = 412 kg78 = 425 kg79 = 437 kg80 = 450 kg81 = 462 kg82 = 475 kg83 = 487 kgType de pneu et options: 120/60 ZR17 55 (TL)TT = Type de chambre à airTL = sans tubeREINF = Extra renforcé