Bruxelles appelle les pays de l’UE à surveiller les eaux usées pour le COVID-19

Le commissaire à l’environnement Virginijus Sinkevičius a appelé dimanche les pays de l’UE à surveiller les eaux usées pour COVID-19 au cours des six prochains mois.

« Il est essentiel que les pays de l’UE mettent en place des systèmes efficaces de surveillance des eaux usées le plus rapidement possible et veillent à ce que les données pertinentes soient immédiatement mises à la disposition des autorités sanitaires responsables », a déclaré Sinkevičius dans une interview publiée dimanche dans le journal allemand Welt am Sonntag.

Certains pays et villes contrôlent déjà les eaux usées dans leur lutte contre la pandémie.

Le responsable des services de santé irlandais a déclaré la semaine dernière qu’un programme de surveillance des eaux usées avait été développé pour suivre la prévalence du virus dans différentes zones. Sur la Côte d’Azur, une analyse récente des eaux usées a montré que le COVID-19 était en baisse dans la région.

« La surveillance des eaux usées doit être intégrée plus systématiquement dans les stratégies de test nationales pour détecter le virus, ainsi que les approches de test COVID-19 existantes », a déclaré Sinkevičius. « C’est un outil supplémentaire pour suivre les évolutions et soutenir le processus décisionnel des autorités de santé publique. »

Le commissaire a recommandé que des échantillons puissent être analysés deux fois par mois dans les plus grandes villes européennes, pour détecter la présence du virus tôt ou pour indiquer que la zone est à faible risque.

En mars de l’année dernière, des scientifiques ont trouvé des traces du virus dans les eaux usées d’une ville néerlandaise avant que le premier cas ne soit confirmé, a rapporté Deutsche Welle.