Le Parlement européen ratifie l’accord commercial post-Brexit

Les députés européens ont approuvé le futur accord sur les relations UE-Royaume-Uni à une écrasante majorité, a annoncé mercredi le Parlement européen.

660 eurodéputés ont voté en faveur de l’accord commercial post-Brexit, tandis que cinq seulement ont voté contre. 32 législateurs se sont abstenus. Le vote a eu lieu mardi soir mais en raison de la procédure de vote numérique au milieu de la pandémie de coronavirus, le résultat n’a été annoncé que mercredi matin.

Le consentement des députés européens signifie que l’accord, appliqué à titre provisoire depuis janvier, peut entrer pleinement en vigueur le 1er mai.

La Commission européenne a promis au Parlement des pouvoirs « exceptionnels » pour superviser et contrôler la mise en œuvre de l’accord.

Au Royaume-Uni, les responsables ont salué le vote.

« Cette semaine est la dernière étape d’un long voyage, assurant la stabilité de nos nouvelles relations avec l’UE en tant que partenaires commerciaux vitaux, alliés proches et égaux souverains », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

David Frost, le ministre londonien du Brexit, a fait écho à ce sentiment, affirmant que le vote « apporte la certitude et nous permet de nous concentrer sur l’avenir ».

