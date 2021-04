Crise climatique: les États-Unis et la Chine s’engagent à coopérer

Les États-Unis et la Chine ont convenu de coopérer avec d’autres pays pour lutter contre le changement climatique, quelques jours à peine avant que le président américain Joe Biden n’organise un sommet virtuel des dirigeants mondiaux pour discuter de la question.

L’accord entre les deux plus grands pollueurs du monde a été conclu par l’envoyé américain pour le climat John Kerry et son homologue chinois Xie Zhenhua lors de deux jours de pourparlers à Shanghai la semaine dernière, a déclaré le département d’État américain dans un communiqué.

«Les États-Unis et la Chine se sont engagés à coopérer entre eux et avec d’autres pays pour faire face à la crise climatique, qui doit être traitée avec le sérieux et l’urgence qu’elle exige», indique le communiqué conjoint.

La Chine et les États-Unis sont les principaux pollueurs de carbone au monde, évacuant près de la moitié des fumées de combustibles fossiles qui réchauffent l’atmosphère de la planète.

Leur coopération est la clé du succès des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, mais les liens effilochés sur les droits de l’homme, le commerce et les revendications territoriales de la Chine sur Taiwan et la mer de Chine méridionale ont menacé de saper ces efforts.

Selon la déclaration conjointe, les deux pays renforceront «leurs actions respectives et leur coopération dans les processus multilatéraux, y compris la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris».

Il a déclaré que les deux pays «sont fermement résolus à travailler ensemble et avec d’autres Parties pour renforcer la mise en œuvre de l’Accord de Paris».

Le voyage de M. Kerry à Shanghai a marqué le voyage de haut niveau en Chine d’un responsable américain depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier.

De Shaghai, l’ancien secrétaire d’État s’est envolé pour la Corée du Sud pour des entretiens.

M. Biden a invité 40 dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping, au sommet des 22 et 23 avril.

Les États-Unis et d’autres pays devraient annoncer des objectifs nationaux plus ambitieux de réduction des émissions de carbone avant ou lors de la réunion, tout en promettant une aide financière pour les efforts climatiques des pays moins riches.

Lors de la visite de M. Kerry, il n’était pas clair dans quelle mesure cela favoriserait la coopération américano-chinoise sur les questions climatiques.

Alors que M. Kerry était encore à Shanghai, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Le Yucheng a signalé vendredi qu’il est peu probable que la Chine fasse de nouveaux engagements lors du sommet de la semaine prochaine.

«Pour un grand pays de 1,4 milliard d’habitants, ces objectifs ne sont pas faciles à atteindre», a déclaré M. Le lors d’un entretien avec l’Associated Press à Pékin.

«Certains pays demandent à la Chine d’atteindre les objectifs plus tôt. Je crains que ce ne soit pas très réaliste », a-t-il ajouté.

Quant à savoir si M. Xi rejoindrait le sommet, M. Le a déclaré: «La partie chinoise étudie activement la question.»

M. Biden, qui a déclaré que la lutte contre le réchauffement climatique faisait partie de ses plus hautes priorités, avait fait adhérer les États-Unis à l’accord de Paris sur le climat dans les premières heures de sa présidence, annulant le retrait ordonné par son prédécesseur Donald Trump.

Les principaux émetteurs de gaz à effet de serre se préparent pour le prochain sommet de l’ONU sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre. – PA