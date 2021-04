Un train déraille à Taiwan tuant au moins 48 personnes et en blessant des dizaines

Vendredi, un train express de Taiwan avec près de 500 passagers a déraillé dans un tunnel, tuant au moins 48 passagers et en blessant 66 dans la pire catastrophe ferroviaire de l’île depuis près de quatre décennies.

Les images de la scène montraient des voitures dans le tunnel déchirées par l’impact, avec d’autres froissées, ce qui gênait les sauveteurs dans leurs efforts pour atteindre les passagers, même si en milieu d’après-midi, personne n’était toujours pris au piège.

«Les gens sont tombés les uns sur les autres, les uns sur les autres», a déclaré une femme qui a survécu à l’accident à la télévision nationale. «C’était terrifiant. Il y avait des familles entières là-bas.

L’accident, au nord de la ville orientale de Hualien, a tué le conducteur du train transportant de nombreux touristes et personnes rentrant chez eux au début d’un long week-end de vacances traditionnelles pour s’occuper des tombes familiales.

Les médias taïwanais ont déclaré que de nombreuses personnes se tenaient debout alors que le train était bondé et ont été secouées par l’impact de l’accident. Les médias ont montré des photos de survivants conduits hors du tunnel.

Le train, voyageant de Taipei, la capitale, à la ville sud-est de Taitung a déraillé après avoir apparemment heurté un camion qui avait glissé d’une route depuis un chantier de construction voisin.

Sur le site, le ministre des Transports Lin Chia-lung a déclaré aux journalistes qu’il transportait environ 490 personnes, soit plus que le chiffre précédent de 350 fourni par les services d’incendie.

L’Agence centrale de presse officielle a déclaré que le camion était soupçonné d’avoir glissé de la route en pente dans le chemin du train, son frein à main n’ayant pas été engagé, et a ajouté que la police avait emmené son chauffeur pour l’interroger.

Le service d’incendie a montré une photo de ce qui semblait être l’épave du camion à côté du train déraillé, avec une image aérienne d’une extrémité du train toujours sur la voie à côté du chantier de construction.

Des sauveteurs travaillant sur un train qui a déraillé dans un tunnel au nord du comté de Hualien, dans l’est de Taiwan. Photographie: Service d’incendie de la ville de Keelung / EPA



Destination touristique

«Notre train s’est écrasé dans un camion», a déclaré un homme dans une vidéo à la télévision taïwanaise qui montrait des images de l’épave. «Le camion est tombé.»

Les passagers de certains wagons encore dans le tunnel devaient être menés à la sécurité, a déclaré l’administration des chemins de fer.

Les images montraient une passagère blessée emportée sur une civière, la tête et le cou dans une attelle, tandis que d’autres rassemblaient des valises et des sacs dans un wagon incliné et déraillé alors que certains marchaient sur le toit du train pour quitter le tunnel.

L’accident est survenu au début d’un long week-end pour la traditionnelle fête du balayage des tombes.

La côte est montagneuse de Taiwan est une destination touristique. Le chemin de fer qui serpente depuis Taipei longe la côte et est connu pour ses tunnels, dans l’un desquels le crash a eu lieu. Le lien vers Taipei a ouvert en 1979.

Les chemins de fer appartenant à l’État de Taiwan sont généralement fiables et efficaces, mais ont eu un bilan de sécurité irrégulier au fil des ans.

En 2018, 18 personnes sont mortes et 175 ont été blessées lorsqu’un train a déraillé dans le nord-est de l’île. En 1981, 30 ont été tués dans une collision dans son nord, tandis qu’un accident de train en 1991 en a tué 30. – Reuters