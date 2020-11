Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a qualifié un tweet controversé du TD du Sinn Féin, Brian Stanley, qui faisait référence aux incidents de la guerre d’indépendance et des troubles, comme «vraiment insensibles» et «très stupides».

M. Stanley s’est excusé pour un tweet maintenant supprimé, affirmant qu’il était «inapproprié et insensible».

Samedi, le Laois-Offaly TD a tweeté en référence à l’embuscade de Kilmichael en 1920 et le massacre de Narrow Water à Warrenpoint, Co Down en 1979, affirmant qu’ils étaient «les 2 opérations de l’IRA qui ont enseigné à l’élite de l’armée britannique et l’établissement le coût d’occupation de l’Irlande. Dommage pour tout le monde, ils apprenaient si lentement ».

Dix-huit soldats britanniques ont été tués à Warrenpoint par l’IRA provisoire en août 1979.

Au total, 17 soldats britanniques ont été tués lors de l’incident de la guerre d’indépendance à Kilmichael, aux côtés de trois hommes de l’IRA.

En tant que TD expérimenté et président du Comité des comptes publics, M. Stanley «devrait savoir mieux que cela», a déclaré M. Coveney à Morning Ireland sur RTÉ Radio.

C’était «un autre cas de masque glissant» avec un membre du Sinn Féin «sortant avec cette bile».

Ces commentaires étaient «vraiment inutiles et insensibles».

Le Sinn Féin devait faire une déclaration claire sur la question et que «ce type de commentaires doit cesser», a ajouté M. Coveney.

Le Sinn Féin était un parti qui a connu un succès électoral avec la responsabilité de «s’éloigner de ce type de langage», a-t-il ajouté.

Innocent Victims United, l’un des groupes représentant les victimes des troubles, a déclaré: «Ces commentaires de la nouvelle génération du Sinn Féin, élu DT en 2020, illustrent qu’absolument rien n’a changé dans l’état d’esprit de leurs représentants.

Le porte-parole du groupe, Kenny Donaldson, a déclaré: « Pour un Sinn Féin TD, continuer à faire l’éloge de ces événements en 2020 est dépravé et écœurant et hautement insultant pour les familles brisées par ces événements odieux, en particulier le dernier massacre de Narrow Water où se trouvent des parents de première et de deuxième génération. toujours en vie ainsi que de nombreux blessés survivants.

«Il n’y a pas de place dans cette société (au nord ou au sud de la frontière) pour la glorification et la romantisation du terrorisme. Tous les yeux sont rivés sur les dirigeants du Sinn Féin dans la manière dont ils réagissent. Est-ce qu’ils approuvent les remarques de Brian Stanley, vont-ils simplement tourner dans l’autre sens et prétendre ne pas avoir entendu les remarques ou vont-ils vraiment s’en occuper?