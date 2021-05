Les tests de dépistage en série du Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers doivent être progressivement supprimés car la vaccination a «pratiquement éliminé» les décès dus à la maladie dans les établissements et a considérablement réduit les infections.

Hier, Colm Henry, directeur clinique du Health Service Executive, a informé les opérateurs de la décision dans une lettre. Les tests en série seront également supprimés dans les établissements résidentiels de longue durée qui répondent à certains critères, à l’exclusion des centres de santé mentale de courte durée.

Les maisons de soins infirmiers ont été l’un des milieux les plus durement touchés par l’infection à Covid-19 et la mortalité pendant la pandémie, avec plus de 1 500 décès liés.

Cependant, à mesure que le nombre de vaccins augmente, des groupes représentant le secteur ont déclaré que «le moment était venu» de s’éloigner des tests en série du personnel, qui constituaient le cœur du programme.

Le médecin en chef de l’État, Tony Holohan, a déclaré hier que les décès avaient été «pratiquement éliminés» dans les maisons de retraite. Avant un assouplissement significatif des restrictions à partir de lundi, il a déclaré que l’incidence de la maladie était globalement statique et que les chiffres nécessitant un traitement par Covid-19 dans les hôpitaux continuaient de baisser. Quatre décès et 434 nouveaux cas ont été signalés hier.

Le directeur général de Nursing Homes Ireland, Tadhg Daly, a déclaré que la fin des tests en série était une «mesure prudente», mais il a averti que la situation devait être surveillée de près. La lettre HSE indiquait qu’il y aurait une approche progressive pour faciliter les tests en série dans les établissements de soins, en suivant les conseils des équipes de santé publique locales.

Cela se produira là où 80% des résidents et du personnel sont entièrement vaccinés, où aucun cas n’a été détecté lors de la dernière série de tests en série et où il n’y a pas d’épidémie ouverte dans l’établissement au cours des 28 derniers jours.

Le HSE explorant des moyens d’encourager les jeunes à se faire dépister, le déménagement devrait libérer des capacités dans le système plus large.

Cette décision s’inscrit dans un contexte d’optimisme au sein du gouvernement à propos de la pandémie, l’équipe nationale des urgences de santé publique ne se réunissant pas cette semaine pour l’une des premières fois depuis le début de la pandémie.

Mais des sources de haut niveau de la santé publique ont averti qu’il y avait un chemin à parcourir jusqu’à ce qu’il y ait une protection vaccinale complète dans la population, et que tout déblocage supplémentaire de la société dépendait du déploiement.

Le Dr Holohan a exprimé son scepticisme quant aux tests antigéniques rapides, arguant que les consommateurs ne devraient pas acheter de kits dans les supermarchés en raison du «risque réel» de faux résultats rassurant les personnes qui envisagent de mélanger. Des sources médicales de haut niveau ont fait écho à ce point de vue, affirmant que l’enthousiasme pour les tests était limité dans de nombreux milieux de soins de santé.

Des conseils ont été demandés au Comité consultatif national de l’immunisation sur l’utilisation des vaccins AstraZeneca et Janssen chez les personnes de moins de 50 ans, a déclaré le Dr Holohan. Si les conseils existants permettent une telle utilisation dans certaines circonstances, le gouvernement espère qu’une utilisation plus large dans les cohortes plus jeunes évitera le gaspillage de dizaines de milliers de vaccins. Le conseil est attendu dans les prochains jours.

Le gouvernement, quant à lui, est censé se méfier des projets de renonciation aux brevets sur les vaccins Covid-19. Des sources ont fait valoir qu’une telle démarche pourrait prendre du temps et que d’autres approches pourraient fournir des vaccins plus rapidement aux pays en développement.

Assouplir les règles en matière de brevets

L’administration Biden aux États-Unis a soutenu des projets d’assouplissement des règles sur les brevets, bien que certains pays européens aient été plus prudents. La question devait être discutée lors d’un dîner des dirigeants de l’UE à Porto hier soir.

Des plans pour un système de certificat qui permettrait aux personnes vaccinées de voyager dans le bloc pendant la pandémie devaient également être discutés. Cela permettrait également davantage de voyages dans les pays de la zone Schengen en provenance de l’extérieur de l’UE. L’Irlande doit suivre cette dernière évolution et évaluer si l’alignement est possible, ont indiqué des sources.

Sur la question de la dérogation, le Département des entreprises a déclaré que la déclaration des États-Unis était «importante», mais que les négociations prendraient un certain temps car les questions sont complexes.

Un porte-parole a déclaré que l’Irlande s’engagerait avec l’UE, qui est responsable du commerce international, sur sa position pour les discussions à venir sur la question. Il a déclaré qu’il peut y avoir des «flexibilités existantes» dans les accords commerciaux régissant la propriété intellectuelle qui peuvent résoudre les problèmes soulevés par ceux qui préconisent une dérogation.

«La position de l’UE est que la capacité de fabrication, l’accès aux matières premières et aux réseaux de distribution sont les principaux obstacles à surmonter dans l’approvisionnement en vaccins», a déclaré le porte-parole. Le recours à des accords de licence volontaire peut être utilisé pour augmenter la capacité de fabrication «en diffusant la technologie et le savoir-faire de ceux qui ont développé les vaccins», a-t-il ajouté.