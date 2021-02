Les plans de retrait des troupes européennes «  suspendus  », déclare le général américain

La Mer Le Soin Repulpant pour les Lèvres Soin des Lèvres

Le Soin Repulpant pour les Lèvres La Mer offre une hydratation profonde et durable. Il apporte un effet repulpant instantané et un boost de collagène pour des lèvres charnues au fil du temps. Ce soin améliore visiblement la définition et les contours naturels des lèvres. Son utilisation est multifonctionnelle