DECATHLON City Montparnasse : une nouvelle implantation au service du sport de proximité

Nouveau DECATHLON City Montparnasse : fitness, mobilité douce et réparation vélo au même endroit

Avec l’ouverture de DECATHLON City Montparnasse, son neuvième magasin dans la capitale, DECATHLON renforce sa stratégie de proximité. Niché dans le 6e arrondissement, rue de Rennes, ce nouvel espace occupe l’intégralité d’un étage au sein du magasin BOULANGER. Il propose une offre technique pour les citadins, concrétisant l’objectif de la marque : permettre à tous de pratiquer une activité physique à deux pas de chez soi.

Un magasin de proximité ancré dans le quotidien des Parisiens

Pensé comme un véritable lieu de vie, de partage et de conseil pour les habitants, travailleurs et visiteurs du quartier, DECATHLON City Montparnasse propose une offre technique autour des pratiques urbaines : mobilité douce, fitness et running.

Ce magasin de 700 m² s’intègre pleinement dans le cœur du quartier et vient compléter le réseau DECATHLON à Paris, qui compte désormais neuf magasins intramuros de différents formats, et plus précisément le réseau DECATHLON City aux côtés de Saint-Germain et Batignolles. Ensemble, ils forment un maillage de proximité au plus près des Parisiens, là où ils vivent, travaillent et se déplacent.

« Ce magasin a été conçu pour simplifier la vie des sportifs parisiens. Notre ambition est d’être un allié accessible, capable de répondre aux besoins concrets des habitants, des travailleurs du quartier ou encore des touristes, que ce soit pour réparer un vélo ou trouver l’équipement idéal pour courir ou faire du fitness. Nous voulons créer un vrai lien avec la communauté locale, en incarnant l’esprit DECATHLON : proximité, expertise et engagement. »

Maxime NIZIOLEK, directeur DECATHLON City Montparnasse

Une offre et des services pensés pour les sportifs urbains

Avec une sélection adaptée de produits autour de gammes techniques et accessibles, le magasin met en avant les pratiques les plus plébiscitées par les citadins : course à pied, mobilité douce, fitness et yoga. Les sports de saison – comme la randonnée ou les sports d’eau – sont également représentés, de même qu’une sélection d’accessoires et d’équipements essentiels pour d’autres pratiques.

Un atelier de réparation et entretien : vélos électriques, mécaniques, trottinettes…, accessible sur rendez-vous en ligne ;

Une analyse de foulée de haute précision (sur rendez-vous) pour accompagner les coureurs dans le choix de leurs équipements ;

Des lockers de retrait autonome, pour récupérer ses commandes en toute simplicité ;

Un programme de tests produits, pour essayer avant d’acheter.

Une stratégie de proximité qui se renforce

Le modèle “City” est aujourd’hui le format compact de DECATHLON, pensé pour s’implanter dans les rues commerçantes des centres-villes. La vocation de ces magasins est de proposer une offre d’ultra proximité, spécialisée sur la mobilité, la course à pied, le fitness ou encore le yoga. Les magasins sont situés au cœur de la ville pour rendre service, contribuer et apporter des solutions à la pratique du sport en ville.

DECATHLON continue de développer ce concept lancé en 2018 en affinant ses emplacements dans les agglomérations de l’hexagone. Aujourd’hui, 11 magasins de moins de 1000 m² sont implantés en France – à Paris (Saint-Germain & Batignolles), Lille, Rouen, Nice, Bordeaux, Annecy, Chamonix, Lyon et Nantes, auxquels s’ajoute l’ouverture de DECATHLON City Montparnasse.

« Avec l’ouverture de ce nouveau magasin, le quatrième depuis le début de l’année en France, nous franchissons une nouvelle étape pour rendre le sport accessible à tous les Parisiens, partout et pour tous. C’est une immense fierté d’être au plus près de leur quotidien, en nous installant au cœur des quartiers. Notre objectif est simple : être à moins de 20 minutes à pied de là où ils vivent, travaillent et se déplacent. Telle est notre ambition urbaine que nous souhaitons déployer plus largement à Paris.

Derrière ce projet, il y a la passion et l’engagement de nos équipes. Elles innovent sans cesse pour que le sport soit accessible à tous, à toutes les allures et à tous les niveaux. Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont rendu cette belle réalisation possible. »

Bastien GRANDGEORGE, directeur général DECATHLON France

Porté par vingt coéquipiers passionnés de sport, ce nouveau magasin se veut un véritable lieu de partage et de conseil. Chaque membre de l’équipe vient insuffler l’esprit DECATHLON au cœur du quartier, incarnant le mélange unique de connexion humaine et de passion sportive qui rend le format City si efficace.

“BOULANGER innove et s’associe à DECATHLON pour créer un concept hybride, fruit d’un remodelage de l’espace de son magasin. Cette nouvelle approche vise à proposer une expérience client enrichie, en créant une synergie entre deux univers de services et de produits complémentaires. Ce nouvel espace entièrement rénové a été repensé comme un lieu de quartier et de vraie proximité avec les Parisiens en mêlant sport, électroménager et multimédia, pour simplifier le quotidien.”

Grégoire ROUSSEAU, directeur retail de BOULANGER

Chiffres clés DECATHLON France

11 DECATHLON City (27.08.2025), dont 3 en Île-de-France (Saint-Germain, Batignolles, Montparnasse)

39 magasins DECATHLON en Île-de-France (27.08.2025)

À propos de DECATHLON

Marque sportive mondiale multispécialiste qui s’adresse à tous, des débutants aux athlètes de haut niveau, DECATHLON est un concepteur innovant d’articles de sport pour tous les niveaux de pratique. Avec 101 100 coéquipiers et 1 817 magasins dans le monde entier, DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 pour réaliser une ambition continue : faire bouger ses utilisateurs grâce aux merveilles du sport. Pour les aider à être plus en forme et plus heureux dans un avenir durable.

Plus d’informations : https://www.decathlon.media/fr_FR/

Contact presse DECATHLON France : media@decathlon.com