La France dépasse les belles marges mais Andy Farrell peut prendre confiance

L’Irlande a été frappée par un quadruple coup dur avant le match et un autre triple coup sec au début de la seconde période lorsque Billy Burns, le capitaine Iain Henderson et Cian Healy ont tous été forcés de se succéder rapidement pour subir des HIA. Ensuite, après avoir pris un retard de 15-3 contre une équipe française suintante de confiance de tous les pores, il y aurait eu de longues chances pour que l’Irlande fasse même un concours de ce match.

Pourtant, en fin de compte, ils se sont enfoncés dans les heures supplémentaires contre un mur bleu dans la recherche d’une autre évasion à la Houdini vers la victoire à la Paris 2018. Peut-être était-ce le souvenir de cette fin de partie qui a renforcé la détermination française à s’assurer que l’histoire ne se répète .

Du vrai courage jusqu’à la fin, mais pas de récompense autre qu’un autre point de bonus perdant dans une défaite 15-13. Ainsi, pour la première fois depuis le blanchiment de 1998, l’Irlande a perdu ses deux premiers matches.

«Émotions mélangées vraiment», voilà comment Andy Farrell a décrit ses sentiments par la suite. «Un qui est incroyablement fier de la façon dont ils se sont comportés cette semaine avec toute la controverse, etc. et incroyablement fier de leurs efforts.

«Il y avait beaucoup de gars avec leur rythme de travail et mettant leur corps en jeu pour leur pays, mais en même temps, les matchs de test sont là pour être gagnés, surtout à domicile. Et nous regrettons quelques décisions que nous avons prises lorsque des chances se sont présentées.

«Même si les gens nous annonçaient cette semaine, nous ne nous sommes jamais radiés. Le jeu était là pour être gagné. Ce fut un concours acharné mais c’est celui qui nous a échappé à la fin.

Mieux développé

Dans la foulée de la chasse, la capacité de la France à conjurer des essais presque à partir de rien – eh bien, d’avoir eu peu de jeu jusqu’à ce qu’ils marquent le premier essai dans un match des Six Nations pour la huitième fois consécutive – faisait la différence.

Avec plus de ballast et de jeu de jambes dans le trafic, ils ont également effectué 11 déchargements vers les trois irlandais – ce qui n’est guère surprenant étant donné que leur jeu de déchargement est tellement mieux développé. C’est leur puissance et leur jeu de jambes qui créent des opportunités de déchargement et les joueurs de soutien sont également plus conscients de cela.

Ils ont également des joueurs comme Antoine Dupont, que Ronan O’Gara place dans la catégorie Lionel Messi / Cristiano Ronaldo des joueurs de rugby de classe mondiale avec Beauden Barrett et Matthieu Jalibert, qui sont probablement les deux joueurs les plus créatifs du championnat.

Par conséquent, même avec moins de possession, 45%, Les Bleus étaient toujours susceptibles de poser davantage une menace pour les essais. Non seulement ils ont battu l’Irlande par deux essais contre un (bien que James Lowe soit venu dans un véritable brin d’herbe pour marquer le premier du match), mais ils avaient 61% du territoire, ce qui a démontré qu’ils ont également remporté le duel des coups de pied.

Une fois de plus, comme Farrell l’a admis, un match a échappé à l’Irlande au troisième quart.

«C’est quelque chose que nous devons certainement aborder, nous asseoir et comprendre correctement parce que j’en ai parlé la semaine dernière et c’est quelque chose dont j’ai parlé à la mi-temps également.

«Je pensais que notre coup de pied était vraiment bon en première mi-temps, il y avait une ou deux choses en seconde période. Ce que je pensais également être bon en première mi-temps, c’est que nous avons gardé le ballon devant les attaquants contre une très bonne unité défensive en France qui est très bonne pour faire des coups à deux et très dangereux avec le ballon au sol en ce qui concerne le jackler.

«Nous avons continué à envoyer nos attaquants dans des murs de briques mais, en même temps, nous avons eu des opportunités dans ce tiers central pour essayer de faire passer le ballon au bord. Leurs ailiers prenaient évidemment une chance en entrant et en bloquant, et une ou deux fois nous sommes tombés dans un piège sur les bords et deux hommes se sont fait prendre.

«Il y avait donc des choses que nous aurions pu faire un peu mieux et économiser un peu d’énergie pour ce qui s’est passé ces dernières minutes à long terme.»

Parfois, le jeu arrière de l’Irlande est apparu comme un acarien trop latéral et, à l’exception du quasi-accident de Lowe et d’un opportuniste Rónan Kelleher qui tentait un alignement irlandais perdu, ils n’ont créé aucune autre occasion claire.

« Je pense que cela vient de la gestion du jeu », a déclaré Farrell. «Ils avaient quelques chances, n’est-ce pas, et c’était tout. Ils ont tenté leur chance. Ils ont été formidables, n’est-ce pas, quand ils ont eu la chance de nous percer lors de la première phase et de nous mettre sur le pied arrière sur la ligne de gain lors de la deuxième phase et de contourner le coin, de lancer leur jeu de déchargement à plusieurs reprises, mais ceux-ci étaient un peu trop nombreux parce qu’ils étaient suffisamment cliniques pour aller marquer l’essai.

«Je suppose que nous avons eu une opportunité flagrante que si nous portons le ballon encore cinq mètres et que nous nous redressons, nous obtiendrons probablement ce pointeur à cinq points et je pense que cela aurait entraîné le match à la mi-temps, donc les marges sont fines», a déclaré Farrell.

«Ce sont de belles marges. Vous obtenez rarement des opportunités dans de gros matchs comme celui-ci, surtout face à un côté de la qualité de la France.

Vous devez saisir vos opportunités quand vous le pouvez. C’est ce qu’ils ont fait.

Perturbation

Henderson et Healy sont finalement revenus tous les deux après de longues HIA, contrairement à Burns, mais l’équipe est retournée chez elle après une quinzaine de jours dans leur bulle biosécurité avant de se regrouper pour affronter l’Italie à Rome dans quinze jours.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses pensées lorsque le trio est parti, Farrell a déclaré: «J’aime les joueurs qui arrivent. Oui, il pourrait y avoir un peu de perturbation, avec Iain en tant que capitaine et en trouvant une couverture, etc., mais nous soutenons le processus qu’ils traversent dans la semaine pour s’assurer que tout le monde est prêt à partir, donc c’est ce que c’est. Cela fait partie du rugby international. C’est une rencontre féroce et vous devez être prêt à tout.

«Ils semblent bien en ce moment», a déclaré Farrell à propos de Henderson et Healy. «Nous sommes plutôt bons en ce qui concerne les blessures. Il y a une ou deux bosses et contusions que nous devons examiner et évidemment des blessures aux gars qui pourraient revenir en lice très bientôt.