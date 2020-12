Un pas en avant, deux pas en arrière pour le sport féminin

La conversation à notre table de petit-déjeuner a animé sans fin mercredi dernier lorsque les gros titres sportifs ont annoncé qu’une demi-finale senior All-Ireland entre Galway et Cork devait être déplacée de Limerick à Parnell Park car le site de Limerick était nécessaire pour l’entraînement. Il n’est pas nécessaire de souligner que c’était un match féminin qui a été déplacé pour accueillir une séance d’entraînement masculin car aucun de nous ne peut imaginer le contraire.

Le conseil du comté de Limerick a justifié cette décision en disant qu’il avait été clairement indiqué à l’avance à la LGFA que les lanceurs de Limerick auraient la priorité sur la demi-finale de football féminin s’ils avaient besoin d’utiliser le terrain. Et la LFGA a publié une déclaration déclarant qu’elle comprenait parfaitement le souhait de Limerick d’utiliser son propre lieu de formation. La déclaration a également indiqué que la LGFA était reconnaissante au conseil du comté de Dublin d’avoir rendu Parnell Park disponible.

Mais la question est de savoir pourquoi un match senior féminin a-t-il été programmé dans un lieu qui peut leur être enlevé quelques jours avant si une équipe masculine veut s’y entraîner? Pourquoi ont-ils besoin d’être reconnaissants d’avoir un lieu alternatif? Comment Croke Park n’était-il pas une option, et puis ça l’était? Et pourquoi, en 2020, posons-nous encore ces questions?

Bien que je sache que la GAA et la LGFA sont des associations distinctes, le problème est assez révélateur de la manière dont les équipes de femmes sont traitées de fond en comble. Bien qu’ils soient séparés, ce sont tous des jeux gaéliques. Parlez aux entraîneurs d’équipes de filles mineures n’importe où dans le pays et vous entendrez probablement des histoires de frustration concernant l’injustice des allocations de terrain, des ressources de formation, de l’équipement, etc. . . Parlez à de jeunes joueuses et vous entendrez plus de la même chose.

Prenez Sophie Turley, une jeune de 17 ans qui joue au football mineur pour Louth. «De moins de 12 ans à mineur, ça a été la même chose», dit-elle. «Nous ne saurons peut-être pas où nous nous entraînons jusqu’à la veille. Nos entraîneurs téléphoneront partout à la recherche d’un lieu. Je suis presque sûr que ce n’est jamais le cas pour les garçons.

L’insulte a été ajouté à la blessure lorsque la demi-finale a été déplacée, encore une fois, à la 11e heure dimanche en raison d’un terrain gelé à Parnell Park. En raison du changement tardif, la couverture télévisée en direct sur TG4 a dû être annulée. Il n’est guère étonnant que le manager de Galway, Tim Rabbitt, soit mécontent d’un échauffement de sept minutes et d’un arbitre criant sur ses joueurs en préparation d’une demi-finale.

La présidente de la LGFA, Marie Hickey, affirmant lundi dans Morning Ireland que si Galway avait passé moins de temps dans les vestiaires, ils auraient eu plus de temps pour se réchauffer n’a guère aidé les choses.

D’autant plus que le joueur de Galway, Sinead Burke, a déclaré à Claire Byrne à la radio que l’équipe n’a découvert qu’après avoir quitté Kinnegad que le lieu et l’heure de remise en jeu avaient été modifiés et que l’équipe n’était arrivée à Croke Park qu’à 12h30 pour une remise en jeu de 13h. . «Cela ne met pas en lumière le football féminin en général. . . espérons qu’il y aura des leçons tirées d’hier », a-t-elle ajouté.

Il est difficile d’imaginer un manager d’une équipe masculine disant, comme l’a fait Rabbitt, que leur seul regret était de ne pas avoir quitté le terrain.

Donc à la fin, les joueurs seniors du comté qui s’étaient entraînés toute l’année et ont réussi à se rendre à une demi-finale de toute l’Irlande, après deux changements de site, ont joué un match retardé, devant aucune foule et sans couverture télévisée. Et des milliers de jeunes filles ne pouvaient pas voir leurs modèles jouer. «Si elle ne peut pas le voir, elle ne peut pas l’être.

Qu’est-ce que cela dit à tous les joueurs mineurs du pays? Faire en sorte que les jeunes filles jouent au sport est d’une importance vitale à tant de niveaux et est déjà assez difficile sans ce qui s’est passé le week-end.

Molly Lamb, Kilmacud Crokes et l’ancien joueur de Dublin ont déclaré: «Hier a été honteux, mais pas surprenant. Il est temps de s’éloigner de l’attitude des adorables femmes qui jouent au football, qui ont la chance d’entrer dans Croke Park. Il est temps de rejoindre le GAA. »

Les publicités de Lidl appelant au soutien du football féminin ces dernières années disent: «Nous ne sommes pas différents. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de ce dont chaque joueur a besoin. Soutien. » Mais la réalité est qu’ils sont différents. Et bien que nous puissions dire du bout des lèvres à quel point le jeu s’est déroulé et à quel point il est génial, la réalité est résumée dans ce qui s’est passé dimanche.

Kevin Cahill, ancien arrière latéral de Mayo pendant 10 ans qui a été nominé pour un All Star et est maintenant manager des dames de Kilmovee Shamrock qui ont remporté le championnat intermédiaire à Mayo cette année, a déclaré: «Le match des dames semble avoir des années de retard dans relation aux ressources. Mais bien sûr, il faut de l’argent pour fournir ces ressources et le jeu des femmes n’est pas aussi attrayant pour les sponsors. »

La pagaille du week-end dernier n’aidera guère à la rendre plus attrayante.

Evie Keeling et Ava Byrne célèbrent la victoire de Galway lors de la finale du camogie de l’an dernier à Croke Park.



Nous sommes une famille GAA. Mes enfants jouent au camogie, au football et au hurling. Nos étés sont planifiés de manière optimiste autour de voyages à McHale Park, Pearse Stadium et Croke Park. En tant que Galwegian, j’ai amené ma fille de 10 ans pour soutenir mon comté dans les finales de football féminin et de camogie l’année dernière à Croke Park. L’ambiance dans la maison des matchs gaéliques, pour les deux finales, était fantastique. C’était tellement génial de pouvoir s’asseoir dans le stand Hogan avec ma fille et pour changer, crier pour les femmes. Les tribunes étaient pleines de jeunes filles (et pas si jeunes) dans leurs chemises de club et de comté. La joie qui s’est manifestée dans Croke Park lorsque le record de fréquentation a été annoncé était édifiante.

Mais c’était intéressant d’écouter les pensées de mon enfant de 10 ans, en tant que fille et jeune joueur, sur les événements de la semaine dernière. Elle a demandé «quelle est la différence entre nous et eux?» Peut-être que quelqu’un pourrait répondre pour elle. Et pour moi.

Chercher à attribuer le blâme semble futile à ce stade. Mais cela ne peut pas être autorisé à se reproduire. Nos filles, nos sœurs, nos mères, nos nièces, qui s’entraînent aussi dur que n’importe qui d’autre, méritent mieux. Bien mieux.

Anna Kenny est une journaliste du europe-infos.fr