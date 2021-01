L’UE fustige AstraZeneca mais échoue dans ses efforts pour obtenir un vaccin

Les responsables de l’UE ont critiqué la société pharmaceutique AstraZeneca mercredi, mais n’ont pas réussi à obtenir des engagements pour remédier à un déficit «massif» de production de vaccins contre les coronavirus qui laissera le bloc au moins 75 millions de doses en deçà des attentes au cours des trois premiers mois de 2021.

«Nous regrettons le manque persistant de clarté sur le calendrier de livraison et demandons à AstraZeneca un plan clair pour la livraison rapide de la quantité de vaccins que nous avons réservée pour le premier trimestre», la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, tweeté après une réunion mercredi soir qui comprenait une apparition inattendue du PDG d’AstraZeneca Pascal Soriot.

Kyriakides a insisté sur le fait que la Commission européenne travaillerait avec l’entreprise «pour trouver des solutions et fournir rapidement des vaccins aux citoyens de l’UE». Mais l’assurance semblait plutôt vide après une journée au cours de laquelle l’UE a menacé de poursuites judiciaires, brandi la perspective de restrictions à l’exportation de vaccins et critiqué Soriot et son entreprise pour ne pas avoir respecté leurs «obligations contractuelles, sociétales et morales» – seulement pour émerger de la réunion les mains vides.

Le fait de ne pas obtenir de réparation concrète de la part de l’entreprise ne manquait pas d’aggraver les tensions politiques dans les 27 pays membres de l’UE, la pandémie de coronavirus faisant toujours rage et les dirigeants politiques soumis à une pression croissante pour expliquer pourquoi l’UE a pris du retard sur des pays comme Israël et les États-Unis et en particulier le Royaume-Uni dans le déploiement de vaccins auprès des citoyens.

Les tensions sont particulièrement vives sur la situation au Royaume-Uni, où AstraZeneca est basé et où la société fabrique désormais son vaccin dans deux usines qui semblent fonctionner à plein régime. Le Royaume-Uni reçoit actuellement toutes ses livraisons attendues de ces usines après le hoquet initial qui le mois dernier a amené la société à expédier des vaccins en Grande-Bretagne qui ont été fabriqués dans des usines aux Pays-Bas et en Allemagne.

Dans une interview époustouflante dans la Repubblica mardi, Soriot a reproché à l’UE d’avoir été trois mois plus lent que le Royaume-Uni à finaliser ses accords d’achat pour le vaccin, qu’AstraZeneca a développé conjointement avec l’Université d’Oxford, et a déclaré que le gouvernement britannique s’attendait à juste titre à ce que toutes les doses de vaccin soient produites. à l’intérieur de ses frontières y resterait dans un avenir prévisible.

Lors d’une conférence de presse plus tôt mercredi, Kyriakides a catégoriquement accusé AstraZeneca d’avoir violé ses obligations contractuelles et a demandé à la société de faire tout ce qui était nécessaire, y compris de réorienter les fournitures des usines britanniques pour combler le déficit sur le continent. Elle a également insisté sur le fait que la Grande-Bretagne n’avait aucune revendication de priorité sur les vaccins fabriqués sur son territoire.

«Ne pas pouvoir garantir la capacité de production est contraire à la lettre et à l’esprit de notre accord», a déclaré Kyriakides, ajoutant: «Nous regrettons la logique du premier arrivé, premier servi. Cela peut fonctionner chez les bouchers du quartier, mais pas dans les contrats ni dans nos accords d’achat anticipé.

À Londres, le Premier ministre Boris Johnson a clairement indiqué qu’il ne voulait pas prendre part au différend de l’UE et n’a donné aucune indication sur la volonté de prêter main-forte à Bruxelles. « Nous sommes très confiants dans nos approvisionnements », a déclaré Johnson mercredi, interrogé sur la revendication de l’UE concernant les doses au Royaume-Uni. « Nous sommes très confiants dans nos contrats et nous allons de l’avant sur cette base. »

Interrogé sur la pression exercée par l’UE sur AstraZeneca, Johnson a déclaré: «Le vaccin Oxford / AstraZeneca est évidemment très important pour notre pays et pour le monde. La question en question concerne nos amis de l’UE et AstraZeneca. »

Les questions d’argent

Malgré les critiques de Soriot selon lesquelles l’UE avait tardé à s’engager à acheter le vaccin de son entreprise, en fait, quatre pays de l’UE avaient conclu un accord avec AstraZeneca en juin dernier, peu de temps après que le Royaume-Uni ait signé son contrat initial en mai.

Mais les détails importaient peu car il devenait clair que l’UE avait peu d’influence sur la société, bien qu’elle ait alloué 336 millions d’euros pour l’aider à développer le vaccin et à se préparer à le produire en grande quantité, avant même de recevoir l’approbation formelle de l’Agence européenne des médicaments, qui est attendu vendredi.

La Commission n’a pas encore déboursé la totalité des 336 millions d’euros – il en reste encore «une bonne partie», a déclaré un responsable de l’UE, «pas seulement quelques centimes». Un autre fonctionnaire de la Commission a déclaré que la Commission «poursuivrait» l’entreprise pour obtenir un remboursement.

Mais retenir ou récupérer de l’argent ne sera pas une consolation, étant donné que ce dont les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont besoin – et ce que leurs citoyens demandent – c’est un vaccin.

Et sur ce front, il semblait y avoir peu de choses que Bruxelles pouvait faire pour obtenir immédiatement plus de doses.

Les fonctionnaires de la Commission ont reconnu qu’un litige prendrait des années. « Ce n’est pas vraiment le centre de notre attention », a déclaré un autre responsable de l’UE. «Le centre de notre attention est la performance du contrat maintenant parce que les vaccins sont nécessaires maintenant, pas dans deux ans.»

Pendant ce temps, au Parlement européen, le président de la commission de la santé Pascal Canfin prévoit de traîner Les PDG d’AstraZeneca, Pfizer et Moderna pour une audition.

Problèmes de thésaurisation

Alors que l’UE envisage d’imposer de nouveaux contrôles à l’exportation – dans un premier temps dans le but de déterminer exactement quelle quantité de vaccin est produite et où les fabricants prévoient de l’envoyer – prendre une ligne trop stricte sur ce front pourrait se retourner contre lui.

Déjà, des dirigeants d’autres régions du monde, tels que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accusent l’UE et les pays plus riches de stocker des vaccins et de refuser l’accès aux pays en développement. Et il y a d’autres partenaires et alliés de l’UE, y compris le Canada, un autre membre du G7, qui dépendent au moins en partie de la production de vaccins de l’UE pour leurs approvisionnements.

Loin d’être armé, AstraZeneca a simplement réitéré son projet de délivrer le vaccin le plus rapidement possible. L’entreprise, qui possède des installations de production dans le monde entier, n’a également exprimé aucune inquiétude quant aux éventuelles restrictions à l’exportation.

« Notre PDG Pascal Soriot a été heureux de participer à une réunion avec le comité directeur des vaccins de l’UE ce soir », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué mercredi soir. «Nous avons eu une conversation constructive et ouverte sur la complexité de l’augmentation de la production de notre vaccin et les défis que nous avons rencontrés. Nous nous sommes engagés à une coordination encore plus étroite afin de tracer conjointement la voie de la livraison de notre vaccin au cours des prochains mois, tout en poursuivant nos efforts pour apporter ce vaccin à des millions d’Européens sans profit pendant la pandémie.

La participation de Soriot à la réunion a également indiqué la confiance relative de l’entreprise, malgré le barrage de critiques de Bruxelles sur les commentaires de Soriot dans son interview au journal.

AstraZeneca avait annoncé mardi à la Commission par courrier électronique qu’elle n’assisterait pas à la réunion du comité de pilotage car elle n’avait aucune nouvelle information à partager. Plus tard, la société a inversé le cap et a annoncé que son vice-président exécutif responsable de l’Europe et du Canada serait présent.

Contrat guerre des mots

La déclaration équilibrée d’AstraZeneca était un contraste frappant avec la rhétorique enflammée venant de la salle de presse de la Commission mercredi, où des centaines de journalistes se sont mis à l’écoute pour une série de conférences de presse et de briefings techniques extrêmement concentrés sur le différend sur les vaccins.

Lors de sa conférence de presse, Kyriakides a tenté de prendre une ligne dure. «Permettez-moi d’être parfaitement clair», a-t-elle déclaré, «les 27 États membres de l’Union européenne sont unis sur le fait qu’AstraZeneca doit tenir ses engagements dans nos accords. Nous sommes dans une pandémie. Nous perdons des gens chaque jour. Ce ne sont ni des chiffres ni des statistiques. Ce sont des personnes avec des familles, des amis et des collègues qui sont également touchés. Les sociétés pharmaceutiques, les développeurs de vaccins, ont des responsabilités morales, sociétales et contractuelles qu’elles doivent assumer. »

Et elle a particulièrement contesté l’affirmation de Soriot selon laquelle AstraZeneca n’était pas tenue de délivrer un nombre spécifique de doses, mais uniquement de faire son «meilleur effort».

«L’opinion selon laquelle l’entreprise n’est pas obligée de livrer parce que nous avons signé un accord de« meilleur effort »n’est ni correcte ni acceptable», a déclaré Kyriakides.

Elle et d’autres fonctionnaires de la Commission ont insisté sur le fait que les accords d’achat de l’UE ne faisaient pas de distinction entre les usines AstraZeneca au Royaume-Uni et celles des pays de l’UE, et ils ont déclaré que la Commission n’aurait jamais accepté un accord reposant uniquement sur une usine.

Ils ont insisté sur le fait qu’AstraZeneca avait pris des engagements clairs envers Bruxelles tout en étant également conscient de ses obligations envers le Royaume-Uni et ont rejeté les vagues affirmations de problèmes de production dans une usine en Belgique comme une excuse insuffisante pour un déficit qui, selon eux, laisserait l’UE avec seulement 25% de ses livraisons de vaccins prévues au premier trimestre.

Un responsable a suggéré qu’AstraZeneca avait induit l’UE en erreur sur ses capacités. « Ce n’est que vendredi dernier que nous avons découvert que, vous savez, il y avait un manque à gagner énorme et c’est vraiment quelque chose qui n’est pas acceptable », a déclaré le responsable.

Alors que la Commission s’efforçait de gérer la situation, elle s’est soudainement retrouvée à changer certaines positions de longue date. Après des mois à insister sur le fait que la confidentialité était absolument essentielle pour le succès des contrats d’achat de vaccins, la Commission a déclaré qu’elle demandait à AstraZeneca de rendre public son contrat avec l’UE, affirmant que cela réfuterait les affirmations de Soriot.

La semaine dernière, certains chefs d’État et de gouvernement de l’UE avaient exprimé une vive colère contre Pfizer, un autre fabricant de vaccins, à propos d’un ralentissement temporaire de la production dans son usine en Belgique. Mais mardi, la Commission a félicité Pfizer pour avoir mieux géré ses problèmes qu’AstraZeneca.

Les responsables de la Commission ont également reconnu avoir développé leur contrat avec AstraZeneca pour la production de vaccins en Europe, spécifiquement pour éviter le risque de restrictions à l’exportation imposées par l’ancien président américain Donald Trump. Seulement maintenant, la Commission va de l’avant avec ses propres restrictions à l’exportation.

Mais un haut responsable de l’UE a déclaré que l’objectif principal du bloc n’était en fait pas de se concentrer sur de telles subtilités. « Ce qui nous intéresse vraiment, vraiment – vous devez le comprendre – n’est pas le différend sur tel ou tel aspect », a déclaré le haut fonctionnaire. « Nous voulons avoir les vaccins. Nous voulons trouver la solution avec l’entreprise. »

Charlie Cooper et Florian Eder ont contribué au reportage.

