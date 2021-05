Holohan transmet ses inquiétudes concernant les tests d’antigènes à Donnelly

Week-end à Paris, thé oolong

La fraîcheur végétale d'un oolong faiblement oxydé accorde ses notes fleuries et fruitées à un bouquet d'arômes réunissant la délicatesse des fleurs de sakura et de pêcher , à celle de l' amande et de la rose dans un mélange tout en finesse et subtilité. COMPOSITION Thé oolong, arômes, pétales de fleurs. NOTES DE DEGUSTATION Très floral (rose) et subtilement fruité sur les fruits du verger (cerisier, pêche). Délicat, fin. PREPARATION Infusion : 4 à 5 mn Eau : 90°