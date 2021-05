Trois arrêtés en lien avec le meurtre d’un adolescent de Louth

Maison Marechal Rôti De Pintade Aux Trois Poivres Farci

1 rôti de pintade trois poivres sous vide monté de façon artisanale et ficelé à l'arrêté, il est à conserver au frais et à consommer cuit à coeur. Ce rôti est confectionné avec une farce à base de volaille à l'intérieur, enrobé de poitrine fumé et agrémenté d'une marinade trois poivre. Il peut se préparer au four ou en cocote, compter une heure de cuisson. Le sortir du sous-vide avant cuisson et l'idéal est de le saisir dans une poêle avant de le faire cuire.