Le dilemme moral de l’UE au Sahel

OUAGADOUGOU, Burkina Faso – Lorsqu’Ahmado Bikienga a appris que des villages proches de chez lui étaient saisis par des islamistes armés, il ne s’attendait pas à ce que la violence l’oblige à fuir également.

«Nous ne savions pas qui nous attaquait, ils sont simplement venus à moto et ont commencé à tirer et à crier», se souvient-il. «Lorsque vous essayez de sauver votre famille, vous n’arrêtez pas de penser, vous courez simplement avec les vêtements sur le dos.»

Bikienga et sa famille ont passé l’année dernière dans un camp de déplacés informel près de Kaya, une ville à quelque 100 kilomètres au nord de la capitale du Burkina Faso. Ils font partie des plus d’un million de Burkinabè déplacés par la violence militante qui ravage le pays depuis plusieurs années alors qu’elle se propage depuis le Mali voisin.

Le conflit, qui a fait passer le Burkina Faso de l’un des pays les plus stables d’Afrique de l’Ouest à l’un des plus dangereux, pose un dilemme aux décideurs politiques européens déterminés à stabiliser une région de plus en plus volatile qui est la clé de ses objectifs géopolitiques – le principal d’entre eux contenant la propagation du terrorisme et la réduction des migrations vers l’Europe.

Les analystes ont averti que la stratégie de l’Union européenne au Sahel donnait la priorité au contre-terrorisme et aux solutions militaires au conflit, plutôt que de chercher à résoudre les problèmes de gouvernance qui apporteraient une stabilité plus durable à la région.

Aujourd’hui, alors même que Bruxelles révise sa stratégie au Sahel à la lumière de la ténacité du conflit en cours, elle fait face à une complication supplémentaire. Selon des responsables locaux et des analystes, le gouvernement central a entamé des pourparlers avec les groupes islamistes armés. Et cela semble fonctionner: il y a eu une baisse notable des attaques des militants islamiques et moins d’homicides illégaux par les forces de sécurité et les milices de l’État.

Cette décision met l’UE dans une impasse, car elle s’est précédemment opposée à l’ouverture de négociations avec des groupes affiliés au terrorisme.

«La question des négociations avec les terroristes est délicate», a déclaré Ángel Losada Fernández, représentant spécial de l’UE pour le Sahel, dans un récent entretien avec POLITICO. «C’est une question importante, mais il est très difficile de dire qui sont vraiment les terroristes avec du sang sur les mains.»

Au lieu de cela, a-t-il dit, l’UE se concentre sur le soutien des efforts du gouvernement pour apaiser les tensions entre les communautés afin d’empêcher les extrémistes d’exploiter les griefs ethniques de longue date comme outil de recrutement.

Mais certains suggèrent que l’UE adoucit son opposition farouche aux pourparlers avec les terroristes à la lumière de l’aggravation de la crise.

«Il y a quelques mois, notre position officielle était la suivante: nous ne parlons pas de négociations», a déclaré à POLITICO un diplomate de l’UE connaissant parfaitement les opérations du bloc au Burkina Faso. «Cette position a un peu changé – du moins en théorie.»

Selon le diplomate, l’UE comprend que le gouvernement burkinabè est à un «stade précoce de son évolution vers des pourparlers avec les terroristes». Le diplomate a précisé que l’UE pensait que les pourparlers se déroulaient «à un niveau bas pour l’instant» et n’impliquaient pas les dirigeants militants eux-mêmes.

« L’UE continue d’être prudente sur cette question, mais nous ne sommes pas contre un véritable dialogue avec plus de personnes », a ajouté le diplomate.

Lorsque le Premier ministre du Burkina Faso, Christophe Dabiré, a évoqué pour la première fois la possibilité de pourparlers directs avec les djihadistes lors d’un discours au parlement début février, le changement soudain de politique a surpris les diplomates. Dans les semaines qui ont suivi, les responsables burkinabè ont tenté de revenir sur les propos.

Et plus tard en février, le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes après une réunion avec les dirigeants des pays dits du G5 – Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad – qu’il avait été convenu qu’il n’y aurait pas de négociations avec les dirigeants extrémistes. Parmi eux figuraient Iyad Ag Ghaly, le chef d’une coalition parapluie de groupes alignés sur Al-Qaïda appelée le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), et Amadou Koufa, le chef de l’un de ces groupes, Katiba Macina.

Mais dans la ville orientale de Fada N’Gourma, Timothé Mano, le chef d’une milice soutenue par l’État, a déclaré à POLITICO que des pourparlers entre son groupe, le VDP, des représentants du gouvernement et des djihadistes se poursuivent dans la ville depuis octobre.

«Des pourparlers sont en cours car si le gouvernement ne fait rien, dans quelques mois, le nombre de djihadistes augmentera à nouveau et les tueries recommenceront», a-t-il déclaré.

Dans la ville septentrionale de Djibo, près de la frontière avec le Mali, les habitants attribuent aux pourparlers la raison pour laquelle un semblant de paix est revenu dans leur communauté et certaines personnes déplacées ont pu rentrer.

Heìni Nsaibia, chercheur au Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés, estime que les autorités burkinabè essaient de garder les discussions hors de la vue du public.

« Extérieurement, ils ont adopté une approche vraiment dure du militantisme et du terrorisme parce que pendant un temps qui convenait à l’opinion populaire, mais ils restent sensibles et secrets en ce qui concerne les négociations parce qu’ils ont peur de l’échec », a-t-il déclaré. «Personne n’est absolument sûr des objectifs des militants.»

Changement de stratégie de l’UE

Au cœur de la stratégie de l’UE au Sahel, qui remonte à 2011, se trouve la conviction que la sécurité et le développement sont interdépendants. Pour contribuer à la stabilité de la région, il prévoyait principalement des investissements dans des projets de développement et un soutien et une formation aux services de sécurité locaux.

Mais les critiques de l’approche de l’UE disent que le bloc a mis les considérations de lutte contre le terrorisme en premier, avec ses principaux objectifs de prévenir les attaques djihadistes sur le sol européen et de réduire les migrants déplacés par la violence terroriste fuyant vers le continent. Cela n’a pas seulement empêché une aggravation de la crise dans la région, mais a mis les problèmes de gouvernance en veilleuse, ce qui a encore compliqué la résolution des conflits.

Selon le groupe de réflexion ISPI, l’UE n’a pas réussi à s’attaquer aux «problèmes de gouvernance à l’origine de l’insécurité» et n’a pas abordé la question de l’implication du gouvernement dans la crise. Pour de nombreux citoyens sahéliens, note-t-il, «le retour de l’État n’est pas un objectif à part entière», à la lumière des atrocités étatiques commises contre les citoyens.

Beaucoup au Burkina Faso considèrent que le gouvernement central a activement contribué à la crise sécuritaire. Human Rights Watch a signalé plus de 600 homicides illégaux commis par les forces de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger lors d’opérations de contre-terrorisme depuis la fin de 2019. Ces attaques ont souvent poussé des jeunes privés de leurs droits dans les bras de groupes terroristes.

Alors que l’UE affirme que les partenaires sahéliens se sont engagés à protéger les droits de l’homme, aucun membre des services de sécurité du Burkina Faso n’a été jugé pour violations des droits de l’homme.

Selon Corinne Dufka, directrice Sahel de Human Rights Watch, l’UE devient de plus en plus robuste pour exiger la responsabilité. Mais, a-t-elle ajouté, «leur réticence dans le passé a été considérée comme un feu vert.»

La réforme des structures de gouvernance et la confiance dans le gouvernement devraient être la première priorité du bloc dans le pays, selon Hannah Armstrong, analyste-conseil principale à l’International Crisis Group, un groupe de réflexion.

«Ce qu’il faut faire maintenant, ce n’est pas d’éliminer les terroristes, il faut créer des liens entre les États centraux et les communautés rurales», a déclaré Armstrong. «La stratégie surmilitarisée a déjà endommagé ces liens fragiles entre le centre et les zones rurales… lorsque vous abordez la question des négociations, ce cadrage crée de nombreux obstacles supplémentaires au dialogue. [to help establish peace]. »

En remaniant sa stratégie Sahel – qui devrait être approuvée avant juin – l’UE veut s’assurer qu’elle reflète les nouveaux développements sur le terrain, qu’elle soit «opérationnelle et axée sur les résultats» et «favorise l’appropriation et l’appropriation réelle par les pays du G5 Sahel», la Un diplomate de l’UE connaissant le Burkina Faso a déclaré à POLITICO. Rien n’indique encore que ce qui est rédigé sera une approche entièrement nouvelle.

Après plus d’une décennie d’implication et des milliards d’euros dépensés dans la région, il est reconnu dans les quartiers de l’UE qu’une solution militaire à elle seule n’apportera pas la paix au Sahel et que sans une gouvernance efficace, les gains de sécurité et les projets de développement s’effondreront.

L’ouverture annoncée de négociations entre le gouvernement burkinabè et des groupes terroristes pourrait poser un dilemme moral pour l’UE, mais elle pourrait également s’avérer être un moyen de sortir de cette crise prolongée.