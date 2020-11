Maureen Dowd: Rien d’étonnant à ce que Trump ait donné la chair de poule à Diana

J’ai été fasciné toute la semaine par le spectacle du phénomène blond le plus célèbre de la planète, un enfant isolé et misérable vivant à l’intérieur d’un monument national, se déchaînant et se transformant en actes d’autodestruction. Mais finalement, j’ai dû désactiver la nouvelle saison de The Crown, en me concentrant sur la princesse Diana, et ramener mon attention sur Donald Trump, qui saccage cet endroit avant de vérifier comme s’il était Axl Rose à un Four Seasons.

Diana et Donald ont partagé quelques points communs: leur tango toxique avec la presse, leur lien psychique avec leurs fans, leur volonté de faire sauter les normes. Ils étaient tous les deux des «météores imprévisibles», comme Tony Blair l’a un jour décrit Di. Ils ont tous deux savouré assis dans leur chambre collés à leur propre couverture à la télévision, appelant les journalistes de leur choix pour contrôler le récit. Ils étaient tous les deux malheureux au sommet, craignant d’être sous-coupés.

Diana a presque bouleversé la monarchie, et Trump fait de son mieux pour renverser la démocratie. C’est là que s’arrêtent les similitudes. En termes d’empathie, étreignant les affligés, la radieuse Diana et le radioactif Trump sont opposés. Et tout en regardant son conte de fées fracturé vous brise le cœur, regarder sa sortie fracturée vous fait mal à la tête.

Donald Trump lors d’un événement à la Maison Blanche cette semaine. Photographie: Mandel Ngan / AFP via Getty Images



Aboyer la folie

La jeune princesse craignait de devenir folle au milieu de corgis qui aboyaient; le président de 74 ans se vautre dans sa folie aboyante. Vendredi après-midi, Trump a continué de s’embarrasser lui-même et la nation quand il est finalement apparu, après avoir boudé dans sa tente pendant des jours, et affirmé qu’il avait remporté les élections. Il a blâmé Big Pharma, Big Tech et les médias pour ses malheurs. Il a envoyé un message de collecte de fonds faisant l’éloge de la conférence de presse avec ses avocats, un Rudy Giuliani dégoulinant et un Sidney Powell enragé exposant l’absurde conspiration mondiale fantôme qui contrecarre la réélection de Trump.

Ensuite, Trump a rencontré des responsables du GOP du Michigan, essayant effrontément de subvertir la démocratie et de récupérer un État oscillant, ou même simplement de nourrir son ego en délégitimant l’élection aux yeux de sa base. Mais les législateurs du Michigan sont sortis de la Maison Blanche et ont déclaré qu’ils «suivraient le processus normal» qui a conduit Joe Biden alors même que le gouverneur de Géorgie a certifié les résultats pour Biden.

Ce serait simplement pathétique de regarder Trump jeter des clous sur la route derrière lui si ce n’était pas si dangereux. Biden a besoin de tout l’air dans ses pneus et d’un réservoir plein d’essence quand il tire cette Corvette dans l’allée de la Maison Blanche dans deux mois, car ce pays est abattu en enfer et fonctionne à vide. Trump sabote la transition alors que la pandémie fait rage, s’engageant dans des manœuvres de minuit comme la fin de plusieurs programmes de prêts d’urgence qui pourraient soutenir l’économie et tenter de ravager le refuge faunique de l’Alaska.

Muet et effrayé

Les républicains restent aussi muets et effrayés par Trump que jamais. Mitch McConnell pourrait arrêter cette absurdité avec une phrase: «Nous passons à autre chose et reconnaissons Joe Biden comme président élu.» Mais il refuse, laissant les dégâts causés au pays se dissiper pour protéger sa propre position avec la base et conserver ces deux sièges au Sénat en Géorgie qui font de lui le chef de la majorité.

Il est scandaleux que le Congrès ait quitté la ville pour les vacances ce week-end sans passer le relais de Covid. Mais les républicains, qui sont déjà prêts à se préparer pour les prochaines élections, préfèrent mettre Biden dans une impasse et plus tard le saccager pour de grosses dépenses. Qu’importe qu’ils laissent des millions d’Américains dans le pétrin.

Quand j’ai couvert la visite de Charles et Diana à Washington en 1985, le couple semblait heureux. Mais les problèmes se préparaient

Après avoir regardé des républicains insensibles, ce n’est pas vraiment une évasion d’allumer The Crown et de regarder ce groupe insensible – Margaret Thatcher et la famille royale. Peter Morgan, l’écrivain de La reine et créateur de La Couronne, a passé une grande partie de sa carrière à rénover la réputation de la reine après la période désastreuse qui a suivi la mort de Diana, lorsque Blair a dû implorer la reine Elizabeth de montrer plus d’émotion. Mais dans cette quatrième saison de The Crown, Morgan présente une reine plus fragile alors que la boulimique Diana appelle à l’aide et que le patron la souffle, sentant que Charles et Diana sont gâtés, immatures et laissent tomber.

Diana, parfaitement interprétée par Emma Corrin, décrit le palais comme «une toundra froide et gelée; une grotte glacée, sombre et sans amour, sans lumière, sans espoir nulle part – pas même la moindre fissure ». La représentation de Charles par Morgan est également rude. Le prince de Galles est trop amoureux de Camilla, trop jaloux de Diana et trop blessé de son éducation pour donner une vraie chance à son mariage.

Puissance d’étoile électrique

Quand j’ai couvert la visite de Charles et Diana à Washington en 1985, le couple semblait heureux. Mais des problèmes se préparaient. Un futur roi incertain était sûr d’être jaloux d’une femme qui détournait toute l’attention simplement en repliant son menton et en lançant un regard sous ses cils. Et il était clair que Diana, qui s’appelait «Duch» en tant que fille parce qu’elle agissait toujours comme une duchesse, apprenait à canaliser son pouvoir d’étoile électrique.

Le gala à la Maison Blanche Reagan – Duch meets Dutch – était une vitrine pour Diana, scintillante de velours bleu et d’un tour de cou en perles, pas Charles. Nancy Reagan avait rassemblé un panthéon d’hommes de premier plan pour la princesse: Mikhail Baryshnikov, Clint Eastwood, Tom Selleck et, en tant que partenaire de danse lorsque le Marine Band jouait Night Fever, John Travolta. Dans The Art of the Comeback en 1997, Trump a déclaré que son seul regret «dans le département des femmes» était de ne pas sortir avec Diana après son divorce. Il a dit «elle a éclairé la pièce avec son charme, sa présence» et était «une dame de rêve». Rêve, Donald. À propos de sa courtisation, Diana a dit à un ami: «Il me donne la chair de poule.» Di, nous savons ce que vous ressentez.