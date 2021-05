Trump lance un site Web pour se connecter avec ses abonnés à la veille d’une grande décision sur Facebook

Les visiteurs peuvent «aimer» les messages de Trump, ainsi que les republier sur Facebook et Twitter, bien que cela ne semble pas permettre aux utilisateurs de commenter ou d’interagir avec les publications.

En tant que tels, ils sont plus proches d’un blog ou d’une collection de communiqués de presse passés que de nombreux politiciens ont sur leurs sites Web officiels que d’un véritable rival des géants de la Big Tech que Trump et ses alliés dénoncent fréquemment. Les conservateurs ont affirmé que les entreprises de médias sociaux avaient un parti pris à leur encontre et ont tenté de mettre en place plusieurs alternatives qui, selon eux, sont plus favorables à la liberté d’expression.

L’équipe post-présidentielle de Trump a taquiné pendant des semaines une nouvelle plate-forme qui remplacerait les plates-formes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook, qui ont considérablement fermé les comptes du président dans les semaines qui ont précédé son départ de ses fonctions après des années de difficulté à gérer les mensonges et les messages incendiaires. venant d’un président en exercice et d’autres personnalités politiques.

Mercredi, le conseil de surveillance de Facebook devrait annoncer s’il permettra à Trump de revenir sur la plateforme. La plate-forme préférée de Trump, Twitter, a définitivement bloqué son compte après l’insurrection du 6 janvier au Capitole, tandis que Facebook a choisi de laisser ouverte la possibilité que sa page soit restaurée.

Trump a récemment commencé à intensifier sa présence publique, à la fois en ce qui concerne les déclarations faites par son bureau et le nombre d’entretiens qu’il a accordés à des médias amicaux conservateurs. Et ses alliés intensifient une autre tentative pour évincer la représentante Liz Cheney (R-Wyo.) – qui a voté pour destituer Trump après les émeutes du 6 janvier et qui reste farouchement critique à l’égard du porte-étendard du GOP – de sa position de leadership républicain à la Chambre .

L’ancien président a promis de rester un courtier en puissance au sein du Parti républicain et n’a pas exclu une troisième élection présidentielle, un départ d’autres présidents récents qui se retirent généralement de la politique après leur passage à la Maison Blanche.

Fox News a d’abord rendu compte de l’aventure de Trump.